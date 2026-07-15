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    SoftBank CEO'su: Yapay zeka için yılda 5 trilyon dolar yatırım gerekecek

    SoftBank CEO'su 2040'ta yapay zeka için yıllık 5 trilyon dolarlık yatırım gerekeceğini öne sürdü. Son, yapay zekanın küresel ekonomide yüzde 20 paya ulaşacağını savundu.

    Yapay zeka için yılda 5 trilyon dolar yatırım gerekecek Tam Boyutta Gör
    SoftBank Group CEO'su Masayoshi Son, yapay zekanın geliştirilmesi için 2040 yılı itibarıyla her yıl yaklaşık 5 trilyon dolarlık yatırım gerekeceğini söyledi. Tokyo'da düzenlenen SoftBank'ın yıllık kurumsal konferansında konuşan Son, yapay zeka etrafında bir yatırım balonu oluştuğu yönündeki değerlendirmelerin ise "yersiz " olduğunu ifade etti.

    Konuşmasında yıllık 5 trilyon dolar, yani yaklaşık 800 trilyon yenlik yatırım ihtiyacına ilişkin öngörüsünü yineleyen Son, bu rakamın ilk bakışta gerçek dışı görünebileceğini ancak buna inandığını söyledi. Son, 2040 yılında yapay zekadan elde edilen gelirlerin küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 20'sini oluşturması halinde, yıllık 800 trilyon yenlik harcamanın yalnızca bir "yuvarlama hatası" kadar önemsiz kalacağını savundu.

    SoftBank'ın en büyük yatırım hamlesi OpenAI

    Son iki yılda SoftBank, kendisini yapay zeka alanında temel platformlardan biri haline getirmeyi amaçlayan kapsamlı bir yatırım programı yürütüyor. Bu kapsamda şirket, OpenAI'a onlarca milyar dolar yatırım yaptı, veri merkezi projelerini finanse etti ve robotik şirketlerine yatırım gerçekleştirdi. Şirketin OpenAI'a yaptığı toplam yatırımın 2026 yılı sona ermeden 60 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

    Yapay zeka şirketlerinin piyasa değerleri hızla yükselirken, bu sistemleri destekleyen altyapının kurulması için yapılan sermaye harcamaları da büyük ölçüde arttı. Bu durum, şirketlerin söz konusu yatırımlardan yeterli finansal geri dönüş sağlayıp sağlayamayacağına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Son ise bu eleştirilere katılmadığını belirterek, "Yapay zekanın bir balon olup olmadığını sormak yersiz. Bence bunu soranlar yapay zekanın neyle ilgili olduğunu bilmiyor." dedi.

    Veri merkezlerinin enerji ihtiyacı 3 teravata ulaşacak

    Masayoshi Son, 2040 yılına kadar yapay zeka veri merkezlerinin 3 teravatlık elektrik üretimine ihtiyaç duyacağını öngördü. Son'a göre bu miktar, bugünkü toplam küresel elektrik tüketiminin 1,8 katına eşit olacak.

    SoftBank CEO'su, bu enerji ihtiyacının ilk aşamada ağırlıklı olarak doğal gazla karşılanacağını, daha sonra ise nükleer füzyonun temel enerji kaynağı haline geleceğini söyledi. Elon Musk'ın uzay tabanlı güneş enerjisi fikrine de değinen Son, her iki yaklaşımın da kullanılabileceğini ancak Dünya'daki nükleer füzyonun daha ucuz ve daha temiz enerji kaynağı olacağını düşündüğünü ifade etti.

    "İnsanların en üstün yaşam formu olduğu çağ sona erecek"

    Masayoshi Son, 2040 yılına ilişkin vizyonunu da paylaşarak 100 trilyon yapay zeka ajanının kendi kararlarını aldığı, harekete geçtiği ve diğer ajanlarla iletişim kurduğu bir toplum öngördüğünü söyledi.

    Son, insan merkezli dünyadan ajan merkezli dünyaya geçileceğini belirterek, "İnsanların Dünya'daki en üstün yaşam formu olduğu çağ sona erecek. Bu, iyi ya da kötü gerçekleşecek ve durdurulamayacak." ifadelerini kullandı.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 1 saat önce

    Aman dikkat

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