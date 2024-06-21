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    Amazon’un asistanı Alexa, yapay zeka ile yenilenerek ücretli hale gelebilir

    Amazon’un sesli asistanı Alexa, bir süredir sessizliğe gömülmüş durumda. Ancak görünüşe göre Amazon, Alexa’yı ücretli hale getirmeyi ve üretken yapay zeka ile yenilemeyi düşünüyor.
    Amazon’un sesli asistanı Alexa ücretli oluyor Tam Boyutta Gör
    Amazon’un sesli asistanı Alexa, uzunca bir süredir sessiz halde ve şirketin ekosisteminde basit görevlerde kendisine yer edinebiliyor. Siri, Google Asistan gibi eski tip sesli asistanlarla birlikte hayatımıza giren Alexa, bu haliyle rakiplerinin oldukça gerisinde kalıyor. Özellikler her iki rakibinin de üretken yapay zeka ile asistanlarına yenilemeye başlamasıyla fark giderek açılıyor. Ancak yeni bir rapora göre Amazon’un da Alexa için büyük planları bulunuyor.

    Alexa ücretli olabilir

    Reuters’in haberine göre Amazon, yıllardır para kaybeden Alexa’yı çift yönlü iletişime dayanan üretken yapay zeka ile yenilemeyi planlıyor. Bu yenilemeyle birlikte şirketin Alexa’yı ücretsiz ve ücretli olarak kademelere ayıracağı söyleniyor. Üst kademe için aylık 5-10 dolarlık bir ücretin değerlendirildiği belirtiliyor.

    Banyan” olarak adlandırılan Alexa projesinin sesli asistan için ilk büyük revizyon olacak. Hatta şirket içinde yeni sesli asistandan "Olağanüstü Alexa" şeklinde bahsedildiği belirtiliyor. Bununla birlikte CEO Andy Jassy'nin yeni Alexa’nın bu ağustos ayına kadar hazır hale getirilmesini istiyor ve projeye kişisel ilgi duyuyor.

    Yerel hava durumu gibi kullanıcı sorgularına sözlü yanıtlar veren ve ev aletlerini kontrol etmek için bir merkez görevi görebilen hizmet, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un imza projesiydi. Ancak şimdilerde Google, Microsoft ve OpenAI’dan gelen sohbet robotları bu tip demode asistanların pabucunu dama atmış durumda. Google, kendi asistanına üretken yapay zekayı eklerken iOS 18 ile Apple’da Siri’yi üretken yapay zeka algoritmalarıyla ve ChatGPT entegrasyonuyla güncelledi.

    Banyan projesi ile birlikte Amazon, yenilenmiş Alexa’yı para kazandıracak bir yapıya büründürmek istiyor. Örneğin, Alexa’nın bir dağ tırmanışı için hangi eldiven ve şapkanın satın alınacağı gibi alışveriş tavsiyelerinde bulunması isteniyor. Kaynaklar ücretli versiyonun kısa bir e-posta oluşturup göndermek ve Uber Eats'ten bir akşam yemeği sipariş etmek gibi daha karmaşık görevleri tek bir komutla gerçekleştirebileceğini söylüyor.

    Ayrıca yeni Alexa ile konuşurken sohbet esnasında sürekli “Alexa” deme ihtiyacının da kaldırılacağı ve daha fazla kişiselleştirme sunabileceği belirtiliyor. Öte yandan Alexa’nın ev ekosistemindeki gücünün daha da geliştirilmesi hedefleniyor. Şimdilik üreteken yapay zeka yeteneklerinin hangi dil modelleri aracılığıyla geleceği belirsiz. Bilindiği üzere Amazon, yapay zeka şirketi Anthropic'in en büyük yatırımcısı konumunda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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