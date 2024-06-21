Amazon’un asistanı Alexa, yapay zeka ile yenilenerek ücretli hale gelebilir

Alexa ücretli olabilir
Reuters’in haberine göre Amazon, yıllardır para kaybeden Alexa’yı çift yönlü iletişime dayanan üretken yapay zeka ile yenilemeyi planlıyor. Bu yenilemeyle birlikte şirketin Alexa’yı ücretsiz ve ücretli olarak kademelere ayıracağı söyleniyor. Üst kademe için aylık 5-10 dolarlık bir ücretin değerlendirildiği belirtiliyor.
“Banyan” olarak adlandırılan Alexa projesinin sesli asistan için ilk büyük revizyon olacak. Hatta şirket içinde yeni sesli asistandan "Olağanüstü Alexa" şeklinde bahsedildiği belirtiliyor. Bununla birlikte CEO Andy Jassy'nin yeni Alexa’nın bu ağustos ayına kadar hazır hale getirilmesini istiyor ve projeye kişisel ilgi duyuyor.
Yerel hava durumu gibi kullanıcı sorgularına sözlü yanıtlar veren ve ev aletlerini kontrol etmek için bir merkez görevi görebilen hizmet, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un imza projesiydi. Ancak şimdilerde Google, Microsoft ve OpenAI’dan gelen sohbet robotları bu tip demode asistanların pabucunu dama atmış durumda. Google, kendi asistanına üretken yapay zekayı eklerken iOS 18 ile Apple’da Siri’yi üretken yapay zeka algoritmalarıyla ve ChatGPT entegrasyonuyla güncelledi.
Banyan projesi ile birlikte Amazon, yenilenmiş Alexa’yı para kazandıracak bir yapıya büründürmek istiyor. Örneğin, Alexa’nın bir dağ tırmanışı için hangi eldiven ve şapkanın satın alınacağı gibi alışveriş tavsiyelerinde bulunması isteniyor. Kaynaklar ücretli versiyonun kısa bir e-posta oluşturup göndermek ve Uber Eats'ten bir akşam yemeği sipariş etmek gibi daha karmaşık görevleri tek bir komutla gerçekleştirebileceğini söylüyor.
Ayrıca yeni Alexa ile konuşurken sohbet esnasında sürekli “Alexa” deme ihtiyacının da kaldırılacağı ve daha fazla kişiselleştirme sunabileceği belirtiliyor. Öte yandan Alexa’nın ev ekosistemindeki gücünün daha da geliştirilmesi hedefleniyor. Şimdilik üreteken yapay zeka yeteneklerinin hangi dil modelleri aracılığıyla geleceği belirsiz. Bilindiği üzere Amazon, yapay zeka şirketi Anthropic'in en büyük yatırımcısı konumunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.