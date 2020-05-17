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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yapay zeka beyin lezyonlarının tanısında kullanılabilir

    Araştırmacılar geliştirdikleri yapay zeka algoritmasını, değişik tiplerde ve boyutlarda beyin lezyonları içeren 600 CT görüntüsü ile eğitti. Geliştirilen algoritma çeşitli testlere tabi tutuldu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Yapay zeka beyin lezyonlarının tanısında kullanılabilir
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    Kafa travmalaları ile kranial yaralanmalar oldukça geniş ölçekte karşımıza çıkabiliyor ve hasarın neden olabileceği durumları tahmin etmek her zaman kolay olmuyor. Birleşik Krallık araştırmacıları beyin hasarlarını kategorize edebilecek ve hasarın derecesini tespit edebilicek yapay zeka algoritması üzerinde çalışıyor.

    Günümüzde rutinde beyin hasarlarını görüntülemek amacıyla Bilgisayarlı Tomografi ( CT ) adı verilen görüntüleme yöntemi kullanılmakla birlikte CT'nin de bazı negatif yönleri bulunuyor.

    Bu durumlardan ilkini tomografinin oldukça yüksek düzeyde radyasyon içermesi oluşturuyor. Ayrıca beyin hasarlarını tespit edebilmek için deneyimli radyologların veya hekimlerin bahsi geçen görüntüyü incelemesi gerekiyor.

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    Yapay zeka

    Yapay zeka beyin lezyonlarının tanısında kullanılabilir
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    Bahsi geçen negatif durumları azaltmak ve insan faktörünü en aza indirmek amacıyla Imperial Collage London ve Cambridge University araştırmacıları Profesör David Menon önderliğinde toplandı.

    Araştırmacılar geliştirdikleri yapay zeka algoritmasını, değişik tiplerde ve boyutlarda beyin lezyonları içeren 600 CT görüntüsü ile eğitti. Daha sonra yapay zekaya görüntüleri sınıflandırmayı ve prognoz takibi yapabilmeyi öğretmek amacıyla başka CT görüntüleri ile testler uygulandı.

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    Araştırmacılar yapay zeka algoritmasını yeni teşhis yöntemlerinin yerini alması ve hataları en aza indirmes amacıyla testlere tabi tutuyor. Yeni yöntem daha da geliştirilebilir ve hata riski en aza indirilebilirse yapay zeka gelecekte altın standart tanı yöntemleri arasına girebilir.

    Yeni araştırma The Lancet Digital Health dergisinde yayımlandı.



    https://www.cam.ac.uk/research/news/ai-successfully-used-to-identify-different-types-of-brain-injuries Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    elmek6 (Ovunc Mete) 12 sa.
    Artificial neural network = Yapay Sinir Ağları
    yapay zeka degil
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