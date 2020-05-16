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    Deniz böcekleri gemi kaplamalarına ilham kaynağı olabilir

    Elektron mikroskobu incelemeleri sonucunda deniz böceklerinin bacaklarının farklı şekillerde ve boyutlarda kıllar ile kaplı olduğu keşfedildi. Böceklerin balmumu kıvamı madde salgıladığı gözlendi.
    17 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Deniz böcekleri gemi kaplamalarına ilham kaynağı olabilir

    ''Sea skater'' olarak adlandırılan ve hayatının tamamını denizlerde geçiren böcekler doğadaki en ilginç böcek türlerinden birini oluşturmakla birlikte bilim insanları deniz böceklerinin su üzerinde durma prensibini gemilerde uygulamayı düşünüyor.

    Bahsi geçen böcekler su üzerinde yüzey gerilimi kuvvetinden yararlanarak durabiliyor ve böcekler suya battığında dahi hızlı bir şekilde su yüzeyine tekrar çıkabiliyor.

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    Böcek türleri üzerinde inceleme yapıldı

    Deniz böcekleri gemi kaplamalarına ilham kaynağı olabilir
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    Böceklerin su üzerindeki hareketini yakından inceleyen Saudi Arabia's King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) kurumu araştırmacıları ile Amerikalı araştırmacılar ortaklaşa çalışma ile Halobates germanus ve Halobates hayanus türü deniz böceklerini inceledi.

    Yapılan elektron mikroskobu incelemeleri sonucunda deniz böceklerinin bacaklarının farklı şekillerde ve boyutlarda kıllar ile kaplı olduğu keşfedildi. Ayrıca böceklerin kendilerini su üzerinde tutmak için balmumu kıvamı bir tür yüzey gerilimi artırıcı madde salgıladıkları gözlendi.

    Ayrıca Bkz. "Jaquet-Droz yeni Butterfly Automaton modelini piyasaya sürdü"

    Böceklerin barındırdığı kıllardan ve balmumu benzeri maddeden esinlenen araştırmacılar, gemilerin su üzerinde daha rahat hareket etmesine ve su üzerinde daha rahat kalmasına imkan sağlayacak yeni gemi kaplaması üzerinde çalışıyor. Yeni kaplama geliştirilebilirse gemiler su üzerinde aynı böceklerin kullandığı mekanizma sayesinde çok daha rahat hareket edebilecek gibi görünüyor.

    Yeni araştırma Scientific Reports dergisinde yayımlandı.



    https://discovery.kaust.edu.sa/en/article/975/sea-skaters-are-a-super-source-of-inspiration Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mokoko_TR 16 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    rahman ve rahim olan allah doğada hiçbir şeyi sebep siz yaratmamış ..akıl edenler için sayısız ibretler vardır...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Denorath 15 sa.
    Blok katsayısı küçük olan ve draftı az olan yat gibi teknelerde işe yarayabilir, ancak yük gemileri için pek de kullanışlı olabileceğini düşünmüyorum.
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    gun (Gün Oksay) 15 sa.
    Yapılsa dahi kaplama ne kadar dayanacak ve ne kadar yük taşınacak su üstünde ve denizde ne kadar yer kaplayacak pratik değil.
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    mokoko_TR 16 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    rahman ve rahim olan allah doğada hiçbir şeyi sebep siz yaratmamış ..akıl edenler için sayısız ibretler vardır...
    Yanıtla +4
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    İtalyada ilticacı (ali kurt) 16 sa.
    Bence araplarla kendimizi karşılaştımak artık güç hale gelicek gibime geliyor
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    Denamint 17 sa. yeni yorumcu
    Uçakları da kuşlardan etkilenerek tasarlamışlardı yanılmıyorsam.
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