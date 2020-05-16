Deniz böcekleri gemi kaplamalarına ilham kaynağı olabilir

''Sea skater'' olarak adlandırılan ve hayatının tamamını denizlerde geçiren böcekler doğadaki en ilginç böcek türlerinden birini oluşturmakla birlikte bilim insanları deniz böceklerinin su üzerinde durma prensibini gemilerde uygulamayı düşünüyor.

Bahsi geçen böcekler su üzerinde yüzey gerilimi kuvvetinden yararlanarak durabiliyor ve böcekler suya battığında dahi hızlı bir şekilde su yüzeyine tekrar çıkabiliyor.

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Böceklerin su üzerindeki hareketini yakından inceleyen Saudi Arabia's King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) kurumu araştırmacıları ile Amerikalı araştırmacılar ortaklaşa çalışma ile Halobates germanus ve Halobates hayanus türü deniz böceklerini inceledi.

Yapılan elektron mikroskobu incelemeleri sonucunda deniz böceklerinin bacaklarının farklı şekillerde ve boyutlarda kıllar ile kaplı olduğu keşfedildi. Ayrıca böceklerin kendilerini su üzerinde tutmak için balmumu kıvamı bir tür yüzey gerilimi artırıcı madde salgıladıkları gözlendi.

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Böceklerin barındırdığı kıllardan ve balmumu benzeri maddeden esinlenen araştırmacılar, gemilerin su üzerinde daha rahat hareket etmesine ve su üzerinde daha rahat kalmasına imkan sağlayacak yeni gemi kaplaması üzerinde çalışıyor. Yeni kaplama geliştirilebilirse gemiler su üzerinde aynı böceklerin kullandığı mekanizma sayesinde çok daha rahat hareket edebilecek gibi görünüyor.

Yeni araştırma Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

https://discovery.kaust.edu.sa/en/article/975/sea-skaters-are-a-super-source-of-inspiration

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