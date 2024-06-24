Yapay zeka, otomobillerdeki sorunları saniyeler içerisinde tespit ediyor

UVEye isimli bir firma tarafından geliştirilen "otonom araç inceleme sistemi" Las Vegas'taki Findlay Cadillac da dahil olmak üzere ülke çapındaki 300 bayide kullanılıyor. Söz konusu sistemin servis çalışanlarının üzerindeki yükü hafifleterek verimliliği önemli ölçüde artırdığı ve bekleme sürelerini kısalttığı ifade ediliyor.
Fotoğraftan da anlaşılabileceği üzere sistemin işleyişi çok basit ve bir dakikadan fazla sürmüyor. Servise gelen araç, alt kısmı da dahil olmak üzere tüm açılardan pek çok görüntü alan büyük bir tarayıcıdan geçiriliyor. Daha sonra bu görüntüler, gövde, lastikler ve görünür mekanik bileşenlerdeki kusurları tespit eden yapay zeka yazılımı tarafından inceleniyor.
Elbette bu tarama işlemi bazılarınıza yüzeysel bir işlemmiş gibi görünebilir. Ancak sistemin çalıştığı bayilerden biri olan Findlay Cadillac'ın Genel Müdürü Emmanuel Epino, yapay zeka desteği sayesinde sistemin büyük bir doğruluk oranıyla çalıştığı ve hatta bazen teknisyenlerin bulamadığı şeyleri sadece bir dakika içerisinde tespit edebildiğini dile getirdi.
UVEye'den Daniel Frandsen ise otonom araç inceleme sisteminin yağ sızıntısı gibi kusurları hızlı bir şekilde tespit edebildiğini, bunun normalde aracın kaldırılmasını ve bir teknisyen tarafından kapsamlı bir şekilde kontrol edilmesini gerektiren uzun bir süreç olduğunu söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.