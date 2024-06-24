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    Yapay zeka, otomobillerdeki sorunları saniyeler içerisinde tespit ediyor

    ABD'de ülke çapında 300 bayide kullanılan yapay zeka destekli tarama sistemi, olası arızaları saniyeler içerisinde tespit ederek servis çalışanlarının yükünü hafifletiyor.
    Yapay zeka, otomobillerdeki sorunları kısa sürede tespit ediyor Tam Boyutta Gör
    Bugün çok konuştuğumuz bir teknoloji olan yapay zeka geliştikçe, otomotiv dünyasına yönelik yeni kullanım alanları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Otomobillerin bilgi-eğlence sistemlerinde görmeye başladığımız yapay zeka artık servise gelen araçların arıza tespitindeki ilk adım olarak kullanılıyor.

    UVEye isimli bir firma tarafından geliştirilen "otonom araç inceleme sistemi" Las Vegas'taki Findlay Cadillac da dahil olmak üzere ülke çapındaki 300 bayide kullanılıyor. Söz konusu sistemin servis çalışanlarının üzerindeki yükü hafifleterek verimliliği önemli ölçüde artırdığı ve bekleme sürelerini kısalttığı ifade ediliyor.

    Fotoğraftan da anlaşılabileceği üzere sistemin işleyişi çok basit ve bir dakikadan fazla sürmüyor. Servise gelen araç, alt kısmı da dahil olmak üzere tüm açılardan pek çok görüntü alan büyük bir tarayıcıdan geçiriliyor. Daha sonra bu görüntüler, gövde, lastikler ve görünür mekanik bileşenlerdeki kusurları tespit eden yapay zeka yazılımı tarafından inceleniyor.

    Yapay zeka, otomobillerdeki sorunları kısa sürede tespit ediyor Tam Boyutta Gör
    Bu sürecin ardından servis çalışanları bir dakika içerisinde tam durum raporu sunup cihazın elde ettiği bulgular ışığında olası sorunları ele alarak müşteriyi bilgilendiriyor. Ardından gerekli tamir işlemleri servis çalışanları tarafından yapılıyor. Böylece aracın güvenli bir şekilde yola çıkması için gereken tüm süreç yapay zekanın da desteğiyle tamamlanmış oluyor.

    Elbette bu tarama işlemi bazılarınıza yüzeysel bir işlemmiş gibi görünebilir. Ancak sistemin çalıştığı bayilerden biri olan Findlay Cadillac'ın Genel Müdürü Emmanuel Epino, yapay zeka desteği sayesinde sistemin büyük bir doğruluk oranıyla çalıştığı ve hatta bazen teknisyenlerin bulamadığı şeyleri sadece bir dakika içerisinde tespit edebildiğini dile getirdi.

    UVEye'den Daniel Frandsen ise otonom araç inceleme sisteminin yağ sızıntısı gibi kusurları hızlı bir şekilde tespit edebildiğini, bunun normalde aracın kaldırılmasını ve bir teknisyen tarafından kapsamlı bir şekilde kontrol edilmesini gerektiren uzun bir süreç olduğunu söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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