Yapay zeka, otomobillerdeki sorunları saniyeler içerisinde tespit ediyor

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Tam Boyutta Gör Bugün çok konuştuğumuz bir teknoloji olan yapay zeka geliştikçe, otomotiv dünyasına yönelik yeni kullanım alanları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Otomobillerin bilgi-eğlence sistemlerinde görmeye başladığımız yapay zeka artık servise gelen araçların arıza tespitindeki ilk adım olarak kullanılıyor.

UVEye isimli bir firma tarafından geliştirilen "otonom araç inceleme sistemi" Las Vegas'taki Findlay Cadillac da dahil olmak üzere ülke çapındaki 300 bayide kullanılıyor. Söz konusu sistemin servis çalışanlarının üzerindeki yükü hafifleterek verimliliği önemli ölçüde artırdığı ve bekleme sürelerini kısalttığı ifade ediliyor.

Fotoğraftan da anlaşılabileceği üzere sistemin işleyişi çok basit ve bir dakikadan fazla sürmüyor. Servise gelen araç, alt kısmı da dahil olmak üzere tüm açılardan pek çok görüntü alan büyük bir tarayıcıdan geçiriliyor. Daha sonra bu görüntüler, gövde, lastikler ve görünür mekanik bileşenlerdeki kusurları tespit eden yapay zeka yazılımı tarafından inceleniyor.

Tam Boyutta Gör Bu sürecin ardından servis çalışanları bir dakika içerisinde tam durum raporu sunup cihazın elde ettiği bulgular ışığında olası sorunları ele alarak müşteriyi bilgilendiriyor. Ardından gerekli tamir işlemleri servis çalışanları tarafından yapılıyor. Böylece aracın güvenli bir şekilde yola çıkması için gereken tüm süreç yapay zekanın da desteğiyle tamamlanmış oluyor.

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Elbette bu tarama işlemi bazılarınıza yüzeysel bir işlemmiş gibi görünebilir. Ancak sistemin çalıştığı bayilerden biri olan Findlay Cadillac'ın Genel Müdürü Emmanuel Epino, yapay zeka desteği sayesinde sistemin büyük bir doğruluk oranıyla çalıştığı ve hatta bazen teknisyenlerin bulamadığı şeyleri sadece bir dakika içerisinde tespit edebildiğini dile getirdi.

UVEye'den Daniel Frandsen ise otonom araç inceleme sisteminin yağ sızıntısı gibi kusurları hızlı bir şekilde tespit edebildiğini, bunun normalde aracın kaldırılmasını ve bir teknisyen tarafından kapsamlı bir şekilde kontrol edilmesini gerektiren uzun bir süreç olduğunu söyledi.

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Yapay zeka, otomobillerdeki sorunları kısa sürede tespit ediyor