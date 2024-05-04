Yapay zeka sayesinde 27.000'den fazla asteroit keşfedildi

THOR, 27 bin asteroit keşfetti
Asteroid Institute'un yönetici direktörü ve B612 Vakfı'nın kurucularından Ed Lu ve ekibi tarafından geliştirilen THOR (Tracklet-less Heliocentric Orbit Recovery) yapay zekası NOIRLab tarafından sağlanan 400.000'den fazla arşiv görüntüsünü analiz etti. THOR, bu analizleri sonucunda gözden kaçan 27.000 asteroit keşfetti.
Ed Lu’ya göre algoritmaları sayesinde bunun için tasarlanmamış veri kümelerinde asteroitler bulabilmek ve aynı zamanda dünyadaki diğer tüm teleskopları asteroit bulma konusunda daha iyi hale getirmek mümkün. Lu, bunun astronominin yapılış biçiminde köklü bir değişiklik anlamına geldiğini söylüyor.
Altı ayda 2,4 milyon asteroit keşfedilecek
Öte yandan THOR ilk olarak 2022 yılında mevcut teleskop görüntülerinde tespit edilemeyen 100 asteroit keşfetmişti. O zamandan beri algoritma geliştiriliyor. Bununla birlikte asteroit keşfi için geliştirilen tek yapay zeka algoritması THOR değil. Geçtiğimiz temmuz ayında, Dünya'ya yakın asteroitleri avlamak için tasarlanan HelioLinc3D adlı bir yazılım, Dünya'ya 225.000 kilometre yaklaşması beklenen 180 metre genişliğinde bir uzay taşı buldu. Bu, Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafeden daha yakın.
Öte yandan bu uzay taşlarını tespit etmek için gelecek yıl faaliyete geçmesi beklenen 8.4 metrelik teleskoba sahip Vera C. Rubin Gözlemevi’nin üzerinde çalışılıyor. Esasında HelioLinc3D yazılımı da yine burada geliştirildi. Bilim insanlarına göre THOR ve HelioLinc3D gibi yapay zeka tabanlı yazılımlar sayesinde Vera C. Rubin Gözlemevi, sadece ilk 6 ayında 2,4 milyon kadar yeni asteroit keşfi yapabilir. Bu rakam, mevcutta keşfedilen asteroit sayısının neredeyse iki katı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.