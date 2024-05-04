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    Yapay zeka sayesinde 27.000'den fazla asteroit keşfedildi

    Asteroitlerin keşfi olası Dünya ile çarpışma durumlarını hesaplamak için oldukça önemli. Bu bağlamda bilim insanları var olan görüntüleri kullanarak yapay zeka ile 27 binden fazla asteroit keşfetti.
    Yapay zeka sayesinde 27.000'den fazla asteroit keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Sadece Güneş Sistemi’nde milyonlarca belki de milyarlarca asteroit bulunuyor ve son 200 yıl içinde bilim insanların sadece 1,3 milyon kadar asteroit kataloglamış durumda. Bunların çok büyük kısmı Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında yer alıyor. Asteroitleri keşfetmek genellikle zaman ve dikkat isteyen bir iş ve haliyle bazı kaya parçaları insanların gözlerinde kaçabiliyor. Bu sorunları ortadan kaldırmak ve keşif sürelerini kısaltmak için THOR adında bir yapay zeka algoritması geliştirildi.

    THOR, 27 bin asteroit keşfetti

    Asteroid Institute'un yönetici direktörü ve B612 Vakfı'nın kurucularından Ed Lu ve ekibi tarafından geliştirilen THOR (Tracklet-less Heliocentric Orbit Recovery) yapay zekası NOIRLab tarafından sağlanan 400.000'den fazla arşiv görüntüsünü analiz etti. THOR, bu analizleri sonucunda gözden kaçan 27.000 asteroit keşfetti.

    Yapay zeka sayesinde 27.000'den fazla asteroit keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre THOR, tek bir teleskop görüntüsünde 1,7 milyar kadar ışık noktasını analiz edebilmesini sağlayan büyük bir veri kümesi üzerinde eğitilmiş durumda. Algoritmanın net sonuçlar verebilmesi için gökyüzünün aynı bölümünün son 30 gün içerisinde çekilmiş yaklaşık beş gözlemi gerekiyor. Ek olarak B612 Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre bilim insanları THOR’u hesaplama ağırlığı ve veri depolama hizmetleri sayesinde binlerce asteroit adayının yörüngesini test etmelerini kolaylaştıran Google Cloud ile ölçeklendirmişler.

    Ed Lu’ya göre algoritmaları sayesinde bunun için tasarlanmamış veri kümelerinde asteroitler bulabilmek ve aynı zamanda dünyadaki diğer tüm teleskopları asteroit bulma konusunda daha iyi hale getirmek mümkün. Lu, bunun astronominin yapılış biçiminde köklü bir değişiklik anlamına geldiğini söylüyor.

    Altı ayda 2,4 milyon asteroit keşfedilecek

    Öte yandan THOR ilk olarak 2022 yılında mevcut teleskop görüntülerinde tespit edilemeyen 100 asteroit keşfetmişti. O zamandan beri algoritma geliştiriliyor. Bununla birlikte asteroit keşfi için geliştirilen tek yapay zeka algoritması THOR değil. Geçtiğimiz temmuz ayında, Dünya'ya yakın asteroitleri avlamak için tasarlanan HelioLinc3D adlı bir yazılım, Dünya'ya 225.000 kilometre yaklaşması beklenen 180 metre genişliğinde bir uzay taşı buldu. Bu, Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafeden daha yakın.

    Öte yandan bu uzay taşlarını tespit etmek için gelecek yıl faaliyete geçmesi beklenen 8.4 metrelik teleskoba sahip Vera C. Rubin Gözlemevi’nin üzerinde çalışılıyor. Esasında HelioLinc3D yazılımı da yine burada geliştirildi. Bilim insanlarına göre THOR ve HelioLinc3D gibi yapay zeka tabanlı yazılımlar sayesinde Vera C. Rubin Gözlemevi, sadece ilk 6 ayında 2,4 milyon kadar yeni asteroit keşfi yapabilir. Bu rakam, mevcutta keşfedilen asteroit sayısının neredeyse iki katı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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