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    Yapay zekalı Kolay İhracat Platformu kullanıma sunuldu

    Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen Kolay İhracat Platformu kullanıma sunuldu. Yapay zekadan faydalanarak ihracatçıların bilgilendirilmesi amaçlanıyor.
    10 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yapay zekalı Kolay İhracat Platformu kullanıma sunuldu
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    Ticaret Bakanlığı, yurt dışına ürün veya satmak isteyip pazar hakkında bilgisi olmayan üreticiler için yapay zeka tabanlı tavsiye platfomunu kullanıma sundu. Kolay İhracat Platformu isimli yapay zeka, geçmiş faaliyetlerinizi göz önünde bulundurarak size özel ihracat önerilerinde bulunuyor.

    Yapay zeka sayesinde detaylı araştırma yapmaya gerek kalmadan size uygun ülkeleri tespit edebilirsiniz. Hangi ülkeye ihracat yapacağınıza karar verdikten sonra sektör hakkında detaylı bilgileri inceleyebilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Akıllı İhracat Platformu’nun detayları belli oldu

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk, insan beyni ile bilgisayarları birleştirmeye yarayan Neuralink'i tanıttı"

    Platformda işletmenize uygun hedef pazar önerileri, pazarlarla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri, sektör analizlerini içeriyor. Bunun yanı sıra gümrük vergi oranları, ikili anlaşmalar gibi dikkat edilmesi gereken bilgileri de bulunduruyor. Trendleri de içeren sektör analizleri, ülke raporları, size özel haberler, teknik engeller, fuar takvimi gibi bilgiler de yer alıyor.

    Kolay İhracat Platformu’na yeni özellikler eklenecek. İhracatı yapılan ürünlere tamamlayıcı ürün önerileri, 7/24 ihracatçıların sorularını yanıtlayacak chatbot ve firmaların ürünlerini sergileyebileceği vitrin özelliği geliştiriliyor.

    Kolay İhracat Platformu



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jon_Kar 9 sa.
    Paypal yasakli iken nasil ihracat yapilir merak ettim
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    ozbey08 (Özbey ) 9 sa.
    küçük esnafın ihracat yapabilmesi için iki şey gerekli1.Alibaba.com , ebay.com gibi küresel çaplı e ticaret sitesi olması gerek. 2 . çok düzgün çalışan tercüme hatası yapmayan çeviri motoru gerek. 3 bir de uluslararası kolay ödeme yöntemi olan paypal a uygulanan yasak kalkmalı.
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    __sin__ 9 sa. ozbey08
    Söylediklerinin yanına da lojistiği de ekleyelim. Bizim fiyatlar küresel çapta hala yüksek kalıyor. Uygun fiyatlara dünyanın her yerine gönderim yapabilmeliler.
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    leoga66 (Kira qwe) 9 sa.
    Motoru yerli mi? Pardon yapay zekası yerli mi?
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