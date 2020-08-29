Yapay zekalı Kolay İhracat Platformu kullanıma sunuldu

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Ticaret Bakanlığı, yurt dışına ürün veya satmak isteyip pazar hakkında bilgisi olmayan üreticiler için yapay zeka tabanlı tavsiye platfomunu kullanıma sundu. Kolay İhracat Platformu isimli yapay zeka, geçmiş faaliyetlerinizi göz önünde bulundurarak size özel ihracat önerilerinde bulunuyor.

Yapay zeka sayesinde detaylı araştırma yapmaya gerek kalmadan size uygun ülkeleri tespit edebilirsiniz. Hangi ülkeye ihracat yapacağınıza karar verdikten sonra sektör hakkında detaylı bilgileri inceleyebilirsiniz.

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Platformda işletmenize uygun hedef pazar önerileri, pazarlarla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri, sektör analizlerini içeriyor. Bunun yanı sıra gümrük vergi oranları, ikili anlaşmalar gibi dikkat edilmesi gereken bilgileri de bulunduruyor. Trendleri de içeren sektör analizleri, ülke raporları, size özel haberler, teknik engeller, fuar takvimi gibi bilgiler de yer alıyor.

Kolay İhracat Platformu’na yeni özellikler eklenecek. İhracatı yapılan ürünlere tamamlayıcı ürün önerileri, 7/24 ihracatçıların sorularını yanıtlayacak chatbot ve firmaların ürünlerini sergileyebileceği vitrin özelliği geliştiriliyor.

Kolay İhracat Platformu

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