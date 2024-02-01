Otomobil sektörü 8 yıl sonra ilk kez dış ticaret açığı verdi

Otomotiv sektörü için 2023 yılı ithalat-ihracat dengesi açısından olumsuz olarak tamamlandı. Sekiz yıl sonra ilk defa otomobil sektöründe dış ticaret açığı verildi.
6,5 milyar dolar dış ticaret açığı
TÜİK’in dış ticaret verilerine göre 2023 yılında ithalat miktarı yüzde 124,6 artışla 17 milyar doları aştı. İhracat miktarı ise yüzde 19,4 artışla 11 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Böylelikle otomobil dış ticareti 2023 yılında 6,5 milyar dolar açık verdi. 2022 yılı pozitif şekilde kapanmış ve 1,46 milyar dolar fazla vermişti.
Çin'den ithalat yüzde 615 arttı
Verilere göre ithalatta ilk sırada Almanya yer alırken, onu İspanya, Fransa ve Çin takip etti. 2022 yılında ithalatta 11’inci sırada yer alan Çin’den otomobil ithalatı, 2023 yılında yüzde 615 artış göstererek dördüncü sıraya yükseldi. Chery, BYD, MG, Skywell gibi Çinli markaların satış miktarındaki artışın etkisini görebiliyoruz.
2023 yılında en fazla ihracat yapılan ülkeler ise sırasıyla Fransa, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık ve Polonya oldu. İsrail’e ihracat yüzde 19 azalırken, Fas’a ihracat yüzde 16,58 oranında düştü. İhracatta en yüksek artış Cezayir’e oldu. Cezayir’e 2022’de yaklaşık 4,2 milyon dolar otomobil ihraç edilirken 2023 yılında yaklaşık 278,20 milyon dolar otomobil ihracatı gerçekleşti.
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.