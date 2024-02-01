Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Otomobil sektörü 8 yıl sonra ilk kez dış ticaret açığı verdi

    Otomobil sektörü 2023 yılında 6,5 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. Sekiz yıl sonra ilk defa otomobilde dış ticaret açığı yaşandı.                             

    Otomobil sektörü 8 yıl sonra ilk kez dış ticaret açığı verdi Tam Boyutta Gör

    Otomotiv sektörü için 2023 yılı ithalat-ihracat dengesi açısından olumsuz olarak tamamlandı. Sekiz yıl sonra ilk defa otomobil sektöründe dış ticaret açığı verildi.

    6,5 milyar dolar dış ticaret açığı

    TÜİK’in dış ticaret verilerine göre 2023 yılında ithalat miktarı yüzde 124,6 artışla 17 milyar doları aştı. İhracat miktarı ise yüzde 19,4 artışla 11 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Böylelikle otomobil dış ticareti 2023 yılında 6,5 milyar dolar açık verdi. 2022 yılı pozitif şekilde kapanmış ve 1,46 milyar dolar fazla vermişti.

    Çin'den ithalat yüzde 615 arttı

    Verilere göre ithalatta ilk sırada Almanya yer alırken, onu İspanya, Fransa ve Çin takip etti. 2022 yılında ithalatta 11’inci sırada yer alan Çin’den otomobil ithalatı, 2023 yılında yüzde 615 artış göstererek dördüncü sıraya yükseldi. Chery, BYD, MG, Skywell gibi Çinli markaların satış miktarındaki artışın etkisini görebiliyoruz.

    2023 yılında en fazla ihracat yapılan ülkeler ise sırasıyla Fransa, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık ve Polonya oldu. İsrail’e ihracat yüzde 19 azalırken, Fas’a ihracat yüzde 16,58 oranında düştü. İhracatta en yüksek artış Cezayir’e oldu. Cezayir’e 2022’de yaklaşık 4,2 milyon dolar otomobil ihraç edilirken 2023 yılında yaklaşık 278,20 milyon dolar otomobil ihracatı gerçekleşti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elle ip verme multufi raşşaşi sözleri winrar şifre kaldırma sembollerle yapılmış şekiller ön kamera açılmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Spark 10 KI5Q
    Tecno Mobile Spark 10 KI5Q
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız