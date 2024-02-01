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Otomotiv sektörü için 2023 yılı ithalat-ihracat dengesi açısından olumsuz olarak tamamlandı. Sekiz yıl sonra ilk defa otomobil sektöründe dış ticaret açığı verildi.

6,5 milyar dolar dış ticaret açığı

TÜİK’in dış ticaret verilerine göre 2023 yılında ithalat miktarı yüzde 124,6 artışla 17 milyar doları aştı. İhracat miktarı ise yüzde 19,4 artışla 11 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Böylelikle otomobil dış ticareti 2023 yılında 6,5 milyar dolar açık verdi. 2022 yılı pozitif şekilde kapanmış ve 1,46 milyar dolar fazla vermişti.

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Çin'den ithalat yüzde 615 arttı

Verilere göre ithalatta ilk sırada Almanya yer alırken, onu İspanya, Fransa ve Çin takip etti. 2022 yılında ithalatta 11’inci sırada yer alan Çin’den otomobil ithalatı, 2023 yılında yüzde 615 artış göstererek dördüncü sıraya yükseldi. Chery, BYD, MG, Skywell gibi Çinli markaların satış miktarındaki artışın etkisini görebiliyoruz.

2023 yılında en fazla ihracat yapılan ülkeler ise sırasıyla Fransa, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık ve Polonya oldu. İsrail’e ihracat yüzde 19 azalırken, Fas’a ihracat yüzde 16,58 oranında düştü. İhracatta en yüksek artış Cezayir’e oldu. Cezayir’e 2022’de yaklaşık 4,2 milyon dolar otomobil ihraç edilirken 2023 yılında yaklaşık 278,20 milyon dolar otomobil ihracatı gerçekleşti.

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Otomobil sektörü 8 yıl sonra ilk kez dış ticaret açığı verdi