Yapay zekanın etkisiyle Nvidia’nın piyasa değeri Amazon’u geçti

Amazon, dünyanın en değerli 5. şirketi oldu
Nvidia, geçtiğimiz salı günü piyasa değeri bakımından Amazon’u geçmeyi başardı. Nvidia, 1,78 trilyon dolar değerle günü kapatırken Amazon ise 1,75 trilyon dolar piyasa değeriyle günü noktaladı. Nvidia, Google’ın çatı şirketi Aplhabet’i de kısa süreliğine geçmiş olsa da şimdilik arama devinin hemen arkasında bulunuyor.
Microsoft, OpenAI ve Meta, geliştirdikleri ChatGPT ve Copilot gibi ürünleri çalıştırmak için bu tip çiplerden on binlercesine ihtiyaç duyuyor. Nvidia ise yapay zeka pazarının yüzde 90’ına hakim durumda ve bu, kısa sürede değişecek gibi görünmüyor.
Son 1 yıla baktığımızda yapay zekaya yatırım yapan firmaların piyasada ciddi karşılık aldığını görüyoruz. Apple, uzunca bir süre önemli de bir farkla dünyanın en değerli şirketi konumundaydı. Ancak son 12 ayda Microsoft’un yapay zeka girişimleri yazılım devini en değerli şirket haline getirdi, Apple ise ikinciliğe geriledi. Öte yandan Nvidia’nın kısa bir süre zarfında Alpabet’i de geçmesi bekleniyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/96188/nvidia-market-value-surpasses-amazon-first-time-in-20-years-650-billion-added-since-jan-1/index.html https://companiesmarketcap.com/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.