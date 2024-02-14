Tam Boyutta Gör Nvidia, geçtiğimiz yılın mayın ayında 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk çip üreticisi olmuştu. Firmanın hisseleri son bir yılda neredeyse yüzde 250 oranında artış gösterdi. Bu inanılmaz yükselişin arkasında ise yapay zeka ve onun henüz doymamış talebi yer alıyor. Talep yüksek olduğu sürece Nvidia’nın piyasa değeri de artmaya devam ediyor. Bu bağlamda Nvidia’nın piyasa değeri 20 yıl sonra ilk kez Amazon’u geçti.

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Nvidia, geçtiğimiz salı günü piyasa değeri bakımından Amazon’u geçmeyi başardı. Nvidia, 1,78 trilyon dolar değerle günü kapatırken Amazon ise 1,75 trilyon dolar piyasa değeriyle günü noktaladı. Nvidia, Google’ın çatı şirketi Aplhabet’i de kısa süreliğine geçmiş olsa da şimdilik arama devinin hemen arkasında bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın piyasa değeri en son 2002 yılında Amazon’u geride bırakmıştı. Nvidia'nın 2002'deki ana ürünleri ve ana geliri oyun odaklı ve tüketici sınıfı ekran kartlarına dayanıyordu. Ancak şimdi ise her biri 20.000 ile 40.000 dolar arasında değişen, veri merkezleri ve sunuculara yönelik yapay zeka çipleirnden geliyor.

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Microsoft, OpenAI ve Meta, geliştirdikleri ChatGPT ve Copilot gibi ürünleri çalıştırmak için bu tip çiplerden on binlercesine ihtiyaç duyuyor. Nvidia ise yapay zeka pazarının yüzde 90’ına hakim durumda ve bu, kısa sürede değişecek gibi görünmüyor.

Son 1 yıla baktığımızda yapay zekaya yatırım yapan firmaların piyasada ciddi karşılık aldığını görüyoruz. Apple, uzunca bir süre önemli de bir farkla dünyanın en değerli şirketi konumundaydı. Ancak son 12 ayda Microsoft’un yapay zeka girişimleri yazılım devini en değerli şirket haline getirdi, Apple ise ikinciliğe geriledi. Öte yandan Nvidia’nın kısa bir süre zarfında Alpabet’i de geçmesi bekleniyor.

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Yapay zekanın etkisiyle Nvidia’nın piyasa değeri Amazon’u geçti