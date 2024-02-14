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    Anlık Bildirim

    Yapay zekanın etkisiyle Nvidia’nın piyasa değeri Amazon’u geçti

    Geçtiğimiz yıl inanılmaz bir büyümeyle 1 trilyon dolarlık piyasaya değerine ulaşan Nvidia, bu yıla da hızlı başladı. Nvidia’nın yükselişi devam ederken piyasa değeri açısından Amazon’u geçti.
    Yapay zekanın etkisiyle Nvidia’nın piyasa değeri Amazon’u geçti Tam Boyutta Gör
    Nvidia, geçtiğimiz yılın mayın ayında 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk çip üreticisi olmuştu. Firmanın hisseleri son bir yılda neredeyse yüzde 250 oranında artış gösterdi. Bu inanılmaz yükselişin arkasında ise yapay zeka ve onun henüz doymamış talebi yer alıyor. Talep yüksek olduğu sürece Nvidia’nın piyasa değeri de artmaya devam ediyor. Bu bağlamda Nvidia’nın piyasa değeri 20 yıl sonra ilk kez Amazon’u geçti.

    Amazon, dünyanın en değerli 5. şirketi oldu

    Nvidia, geçtiğimiz salı günü piyasa değeri bakımından Amazon’u geçmeyi başardı. Nvidia, 1,78 trilyon dolar değerle günü kapatırken Amazon ise 1,75 trilyon dolar piyasa değeriyle günü noktaladı. Nvidia, Google’ın çatı şirketi Aplhabet’i de kısa süreliğine geçmiş olsa da şimdilik arama devinin hemen arkasında bulunuyor.

    Yapay zekanın etkisiyle Nvidia’nın piyasa değeri Amazon’u geçti Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın piyasa değeri en son 2002 yılında Amazon’u geride bırakmıştı. Nvidia'nın 2002'deki ana ürünleri ve ana geliri oyun odaklı ve tüketici sınıfı ekran kartlarına dayanıyordu. Ancak şimdi ise her biri 20.000 ile 40.000 dolar arasında değişen, veri merkezleri ve sunuculara yönelik yapay zeka çipleirnden geliyor.

    Microsoft, OpenAI ve Meta, geliştirdikleri ChatGPT ve Copilot gibi ürünleri çalıştırmak için bu tip çiplerden on binlercesine ihtiyaç duyuyor. Nvidia ise yapay zeka pazarının yüzde 90’ına hakim durumda ve bu, kısa sürede değişecek gibi görünmüyor.

    Son 1 yıla baktığımızda yapay zekaya yatırım yapan firmaların piyasada ciddi karşılık aldığını görüyoruz. Apple, uzunca bir süre önemli de bir farkla dünyanın en değerli şirketi konumundaydı. Ancak son 12 ayda Microsoft’un yapay zeka girişimleri yazılım devini en değerli şirket haline getirdi, Apple ise ikinciliğe geriledi. Öte yandan Nvidia’nın kısa bir süre zarfında Alpabet’i de geçmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/96188/nvidia-market-value-surpasses-amazon-first-time-in-20-years-650-billion-added-since-jan-1/index.html https://companiesmarketcap.com/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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