Microsoft'tan Xbox Copilot açıklaması: "Veri toplamıyoruz"

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11'inyapay zekâ destekli Gaming Copilot özelliğiyle yaşanan gizlilik tartışmalarına yanıt verdi. Şirket, özelliğin oyuncuların oyun içi ekran görüntülerini yalnızca "oyundaki olayları anlamak için" kullandığını, AI modeli eğitimi amacıyla kullanılmadığını belirtti.

Microsoft, gizlilik iddialarına açıklık getirdi

Kaçıranlar için daha önce paylaşılan iddialar, Copilot'un oyun sırasında ekran görüntülerini Microsoft sunucularına gönderdiğini ortaya çıkarmıştı. Ayrıca bu ekran görüntülerinde NDA kapsamındaki oyunlar dahil pek çok özel bilginin yer aldığı paylaşıldı. Tepkilerin artması üzerine Microsoft, Tom's Hardware'e yaptığı açıklamada duruma netlik getirdi.

Şirket, Copilot'un yalnızca "aktif olarak kullanıldığı anlarda ekran görüntüsü alarak oyundaki durumu anlamaya" çalıştığını söylüyor. Ayrıca bu görüntülerin AI modellerinin eğitimi için kullanılmadığı da vurgulandı. Microsoft'a göre, Copilot'un asıl amacı oyun içi olayları daha iyi anlayıp oyuncuya bağlama uygun yanıtlar sunmak.

Öte yandan şirket, Copilot'un metin veya sesli konuşma geçmişlerini geliştirme amacıyla kullanabileceğini de doğruladı. Kullanıcılar bu veri paylaşımını, Xbox Game Bar > Ayarlar > Gizlilik sekmesi üzerinden devre dışı bırakabiliyor. Ancak Copilot'un Game Bar'a gömülü şekilde gelmesi nedeniyle tamamen kaldırılması oldukça zahmetli. Özelliği tamamen silmek isteyenlerin PowerShell üzerinden yönetici yetkisiyle işlem yapması gerekiyor.

Microsoft, Copilot'un henüz sınırlı bir kullanıcı kitlesine sunulduğunu ve 18 yaş üzeri oyunculara dağıtılmaya başladığını açıkladı. Ayrıca Copilot+ PC’lere özel olmadığını, NPU bulunmayan eski sistemlerde dahi çalıştığını söyleyelim.

