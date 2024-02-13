Nvidia CEO’sundan egemen yapay zeka çağrısı: "AI yeni sanayi devrimi"

Tam Boyutta Gör Nvidia CEO'su Jensen Huang, Dubai'deki Dünya Hükümetler Zirvesi'nde tüm ülkeleri 'Egemen Yapay Zeka' geliştirmeye çağırdı ve verinin yeni altın olduğunu söyledi. Huang, yaptığı açıklamada, her ülkenin kendi kültürünü korurken ekonomik potansiyelden yararlanmak için kendi yapay zeka altyapısına sahip olması gerektiğini belirtti.

“Bunun başkaları tarafından yapılmasına izin veremezsiniz”

Huang şunları söyledi: "Bu yeni bir sanayi devriminin başlangıcı, üretimle ilgili - enerji değil, gıda değil - ama zeka üretimi ve her ülkenin kendi zekasının üretimine sahip olması gerekiyor, bu yüzden "egemen yapay zeka" diye bir fikir var.”

Üst düzey yapay zeka çipleri pazarındaki hakimiyeti nedeniyle Nvidia, halihazırda 1,78 trilyon dolarlık borsa değerine sahip. Bu, firmayı dünyanın en büyük 6. şirketi haline getirirken arkasındaki itici güç ise elbette yapay zekadan kaynaklanıyor. Huang, yapay zeka hesaplamasındaki hızlı verimlilik kazanımları nedeniyle şirketinin yapay zekaya erişimi 'demokratikleştirdiğini' söylüyor.

Huang’e göre her ülke kendi verisine sahip olmalı, rafine etmeli ve çıkarları doğrultusunda kullanmalı: “Dolayısıyla siz bu verileri almalı, rafine etmeli ve kendi ulusal zekanıza sahip olmalısınız. Bunun başkaları tarafından yapılmasına izin veremezsiniz". Ek olarak Huang, artık işin ülkelerin inisiyatifine kaldığını ve sektörü harekete geçirip geçirmemenin liderlere kaldığını söylüyor.

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Huang’in söylemleri esasında doğru, yapay zeka yarışında hiçbir ülke geride kalmayı istememeli. Huang’in de dediği gibi, “altyapıyı olabildiğince hızlı bir şekilde oluşturun ki araştırmacılar, şirketler ve hükümetleriniz bu altyapıdan yararlanarak kendi yapay zekalarını oluşturabilsinler”. Elbette tüm bu söylemlerin alt metninde Nvidia’nın yapay zeka donanımları yatıyor. Firma, yapay zeka endüstrisinin yüzde 90’ına hakim durumda ve güçlendirilmiş H200 AI GPU’su hemen kösede bekliyor. Yeni nesil B100 "Blackwell" AI GPU'ları ise bu yılın sonlarında göreceğiz. Yani Huang’in bu söylemleri, şirketinin de çıkarlarıyla örtüşüyor ancak, söylemlerinin doğruluğunu değiştirmiyor.

Egemen Yapay Zeka nedir?

Tam Boyutta Gör Sovereign AI veya Egemen Yapay Zeka bir ulusun kendi temel değerleriyle uyumlu yapay zeka geliştirme isteği ve yeteneğini ifade ediyor. Bu terim, yapay zeka alanında artan güvensizlik ve teknoloji şirketlerinin hakimiyeti nedeniyle ortaya çıktı. Sovereign AI, ekonomik ve sosyal gelişimi, yeniliği, verimliliği ve ulusal güvenliği artırmak için önemli bir hedef olarak görülüyor. Bu nedenle, ulusların yapay zekayı kendi vizyonlarına göre şekillendirmek ve yönetmek için yetkinliğe ihtiyacı bulunuypr.

Ancak, Sovereign AI elde etmek, çeşitli ödünleşmeleri göz önünde bulundurmayı gerektiriyor. Örneğin, yapay zeka inovasyonunu etkili yapay zeka düzenlemesiyle dengelemek, yapay zeka açıklığını sağlarken bunun güvenliğini de sağlamak gibi. Aksi takdirde dolandırıcılıktan sahtekarlığa ve daha ciddi sorunlara yol açılmış olur.

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Nvidia CEO’su: Yapay zeka yeni sanayi devriminin başlangıcı