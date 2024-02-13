Nvidia CEO’sundan egemen yapay zeka çağrısı: "AI yeni sanayi devrimi"

“Bunun başkaları tarafından yapılmasına izin veremezsiniz”
Huang şunları söyledi: "Bu yeni bir sanayi devriminin başlangıcı, üretimle ilgili - enerji değil, gıda değil - ama zeka üretimi ve her ülkenin kendi zekasının üretimine sahip olması gerekiyor, bu yüzden "egemen yapay zeka" diye bir fikir var.”
Üst düzey yapay zeka çipleri pazarındaki hakimiyeti nedeniyle Nvidia, halihazırda 1,78 trilyon dolarlık borsa değerine sahip. Bu, firmayı dünyanın en büyük 6. şirketi haline getirirken arkasındaki itici güç ise elbette yapay zekadan kaynaklanıyor. Huang, yapay zeka hesaplamasındaki hızlı verimlilik kazanımları nedeniyle şirketinin yapay zekaya erişimi 'demokratikleştirdiğini' söylüyor.
Huang’e göre her ülke kendi verisine sahip olmalı, rafine etmeli ve çıkarları doğrultusunda kullanmalı: “Dolayısıyla siz bu verileri almalı, rafine etmeli ve kendi ulusal zekanıza sahip olmalısınız. Bunun başkaları tarafından yapılmasına izin veremezsiniz". Ek olarak Huang, artık işin ülkelerin inisiyatifine kaldığını ve sektörü harekete geçirip geçirmemenin liderlere kaldığını söylüyor.
Huang’in söylemleri esasında doğru, yapay zeka yarışında hiçbir ülke geride kalmayı istememeli. Huang’in de dediği gibi, “altyapıyı olabildiğince hızlı bir şekilde oluşturun ki araştırmacılar, şirketler ve hükümetleriniz bu altyapıdan yararlanarak kendi yapay zekalarını oluşturabilsinler”. Elbette tüm bu söylemlerin alt metninde Nvidia’nın yapay zeka donanımları yatıyor. Firma, yapay zeka endüstrisinin yüzde 90’ına hakim durumda ve güçlendirilmiş H200 AI GPU’su hemen kösede bekliyor. Yeni nesil B100 "Blackwell" AI GPU'ları ise bu yılın sonlarında göreceğiz. Yani Huang’in bu söylemleri, şirketinin de çıkarlarıyla örtüşüyor ancak, söylemlerinin doğruluğunu değiştirmiyor.
Egemen Yapay Zeka nedir?
Ancak, Sovereign AI elde etmek, çeşitli ödünleşmeleri göz önünde bulundurmayı gerektiriyor. Örneğin, yapay zeka inovasyonunu etkili yapay zeka düzenlemesiyle dengelemek, yapay zeka açıklığını sağlarken bunun güvenliğini de sağlamak gibi. Aksi takdirde dolandırıcılıktan sahtekarlığa ve daha ciddi sorunlara yol açılmış olur.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.