Yarasalar küçük avlar için düşük şiddetli ekolasyondan yararlanıyor

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Yarasalar hem avlanma hem de yaşayış bakımından oldukça ilginç memeli türlerinden birisini oluşturuyor. Yarasaların ekolasyon veya diğer adıyla biyosonar adı verilen yöntemle avlandığı bilinmekle birlikte bilim insanları bu durumu daha yakından incelemek istedi.

Danimarka’da bulunan Aarhus University kurumu araştırmacıları 2017 ile 2019 yılı arasında Bulgaristan’da bulunan yarasa mağarasında incelemede bulundu. Toplamda 10 farklı dişi yarasayı yakalayan araştırmacılar yarasaların sırtına 3.5 gram ağırlığında elektronik çipler yerleştirdi. Yerleştirilen çipler 2 ila 14 gün sonra araştırmacılar tarafından geri toplandı.

Yarasalar

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Yarasalara yerleştirilen çiplerin her birinde bir adet batarya, mikroişlemci, ultrasonik mikrofon ve hareket sensörü bulunmakla birlikte söz edilen çipler yarasaların avlanma ve günlük yaşam davranışlarını düzenli olarak kaydetti.

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Yapılan incelemeler sonucunda aslında yarasaların çıkarttığı ve böcek vb gibi av hayvanlarından yarasalara geri dönen seslerin yankıdan ziyade tıpkı bir ‘’fısıltı’’ gibi olduğu tespit edildi yani diğer bir deyişle yarasalar küçük avların izlerini sürerken daha düşük şiddette ekolasyondan yararlanıyor. Böylece yarasalar çevreden geri dönebilecek rahatsız edici seslerden kaçınıyor.

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Bilim insanları bu küçük çığlıklar sayesinde yarasaların küçük avlara daha iyi odaklanabildiğini düşünüyor. Daha şiddetli ekolasyonların ise açık alanlarda kullanıldığı belirtiliyor.

Yeni araştırma Science Advances adlı dergide yayımlandı.

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