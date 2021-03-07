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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yarasalar küçük avlar için düşük şiddetli ekolasyondan yararlanıyor

    Danimarka’da bulunan Aarhus University kurumu araştırmacıları 2017 ile 2019 yılı arasında Bulgaristan’da bulunan yarasa mağarasında incelemede bulundu. Yarasalara 3.5 gr ağırlığında çip takıldı.
    07 Mart 2021, 13:30 (1 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Yarasalar küçük avlar için düşük şiddetli ekolasyondan yararlanıyor
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    Yarasalar hem avlanma hem de yaşayış bakımından oldukça ilginç memeli türlerinden birisini oluşturuyor. Yarasaların ekolasyon veya diğer adıyla biyosonar adı verilen yöntemle avlandığı bilinmekle birlikte bilim insanları bu durumu daha yakından incelemek istedi.

    Danimarka’da bulunan Aarhus University kurumu araştırmacıları 2017 ile 2019 yılı arasında Bulgaristan’da bulunan yarasa mağarasında incelemede bulundu. Toplamda 10 farklı dişi yarasayı yakalayan araştırmacılar yarasaların sırtına 3.5 gram ağırlığında elektronik çipler yerleştirdi. Yerleştirilen çipler 2 ila 14 gün sonra araştırmacılar tarafından geri toplandı.

    Yarasalar

    Yarasalar küçük avlar için düşük şiddetli ekolasyondan yararlanıyor
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    Yarasalara yerleştirilen çiplerin her birinde bir adet batarya, mikroişlemci, ultrasonik mikrofon ve hareket sensörü bulunmakla birlikte söz edilen çipler yarasaların avlanma ve günlük yaşam davranışlarını düzenli olarak kaydetti.

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    Yapılan incelemeler sonucunda aslında yarasaların çıkarttığı ve böcek vb gibi av hayvanlarından yarasalara geri dönen seslerin yankıdan ziyade tıpkı bir ‘’fısıltı’’ gibi olduğu tespit edildi yani diğer bir deyişle yarasalar küçük avların izlerini sürerken daha düşük şiddette ekolasyondan yararlanıyor. Böylece yarasalar çevreden geri dönebilecek rahatsız edici seslerden kaçınıyor.

    Ayrıca Bkz. "Araştırmalara göre dişi kurbağalar ortamdaki gürültüyü engelleyebiliyor"

    Bilim insanları bu küçük çığlıklar sayesinde yarasaların küçük avlara daha iyi odaklanabildiğini düşünüyor. Daha şiddetli ekolasyonların ise açık alanlarda kullanıldığı belirtiliyor.

    Yeni araştırma Science Advances adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://advances.sciencemag.org/content/7/10/eabf1367 https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-03/au-tcr030121.php https://www.au.dk/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Denamint 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    yarasalar ilginç canlılar insana da benziyorlar.
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