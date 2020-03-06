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    Yarasalardan ilham alan drone modelleri geliyor

    Araştırmacıların geliştirdiği yeni teknoloji bir yarasa gibi ses dalgaları yayarak bunları işliyor ve çevresindeki engelleri algılayabiliyor. Bunu sadece 4 mikrofon ve 1 hoparlör ile yapıyor.
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    Diğer Elektronik Cihazlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yarasalardan ilham alan drone modelleri geliyor
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    Hayatın her alanında önemli görevler almaya başlayan Drone modelleri yeni alanlar için gelişmeye devam ediyor. Kamera ile yolunu bulan Drone modellerinden sonra artık yarasa gibi ses dalgaları ile yönünü tespit eden Drone teknolojileri sırada.

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    Yarasa gibi

    Purdue Üniversitesi araştırmacıları kamera veya GPS gibi teknolojiler olmadan ses dalgaları ile yönünü bulabilen bir Drone teknolojisi geliştirdi. Yeni teknoloji 4 adet mikrofon ve 1 adet hoparlör ile dalga yayarak yönünü bulabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel üretimin bir kısmını Costa Rica’ya kaydırıyor"

    Henüz geliştirme aşamasında olan teknoloji şimdilik yönünü bulmak için durmak zorunda. Gelişmiş algoritmalarla çevresini analiz eden Drone sonrasında harekete geçiyor. Ekip sonraki dönemde hareket halinde de yönünü tespit edebilmesini sağlayacak.

    Ses dalgaları ile yön bulan Drone teknolojisi özellikle ışığın risk oluşturacağı mekanlarda veya gece devriyelerinde iyi bir alternatif olabilir. Ayrıca sürücüsüz araçlarda da bu tür bir teknolojinin faydalı olacağı düşünülüyor.



    https://www.engadget.com/2020/03/04/drones-navigate-like-bats/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    CWaRRioR 2 hf. en beğenilen
    Corona esprisi yapanı döverim.
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    Musty3535123 2 hf. CWaRRioR
    korkma abi, bunlardan virüs bulaşmaz :D
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    Naruto45 1 hf. CWaRRioR
    Çorbası vardı efso hastaneden yazıyorum
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 2 hf.
    bunun adi sey degil miydi? hmm.... sonar :))))
    yaw benzer teknolojiler arabalarin park sensorlerinde bile var. ultrasononik ses dalgalariyla yakindaki nesneleri algiliyor. yarasalardan ilham aldik, yeni bir sey bulduk demek niye.
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    nebulabado 2 hf.
    Aynı teknoloji DJI dronlarda carpışmaları önlemek için yıllardır kullanılıyor.
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    Morichannnn (Akın Özer) 2 hf.
    Demek ki yarasalar kötü hayvanlar değillermiş.
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    CWaRRioR 2 hf. en beğenilen
    Corona esprisi yapanı döverim.
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