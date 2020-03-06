Yarasalardan ilham alan drone modelleri geliyor

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Hayatın her alanında önemli görevler almaya başlayan Drone modelleri yeni alanlar için gelişmeye devam ediyor. Kamera ile yolunu bulan Drone modellerinden sonra artık yarasa gibi ses dalgaları ile yönünü tespit eden Drone teknolojileri sırada.

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Yarasa gibi

Purdue Üniversitesi araştırmacıları kamera veya GPS gibi teknolojiler olmadan ses dalgaları ile yönünü bulabilen bir Drone teknolojisi geliştirdi. Yeni teknoloji 4 adet mikrofon ve 1 adet hoparlör ile dalga yayarak yönünü bulabiliyor.

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Henüz geliştirme aşamasında olan teknoloji şimdilik yönünü bulmak için durmak zorunda. Gelişmiş algoritmalarla çevresini analiz eden Drone sonrasında harekete geçiyor. Ekip sonraki dönemde hareket halinde de yönünü tespit edebilmesini sağlayacak.

Ses dalgaları ile yön bulan Drone teknolojisi özellikle ışığın risk oluşturacağı mekanlarda veya gece devriyelerinde iyi bir alternatif olabilir. Ayrıca sürücüsüz araçlarda da bu tür bir teknolojinin faydalı olacağı düşünülüyor.

https://www.engadget.com/2020/03/04/drones-navigate-like-bats/

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