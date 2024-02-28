Dijital mecralardaki içeriklerin tek başına delil olarak kabul edilip edilmeyeceği büyük tartışma yaratıyor. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal niteliğinde karar alarak "yan delil" olarak kullanılabilen WhatsApp yazışmalarını tek başına delil saydı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Avukat Serkan Günel, "Burada delili sunan kişi, bu yazışmanın bir tarafı olması gerekiyor ve kendisinin kaydediyor olması lazım ki delil olarak sunabilsin çünkü elektronik ortamdaki deliller her zaman oluşturabilir delillerdir." dedi.

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Bursa 3. Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir alacak davasında taraflardan biri delil olarak WhatsApp yazışmalarını sundu. Mahkeme senet olmadığı için yazışmaları delil olarak kabul etmedi ve davanın reddine karar verdi. Ancak Yargıtay, WhatsApp yazışmalarını tek başına delil saydı.

Avukat Serkan Günel, "Özel hukuk, alacak, boşanma davalarında kişinin aldattığına ilişkin, mal kaçırdığına ilişkin yazışmaları delil olarak kabul ediliyor." açıklamasında bulunarak sözlerine şunları ekledi:

"Mesela WhatsApp grupları 100-150 kişinin olduğu burada da konuşma grubunda olan bir kişi buraki yazışmaları mahkemeye delil olarak sunabiliyor çünkü konuşmanın bir tarafı."

Karar emsal olarak kabul ediliyor. Ancak WhatsApp yazışmalarının tek başına delil kabul edilmesi için bilirkişi incelemesinin şart olduğu ifade ediliyor.

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Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp yazışmaları delil oldu