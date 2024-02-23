WhatsApp'ta yüksek kaliteli fotoğraf ve video paylaşımı kolaylaşacak

Tam Boyutta Gör WhatsApp'a geçtiğimiz sene yüksek kalitede fotoğraf ve video paylaşma özelliği gelmişti. Ancak fotoğraf veya video paylaşırken yüksek kaliteli göndermek için her seferinde HD seçeneğini işaretlemek gerekiyordu. Görünüşe göre artık bu durum değişiyor.

Whatsapp'a dört yeni biçimlendirme seçeneği eklendi 1 gün önce eklendi

Ortaya çıkan resme göre artık ayarlardan gönderilen fotoğraf ve videonun kalitesi seçilebilecek ve istendiği takdirde varsayılan olarak yüksek kaliteli medya gönderimi mümkün olacak. Şuan için özelliğin ne zaman kullanıma gireceği bilinmiyor.

WhatsApp'ın resim ve videoların orijinal kalitede gönderilmesine müsade edip etmeyeceği de bilinmiyor. Mevcut sürümde orjinal kalitede fotoğraf ve video göndermek için dosyaları belge olarak paylaşmak gerekiyor.

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WhatsApp'ta yüksek kaliteli fotoğraf paylaşımı kolaylaşacak