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    2022 Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak

    Bu sene Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak. Teknolojinin nasıl çalışacağına dair video paylaşıldı.         
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    Yarı otomatik ofsayt teknolojisi nedir?
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    FIFA, geçen sene duyurusunu yaptığı yarı otomatik ofsayt tespit sisteminin detaylarını açıkladı. Yarı otomatik ofsayt sistemi, bu sene düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’nda kullanılacak. Görüntü işleme teknolojileri ve sensörlerden faydalanan bu teknoloji, ofsayt pozisyonlarında doğru karar çıkmasını sağlayacak.

    Yarı otomatik ofsayt sistemi nedir?

    Futbolda yanlış kararların önüne geçmek için VAR teknolojisi hayatımıza girdi ancak VAR teknolojisi, ofsayt pozisyonlarında yeterli başarıyı gösteremedi. Mevcut düzende VAR’daki hakemler, kamera görüntülerini inceleyerek topun ayakta çıktığı anı belirliyor ve yine kamera görüntüleriyle hangi oyuncunun önde olduğunu tespit etmeye çalışıyor.

    Yarı otomatik ofsayt teknolojisi nedir?
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    Yarı otomatik ofsayt sisteminde ise hareket izleme özellikli 12 özel kamera ve topun içine yerleştirilen bir sensör ile tespit yapılacak. Topun içindeki inertial measurement unit (IMU) adındaki sensör sayesinde, topun ayaktan çıktığı an net olarak belirlenecek. Hareket izleme kameraları ise sahadaki her bir oyuncunun vücudundaki 29 bölgeyi saniyede 50 defa tarıyor. 29 veri noktasından toplanan bilgiler yapay zeka tarafından değerlendirilecek ve hangi oyuncunun önde olduğu net bir şekilde tespit edilecek.

    Yapay zekanın tespit işlemi bir iki saniye sürecek. Sonrasında VAR odasındaki hakeme ofsayt pozisyonun üç boyutlu görüntüsü iletilecek ve nihai kararı VAR hakemi verecek. Yapay zeka tarafından oluşturulan üç boyutlu görüntü, seyircilerle de paylaşılacak.

    Yarı otomatik ofsayt teknolojisi nedir?
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    Günümüzde ofsayt pozisyonlarının VAR’daki tespit süresi 1 dakikayı aşabiliyor. Topun ayaktan çıktığı anın belirlenmesi ve birbirine yakın oyuncuların hangisinin önde olduğunun belirlenmesi zor olabiliyor. Yarı otomatik ofsayt sistemi bu sıkıntıları giderecek.

    Yarı otomatik ofsayt sistemi, FIFA 2021 Arap Kupası ve FIFA 2021 Kulüpler Dünya Kupası’nda test edilmişti. FIFA Baş Hakemi Collina; test sonuçlarından memnun olduklarını, yeni sistem sayesinde hızlı ve doğru tespit yapılabildiğini söyledi.

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