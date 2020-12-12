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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sepsis ve inflamatuar durumlarda kanda seviyesi artan yapılar keşfedildi

    Yapıların kültür hücrelerinde, sepsisli hastalarda ve canlı farelerde tespit edildiği belirtilmekle birlikte sepsisli hastalarda bahsi geçen ENDS yapılarının da artış gösterdiği belirtiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Sepsis ve inflamatuar durumlarda kanda seviyesi artan yapılar keşfedildi
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    Gelişen teknoloji gün geçtikçe tıp alanına da yansımakla birlikte La Jolla Institute for Immunology ( LJI ) kurumu araştırmacıları farelerde periferik yaymada, sepsis durumlarında ( Vücudun enfeksiyon ile savaşında rol alan bağışıklık sistemi, vücudun kendi doku ve organlarında hasara neden olunca sepsis ortaya çıkar. Bu durum organ yetmezliklerine ve sonucunda yaşam kaybına neden olabilir. Sepsis acil bir durumdur. ) ve inflamatuar hastalıklarda ortaya çıkan partikül keşfetti.

    Farelerin kan damarlarını inceleyen araştırma ekibi damar duvarlarında birikmiş ince uzun yapılar olduğu belirlemekle birlikte bu yapıların tıp literatüründe karşılığı olmadığını fark etti ve araştırmayı ilerleten araştırmacılar bahsi geçen yapılara elongated neutrophil-derived structures ( ENDS ) yani uzun nötrofil türevi yapılar adını verdi.

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    Periferik yayma

    Bahsi geçen yapıların şu ana kadar kültür hücrelerinde, sepsisli hastalarda ve canlı farelerde tespit edildiği belirtilmekle birlikte enfeksiyon sebebiyle nötrofili gözüken ( nötrofil sayısı artan ) sepsisli hastalarda bahsi geçen ENDS yapılarının da artış gösterdiği belirtiliyor.

    ENDS birikimlerinin normal olmadığını ve sağlıklı farelerde ve insanlarda görülmediğini belirten araştırmacılar bu yapıların sepsiste oldukça yüksek miktarda olduğunu belirtiyor.

    Ayrıca Bkz. "Damsel balıklarının karidesleri evcilleştirdiği tespit edildi"

    İleri araştırmalar ile ENDS yapıları sepsis prognozu ( hastalık seyri ) için kullanılabilmekle birlikte çeşitli infamatuar patolojiler için de biyobelirteç olarak kullanılabilir.

    Yeni araştırma Journal of Experimental Medicine adlı dergide yayımlandı.



    https://rupress.org/jem/article-abstract/218/3/e20200551/211571/Elongated-neutrophil-derived-structures-are-blood?redirectedFrom=fulltext Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    devils_sword (mustafa ecer) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    5 yıl sonrası için TUS sorusu olmaya aday. O değil de forumun %90ı sepsis'in ne olduğunu bile bilmezken ve tıp camiası bile bu haberleri bu kadar güncel takip etmezken bu site için biraz fazla gibi :D.
    5 yıl sonrası için TUS sorusu olmaya aday. O değil de forumun %90ı sepsis'in ne olduğunu bile bilmezken ve tıp camiası bile bu haberleri bu kadar güncel takip e...
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    R. P. Dellinger'a bir sormak lazım ne düşünüyor bulgu hakkında...
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    devils_sword (mustafa ecer) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    5 yıl sonrası için TUS sorusu olmaya aday. O değil de forumun %90ı sepsis'in ne olduğunu bile bilmezken ve tıp camiası bile bu haberleri bu kadar güncel takip etmezken bu site için biraz fazla gibi :D.
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