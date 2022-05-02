Yemeksepeti Banabi'nin ismi değişiyor: Yemeksepeti Market

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Pandemiyle birlikte birçok insanın hayatına giren Yemeksepeti'nin market bölümü Yemeksepeti Banabi, isim değişikliğine gidiyor.

Yemeksepeti Market

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Yemeksepeti Banabi, bugünden itibaren Yemeksepeti Market olarak değişiyor. Yemeksepeti’nin ilk olarak Nisan 2019’da İstanbul’da faaliyete geçirdiği online market alışverişi platformu Banabi, yeni adı ve logosuyla yoluna devam etmeye hazırlanıyor. 2 Mayıs’tan itibaren aşamalı olarak tüm platformlarda isim ve logo değişimine gidecek olan şirket, hizmetlerine “Yemeksepeti Market” adıyla devam edecek.

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Yemeksepeti bu isim değişikliğiyle birlikte market bölümündeki ürün gamını da genişletecek. Özellikle taze ürün grupları (meyve sebze, kırmızı-beyaz et) ile sıcak ve pratik yemek alternatifleri konusunda kullanıcılarına daha fazla seçenek sunmaya hazırlanıyor.

2 Mayıs’tan itibaren Yemeksepeti web sitesinde görülebilecek isim ve logo değişikliği; 11 Mayıs’ta Android, 15 Mayıs’ta ise iOS kullanıcılarına tamamen yansımış olacak. Geçiş süreci 24 Mayıs’ta tüm platformlarda tamamlanmış olacak.

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