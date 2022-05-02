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    Yemeksepeti Banabi'nin ismi değişiyor: Yemeksepeti Market

    Türkiye'nin alışveriş platformu Yemeksepeti'nin market bölümü Yemeksepeti Banabi, Yemeksepeti Market oluyor. Bugünden itibaren değişim başlıyor.                  
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    Yemeksepeti Banabi'nin ismi değişiyor: Yemeksepeti Market
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    Pandemiyle birlikte birçok insanın hayatına giren Yemeksepeti'nin market bölümü Yemeksepeti Banabi, isim değişikliğine gidiyor.

    Yemeksepeti Market

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Yemeksepeti Banabi, bugünden itibaren Yemeksepeti Market olarak değişiyor. Yemeksepeti’nin ilk olarak Nisan 2019’da İstanbul’da faaliyete geçirdiği online market alışverişi platformu Banabi, yeni adı ve logosuyla yoluna devam etmeye hazırlanıyor. 2 Mayıs’tan itibaren aşamalı olarak tüm platformlarda isim ve logo değişimine gidecek olan şirket, hizmetlerine “Yemeksepeti Market” adıyla devam edecek. 

    Yemeksepeti bu isim değişikliğiyle birlikte market bölümündeki ürün gamını da genişletecek. Özellikle taze ürün grupları (meyve sebze, kırmızı-beyaz et) ile sıcak ve pratik yemek alternatifleri konusunda kullanıcılarına daha fazla seçenek sunmaya hazırlanıyor.

    2 Mayıs’tan itibaren Yemeksepeti web sitesinde görülebilecek isim ve logo değişikliği; 11 Mayıs’ta Android, 15 Mayıs’ta ise iOS kullanıcılarına tamamen yansımış olacak. Geçiş süreci 24 Mayıs’ta tüm platformlarda tamamlanmış olacak. 

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    C
    Command-01 2 gün önce

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    L
    linkci_sude 4 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 4 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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