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    Yemeksepeti'ne ChatGPT yapay zekası eklendi

    Yemeksepeti, ürün açıklamalarına ChatGPT yapay zekasını entegre ettiğini duyurdu. Yemeksepeti restoranları ve Yemeksepeti Mahalle esnafları, ürünlerine ChatGPT yapay zekasıyla açıklama ekleyebiliyor.
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    Yemeksepeti'ne ChatGPT yapay zekası eklendi Tam Boyutta Gör
    OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT yapay zekası, sergilediği etkileyici performans ile pek çok alanda kullanılmaya başlandı. Yemeksepeti, ChatGPT yapay zekasını kullanmaya başladığını duyurdu.

    Yemeksepeti tarafından hayata geçirilen ChatGPT Destekli Menü Projesi ile Yemeksepeti Mahalle üyesi esnafların menülerinde yer alan ürünlerine yapay zeka ile açıklama eklenmeye başlandı. Yapay zeka sisteminin kullanıma sunulmasıyla birlikte Yemeksepeti Mahalle’de açıklaması olan ürün oranı yüzde 12’ye yükseldi.

    Yemek açıklamalarına da yapay zeka geliyor

    Yemeksepeti, ChatGPT yapay zekasını yemek açıklamalarına da getirecek. Haziranın ilk haftasında 115 bin ürünün ChatGPT yardımıyla kullanıcılar ile buluşması planlanıyor. Yemeksepeti restoranları, yapay zeka desteğiyle yemeklerin açıklamalarını zenginleştirecek.

    Yapay zeka teknolojisi sayesinde yıl sonuna kadar, Yemeksepeti restoran menülerinde açıklaması olan ürün oranının yüzde 88’den yüzde 91’e çıkması, Yemeksepeti Mahalle’de ise 40’a çıkması hedefleniyor. Ürünlere açıklama eklenmesinin sipariş sayılarına olumlu etki yarattığı ve müşterilerin daha bilinçli karar vermelerine olanak sağladığı belirtiliyor.

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