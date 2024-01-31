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Türkiye’de trafik cezalarını 15 gün içinde ödeyen sürücülere yüzde 25 indirimli ödeme imkanı sunuluyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre bu süre bir aya uzatıldı.

Karara göre, trafik cezaları ilk bir ay içerisinde yüzde 25 indirimli olarak ödenebilecek. Söz konusu uygulama bugün itibarıyla başladı.

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2024’te trafik cezaları yüzde 58 oranında zamlandı

2024 yılında trafik cezalarına yüzde 58,46 oranında zam geldi. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1.507 TL, seyir halinde telefon kullanmanın cezası 1.507 TL, hız sınırını %50’den fazla aşmanın cezası 6.440 TL, emniyet şeridi ihlali cezası 6.400 TL olarak uygulanıyor.

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Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi uzatıldı