Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi uzatıldı

Türkiye’de trafik cezalarını 15 gün içinde ödeyen sürücülere yüzde 25 indirimli ödeme imkanı sunuluyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre bu süre bir aya uzatıldı.
Karara göre, trafik cezaları ilk bir ay içerisinde yüzde 25 indirimli olarak ödenebilecek. Söz konusu uygulama bugün itibarıyla başladı.
2024’te trafik cezaları yüzde 58 oranında zamlandı
2024 yılında trafik cezalarına yüzde 58,46 oranında zam geldi. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1.507 TL, seyir halinde telefon kullanmanın cezası 1.507 TL, hız sınırını %50’den fazla aşmanın cezası 6.440 TL, emniyet şeridi ihlali cezası 6.400 TL olarak uygulanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.