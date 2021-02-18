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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni 2021 Nissan Qashqai tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Ülkemizin en popüler SUV modellerinden olsa da yenilenen rakipleri karşısında gücünü kaybeden Nissan Qashqai sonunda yenilendi. 2021 Nissan Qashqai, yeni tasarımı ve teknolojileriyle sahnede:
    18 Şubat 2021, 13:49 (14 sa.)
    13b
    2
    48
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    15

    Yeni 2021 Nissan Qashqai tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da sınıfının en çok satan modellerinden biri olan Nissan Qashqai sonunda üçüncü nesline merhaba dedi. Yeni nesil 2021 Nissan Qashqai, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle karşımıza çıktı.

    Yeni Qashqai'nin tasarımında keskin çizgiler dikkat çekiyor. Ön bölümü domine eden V-Motion panjur tamponun alt kısmına kadar uzanıyor. Söz konusu ızgaranın uçlarından başlayarak şişkin kanerlara sahip motor kaputu da otomobile dinamik bir hava katıyor. Yeni Qashqai'nin ince LED aydınlatmalarını ve onların üzerinde kaş gibi konumlandırılmış LED gündüz aydınlatmalarını daha önce görmüştük. Tamponun kenarlarındaki üçgen biçimli dikey hava kanalları ise Ariya modelini anımsatıyor.

    Keskin çizgiler yeni Qashqai'nin yan bölümünde de kendini gösteriyor. Çamurluk ve eteklerde karşımıza çıkan siyah plastik korumalar aracın SUV karakterine vurgu yaparken, siyah renkli tavan, sütunlar ve ayna kapaklarıyia güzel bir uyum yakalamış. Yeni Qashqai'nin jantlarının boyutu 20 inç'e kadar çıkıyor. Arka tarafta ise siyah bagaj spoyleri, yeni grafiklere sahip LED stoplar, onların kenarlarında hava kanalı gibi görünen tasarım detayı ve gümüş renkli difüzörle sade ama sportif bir tasarım yakalanmış.

    Yeni 2021 Nissan Qashqai tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Değişim rüzgarları yeni nesil Nissan Qashqai'nin iç mekanında da devam ediyor. Bu alandaki yerleşim X Trail'dekine fazlasıyla benziyor. Sürücünün hemen önünde multimedya tuşlarına sahip üç kollu direksiyon ve 12.3 inç boyutunda tamamen kişiselleştirilebilir TFT gösterge ekranı bulunuyor. Multimedya ekranı ise günümüzdeki pek çok modelde olduğu gibi konsolun merkezine tablet ekran şeklinde tutturulmuş. Onun hemen altında iklimlendirme ayarları, orta konsolda ise yeni vites topuzunun da dahil olduğu elektronik park freni, kablosuz akıllı şarj ünitesi gibi detaylar bulunuyor.

    Yeni 10.8 inç head-up display'in de özellikleri arasında bulunduğu yeni nesil Qashqai'deki 9 inç ekrana sahip multimedya sistemi Android Auto, Apple CarPlay, Google Asistan ve Amazon Alexa desteğine sahip. Ayrıca NissanConnect ve yedi cihaza kadar WiFi desteği de yeni Qashqai'nin bağlantı özellikleri arasında. Güvenlik teknolojilerinde ise navigasyon verilerine göre hareket edebilen ProPILOT sistemi ve çok daha fazlasını görmekteyiz.

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    Yeni nesil Qashqai, Avrupa'da Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının CMF-C platformu üzerine yükselen ilk model olma özelliğine sahip. Bu platform sayesinde aracın yapısal sertliği yerini aldığı modele kıyasla yüzde 41 oranında artırılmış. Ayrıca yeni nesil model toplamda 60 kilogram ağırlık kaybı yaşamış. Örneğin sadece hafif kompozit malzemeden imal edilen bagaj kapağının sağladığı kilo haybı 2.6 kilogram olarak açıklandı.

    Yeni 2021 Nissan Qashqai tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Tüm bunların yanında yeni Qashqai'nin süspansiyon ve direksiyon sistemi de iyileştirilmiş. Direksiyon tepkisi iyileştirilmiş. Ayrıca 19 inç jantlarla tercih edilen 4x2 versiyonlarda arkada torsiyon çubuğu kullanılmış. 20 inç jantlarla alınan 4x4 Qashqai versiyonlarında ise arkada multilink düzen karşımıza çıkıyor. Uzunluğu 35 mm, aks mesafesi 20 mm, genişliği 32 mm ve yüksekliği 10 mm artan yeni Qashqai'nin bagaj hacminde de 50 litre artış söz konusu.

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    Yeni 2021 Nissan Qashqai'nin kaputu altında iki seçenek bulunuyor. Bunlar arasında dizel yok. İlk seçenek 12V hafif hibrit desteğine sahip 1.33 litrelik benzinli ünite. Söz konusu ünitenin 140/158 beygir güç ve 270 Nm tork sunan farklı güç seçenekleri mevcut. Manuel veya CVT şanzımanla tercih edilebilen motorun güçlü versiyonunda dört tekerlekten çekiş seçeneği de sunuluyor. 

    Yeni Qashqai'nin kaputu altındaki en büyük yenilik e-Power adı verilen hibrit sistem. Söz konusu sistemde 190 beygir güç ve 330 Nm tork üreten bir elektrik motoru tekerleklere güç veriyor. 1.5 litrelik değişken sıkıştırma oranına sahip benzinli motor ise bataryaların doldurulması için jeneratör görevi görüyor.

    Bu yaz Avrupa'da satışa sunulması planlanan yeni nesil Nissan Qashqai ilk etapta hafif hibrit sistemle tercih edilebilecek. e-Power sistemli Qashqai ise daha sonra piyasaya sürülecek.



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    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Jeolog.

    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
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    ciwanbilisim (ciwan antalya) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gelsede alamasak ...
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    RaptorFX 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Helal olsun daha çirkinini yapmışlar.

    Neyse ki haşmetlu Padişahımız almamıza izin vermediği için zaten alamayacağız. Biz ikinci el Tofaşa layık bir halkız. Padişahım çok yaşa...
    Helal olsun daha çirkinini yapmışlar. Neyse ki haşmetlu Padişahımız almamıza izin vermediği için zaten alamayacağız. Biz ikinci el Tofaşa layık bir halkı...
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    1 Yanıt Yanıtla +25
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    kimbehicayy (adem erol) 13 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) cand.
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    Yorumlar (39) Yorum Yaz Forumda Gör
    aserkang (Ahmet Serkan) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tasarım konusunda PSA gruptan öğrenecek çok şeyleri var.

    Renault tasarımları da fena değildir, keşke azcık örnek alsalarmış.
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    A Axenfeld-Rieger (abcd abcd) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    önü ilk nesil makyajsız kasasına benziyor. bence olmamış.
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    slamdunk393 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    içi güzel ama önü berbat ötesi olmuş. çizimi yapan bonzai etkisi altındaymış herhal
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    .Eray. (ERAY ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    aracın önünü tasarlayan bence göz doktoruna muayne olsun
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    cabriyo (Emin Tuncer) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    2023te seçime gideceklere altlarındaki mersedesleri satıp gerçekten MİLLET gibi olduktan sonra millet vekili adayı olmalarını tavsiye ediyorum.

    elin hırvatı X5 cipe binerken biz zor bela doblo toyota alabiliyorsak aynı paraya, beni temsil edecek adamın altında mersedes görmek istemiyorum!
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    D DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Günlerce merakla bekledim. Hayal kırıklığına uğradım . Bu kadar kotu bir dizayn nasil yaparlar. Bı 3008 bak bide Qashqai ye. Çok kotu
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    D DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Farlar çok kötü görünüyor, daha kötüsü nasıl olurdu diye düşünüyorum. Bu sınıfta en ideali subaru forester. 3 senedir çok memnunum.
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    D DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence tasarımı hiç güzel olmamış, hele Micra ve Juke'tan sonra görmek istemeyeceğim bir tasarım. Umarım yine internette gezen ve ayrık farı olanını tercih ederler, bence çok daha agresif ve şık bir tasarımdı o.
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    D DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Araca 19inç jant koyuyorsun, üstüne torsiyon çubuğu ile satıyorsun. Tam bir hayal kırıklığı.
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    alfa-x 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dışı berbat tasarıma sahip ,içi güzel olmuş

    Carlos a kurdukları tuzaktan sonra umarım batarlar zaten o yolda ilerliyorlar ,şu tasarıma bak

    Kadjar da bu sorunlu QQ dan türetildiği için bir sürü elektrik sorunu yaşamıştı ,başarısızlığının en büyük nedenidir

    Cam açarken kapı döşemesinin oynaması gibi bir sürü hata

    Yeni Tucson u geçtim mevcut Tucson bile bunun içinden geçer
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    12962 kez okundu.
    36 kişi, toplam 39 yorum yazdı.

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