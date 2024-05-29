BYD'nin 5. nesil hibrit teknolojisi 2100 km'ye kadar menzil vadediyor

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Tam Boyutta Gör Otomotiv dünyasında hibrit otomobillere yönelik talepte artış yaşanırken Çinli üretici BYD de beşinci nesil PHEV yani şarj edilebilir hibrit teknolojisini tanıttı. Yapılan etkinlikte ayrıca bu sistemi kullanacak olan ilk modeller Qin L DM-i ve Seal 06 DM-i de görücüye çıkarıldı.

BYD'nin yeni nesil teknolojisinde önemli başarımlar karşımıza çıkıyor. Çinli üreticinin iddiasına göre bu sistemde yüzde 46,06 gibi "dünyanın en iyi" motor termal verimliliğine, en düşük yakıt tüketimine (2,9 lt/100 km) ve 2100 km gibi etkileyici bir menzile ulaşıldı.

Söz konusu sistemde 100 beygir güç ve 126 Nm tork üreten 1.5 litre benzinli motor kullanılıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi motorun termal verimliliği yüzde 46,06. Yapılan açıklamaya göre bu değerin arkasında yüksek sıkıştırma oranı, akıllı yanma sistemi, akıllı EFI (elektronik yakıt enjeksiyon) sistemi gibi bazı teknolojilerin kombinasyonu bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Hibrit sistemde versiyona göre 10 kWsa veya 15.87 kWsa'lik LFP (lityum demir fosfat) batarya paketi kullanılıyor. Bataryanın enerji yoğunluğu 115 Wh/kg yani eskisine göre yüzde 15,5 artırılmış. Kullanılan elektrik motoru da yine versiyona göre değişiyor. Giriş seviyesinde 120 kW güç ve 210 Nm tork üreten motor kullanılırken üst seviyede 160 kW güç ve 260 Nm tork üreten motor yer alıyor.

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Şarj konusunda da AC şarj desteği 3.3 kW'dan 6.6 kW'a çıkarılarak süre yüzde 60 kısaltılmış. DC yani hızlı şarjda ise yüzde 30-80 dolum 21 dakika sürüyor. Buna ek olarak, aracın bataryası ile çeşitli elektronik cihazlara güç vermeyi sağlayan V2L özelliği de artık 6 kW'a kadar destek sunuyor.

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