BYD'nin 5. nesil hibrit teknolojisi 2100 km'ye kadar menzil vadediyor

BYD'nin yeni nesil teknolojisinde önemli başarımlar karşımıza çıkıyor. Çinli üreticinin iddiasına göre bu sistemde yüzde 46,06 gibi "dünyanın en iyi" motor termal verimliliğine, en düşük yakıt tüketimine (2,9 lt/100 km) ve 2100 km gibi etkileyici bir menzile ulaşıldı.
Söz konusu sistemde 100 beygir güç ve 126 Nm tork üreten 1.5 litre benzinli motor kullanılıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi motorun termal verimliliği yüzde 46,06. Yapılan açıklamaya göre bu değerin arkasında yüksek sıkıştırma oranı, akıllı yanma sistemi, akıllı EFI (elektronik yakıt enjeksiyon) sistemi gibi bazı teknolojilerin kombinasyonu bulunuyor.
Şarj konusunda da AC şarj desteği 3.3 kW'dan 6.6 kW'a çıkarılarak süre yüzde 60 kısaltılmış. DC yani hızlı şarjda ise yüzde 30-80 dolum 21 dakika sürüyor. Buna ek olarak, aracın bataryası ile çeşitli elektronik cihazlara güç vermeyi sağlayan V2L özelliği de artık 6 kW'a kadar destek sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.