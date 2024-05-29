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    BYD'nin 5. nesil hibrit teknolojisi 2100 km'ye kadar menzil vadediyor

    Son yıllarda yıldızı parlayan Çinli üreticilerden BYD, PHEV yani şarj edilebilir hibrit otomobillere yönelik beşinci nesil DM teknolojisini görücüye çıkardı.     
    BYD'nin 5. nesil hibrit teknolojisi 2100 km menzil vadediyor Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyasında hibrit otomobillere yönelik talepte artış yaşanırken Çinli üretici BYD de beşinci nesil PHEV yani şarj edilebilir hibrit teknolojisini tanıttı. Yapılan etkinlikte ayrıca bu sistemi kullanacak olan ilk modeller Qin L DM-i ve Seal 06 DM-i de görücüye çıkarıldı.

    BYD'nin yeni nesil teknolojisinde önemli başarımlar karşımıza çıkıyor. Çinli üreticinin iddiasına göre bu sistemde yüzde 46,06 gibi "dünyanın en iyi" motor termal verimliliğine, en düşük yakıt tüketimine (2,9 lt/100 km) ve 2100 km gibi etkileyici bir menzile ulaşıldı.

    Söz konusu sistemde 100 beygir güç ve 126 Nm tork üreten 1.5 litre benzinli motor kullanılıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi motorun termal verimliliği yüzde 46,06. Yapılan açıklamaya göre bu değerin arkasında yüksek sıkıştırma oranı, akıllı yanma sistemi, akıllı EFI (elektronik yakıt enjeksiyon) sistemi gibi bazı teknolojilerin kombinasyonu bulunuyor.

    BYD'nin 5. nesil hibrit teknolojisi 2100 km menzil vadediyor Tam Boyutta Gör
    Hibrit sistemde versiyona göre 10 kWsa veya 15.87 kWsa'lik LFP (lityum demir fosfat) batarya paketi kullanılıyor. Bataryanın enerji yoğunluğu 115 Wh/kg yani eskisine göre yüzde 15,5 artırılmış. Kullanılan elektrik motoru da yine versiyona göre değişiyor. Giriş seviyesinde 120 kW güç ve 210 Nm tork üreten motor kullanılırken üst seviyede 160 kW güç ve 260 Nm tork üreten motor yer alıyor. 

    Şarj konusunda da AC şarj desteği 3.3 kW'dan 6.6 kW'a çıkarılarak süre yüzde 60 kısaltılmış. DC yani hızlı şarjda ise yüzde 30-80 dolum 21 dakika sürüyor. Buna ek olarak, aracın bataryası ile çeşitli elektronik cihazlara güç vermeyi sağlayan V2L özelliği de artık 6 kW'a kadar destek sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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