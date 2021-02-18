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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesil Honda HR-V tanıtıldı: Yepyeni tasarım ve hibrit sistemle geliyor

    Yepyeni tasarımı, gelişmiş güvenlik teknoloji ve özellikleriyle karşımıza çıkan yeni nesil Honda HR-V, Japon markanın e:HEV isimli yenilikçi hibrit teknolojisini standart olarak sunuyor.
    18 Şubat 2021, 12:45 (15 sa.)
    5,5b
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    19
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni nesil Honda HR-V tanıtıldı: Yepyeni tasarım ve hibrit sistemle geliyor
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    Son haftalarda ipucu görselleriyle karşımıza çıkan yeni nesil 2021 Honda HR-V bugün resmi olarak tanıtıldı. Yeni HR-V, 2021'in sonuna doğru Avrupa'da satışa sunulacak.

    Yeni nesil Honda HR-V'nin genel yapısı itibariyle yerini aldığı modele kıyasla daha kalıplı durduğunu söylemek mümkün. Ön bölümde yatay çizgilere sahip çerçevesiz bir ön panjur dikkat çekiyor. Panjurun gövde rengiyle aynı olması tasarımdaki sadeliği artırmış. İnce LED aydınlatmalar da panjurun en üst bölümüyle entegre görünecek biçimde dizayn edilmiş. Tamponun alt kısmında ise yatay sis lambaları ve baklava desenli alt panjur göze çarpıyor.

    Dana önce belirttiğimiz gibi yeni HR-V yandan bakıldığında daha heybetli bir SUV havası veriyor. Büyük tekerlekler, belirgin omuz çizgisi ve geniş çamurluklar bu görünümü destekliyor. HR-V'deki jantların çapı donanım seviyesine göre 16 ila 18 inç arasında değişiyor. Çamurluk ve eteklerdeki siyah plastik korumalar aracın SUV karakterini vurgularken, C sütununa gizlenen arka kapı kolları da önceki modelden aşina olduğumuz tek detay olarak karşımıza çıkıyor.

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    Yeni nesil Honda HR-V tanıtıldı: Yepyeni tasarım ve hibrit sistemle geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Yeni nesil Honda HR-V'nin arka bölümü de baştan yaratılmış. Fazlasıyla eğimli olan arka camın coupe-SUV havası oluşturduğunu söylemek mümkün. Arka spoyler tavanın biraz daha uzun görünmesini sağlarken, yeni LED stoplar da ince bir ışık şeridiyle birbirine bağlanmış. Plakanın bagaj kapağına yerleştirildiği Honda HR-V'nin tampon kısmında ise ince reflektörler ve gri koruma plakası dikkat çekiyor.

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    Otomobilin iç mekanı da daha modern ve konforlu hale getirilmiş. Tüm yüzeylerde yumuşak dokulu malzemelere yer verilirken, hava menfezlerindeki tasarımın konsol boyunca devam etmesi bu alana daha premium bir hava katmış. Sürücünün hemen önünde parlak siyah detaylara sahip üç kollu direksiyona ve dijital gösterge paneline yer verilmiş. Multimedya ekranı ise konsolun merkezine tablet ekran şeklinde tutturulmuş. Panoramik cam tavan yeni HR-V'nin kabinini ferah hale getirirken, Magic Seats ile ihtiyaç halinde bagaj hacminin optimum değere yükseltilmesi sağlanmış.

    Üçüncü nesil HR-V'nin teknik detayları henüz açıklanmadı fakat şirketin e:HEV isimli iki motorlu hibrit sistemini kullanacağını biliyoruz. Bu kapsamda iki elektrik motoru, 1.5 litre benzinli ünite ve lityum iyon bataryadan oluşan bir sistem karşımıza çıkacak. Söz konusu sisteme ilişkin veriler ilerleyen süreçte paylaşılacak.



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    Jeolog.

    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    207m 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dıştan Honda’ dan beklenmeyecek derecede güzel. Ama içi maalesef tırt.
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    A ARES007 (Ares ARES) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fransız tasarım çizgileri kullanmışlar. Belki biraz hyundai. İyi olmuş. Arabaya benzemiş. Çirkinlikte sınır tanımayan Honda tasarımları bitiyor gibi.
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    HONDA HRV CLUB TÜRKİYE (HONDA HR-V CLUB TÜRKİYE ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    www.instagram.com/hondahrvclubturkiye , beklerim.
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    L LeonEyes (Mesut E.) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    analog kadran mı kaldı la, yeni araba çıkarıon analog kadran,hertaraf analog düğmelerle dolu. salak herifler ya.kol dayama fala çok eski tip. dıştan fena değil ama içten tırt.

    hala vites var araçlarda vitesi ne işi var 2021 deyiz araçlarda, opsiyonel olarak isteyene satarsın o ayrı. şaşırıyorum cidden.
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    1 19can84 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    honda'nın türkiye'deki günleri sınırlı. bu araclar gelmez bize.

    türkiye ve avrupadaki fabrikaları kapatıyorlar, japonya ile serbest ticaret anlaşması imzalansa bile küçük sınıf araçları çin vey taliand'da ürettikleri için gümrük vergisine tabi olacak ve rekabet şansları kalmayacak gibi gözüküyor.
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    venomboy_85 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önden ve arkadan Mercedes EQC 400'e benzemiyor mu?
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    CapriceClassic 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    4 çeker hibrit gerlsin, düşünelim. ama araç çok güzel olmuş bence...
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    wehrmacht (- -) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mazda yer bunu.
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    M Murat.Ak (Murat Ak) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Maalesef benim Honda Civic hatchback kadar özgün tasarım gözükmüyor, sanki Nissan Qashqai gibi olmuş arkası.
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    C cand. 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Crv den güzel duruyor
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    5549 kez okundu.
    18 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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    Galeri, 2021 honda hr-v ve
    4 etiket daha yeni nesil honda hr-v SUV honda Bilim ve Teknoloji
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