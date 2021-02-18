Yeni nesil Honda HR-V tanıtıldı: Yepyeni tasarım ve hibrit sistemle geliyor

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Son haftalarda ipucu görselleriyle karşımıza çıkan yeni nesil 2021 Honda HR-V bugün resmi olarak tanıtıldı. Yeni HR-V, 2021'in sonuna doğru Avrupa'da satışa sunulacak.

Yeni nesil Honda HR-V'nin genel yapısı itibariyle yerini aldığı modele kıyasla daha kalıplı durduğunu söylemek mümkün. Ön bölümde yatay çizgilere sahip çerçevesiz bir ön panjur dikkat çekiyor. Panjurun gövde rengiyle aynı olması tasarımdaki sadeliği artırmış. İnce LED aydınlatmalar da panjurun en üst bölümüyle entegre görünecek biçimde dizayn edilmiş. Tamponun alt kısmında ise yatay sis lambaları ve baklava desenli alt panjur göze çarpıyor.

Dana önce belirttiğimiz gibi yeni HR-V yandan bakıldığında daha heybetli bir SUV havası veriyor. Büyük tekerlekler, belirgin omuz çizgisi ve geniş çamurluklar bu görünümü destekliyor. HR-V'deki jantların çapı donanım seviyesine göre 16 ila 18 inç arasında değişiyor. Çamurluk ve eteklerdeki siyah plastik korumalar aracın SUV karakterini vurgularken, C sütununa gizlenen arka kapı kolları da önceki modelden aşina olduğumuz tek detay olarak karşımıza çıkıyor.

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Yeni nesil Honda HR-V'nin arka bölümü de baştan yaratılmış. Fazlasıyla eğimli olan arka camın coupe-SUV havası oluşturduğunu söylemek mümkün. Arka spoyler tavanın biraz daha uzun görünmesini sağlarken, yeni LED stoplar da ince bir ışık şeridiyle birbirine bağlanmış. Plakanın bagaj kapağına yerleştirildiği Honda HR-V'nin tampon kısmında ise ince reflektörler ve gri koruma plakası dikkat çekiyor.

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Otomobilin iç mekanı da daha modern ve konforlu hale getirilmiş. Tüm yüzeylerde yumuşak dokulu malzemelere yer verilirken, hava menfezlerindeki tasarımın konsol boyunca devam etmesi bu alana daha premium bir hava katmış. Sürücünün hemen önünde parlak siyah detaylara sahip üç kollu direksiyona ve dijital gösterge paneline yer verilmiş. Multimedya ekranı ise konsolun merkezine tablet ekran şeklinde tutturulmuş. Panoramik cam tavan yeni HR-V'nin kabinini ferah hale getirirken, Magic Seats ile ihtiyaç halinde bagaj hacminin optimum değere yükseltilmesi sağlanmış.

Üçüncü nesil HR-V'nin teknik detayları henüz açıklanmadı fakat şirketin e:HEV isimli iki motorlu hibrit sistemini kullanacağını biliyoruz. Bu kapsamda iki elektrik motoru, 1.5 litre benzinli ünite ve lityum iyon bataryadan oluşan bir sistem karşımıza çıkacak. Söz konusu sisteme ilişkin veriler ilerleyen süreçte paylaşılacak.

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