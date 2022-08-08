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    Yeni 2022 MG7 sedanın tasarımı ortaya çıktı

    Şirketin premium özelliklere odaklanan Black Label serisi kapsamında geliştirilen ilk model olan MG7 sedan, dinamik tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İşte detaylar:
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    Yeni 2022 MG7 sedanın tasarımı ortaya çıktı
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    Türkiye'de SUV modelleriyle varlık gösteren MG, kısa süre önce ilk elektrikli hatchback modeli MG4'ü tanıtmıştı. Şirket şimdi de yeni spor sedan modeli MG7'nin ipucu görselleriyle karşımızda.

    Yeni MG7, markanın premium özelliklere odaklanan Black Label serisi kapsamında üretilen ilk otomobil olma özelliği taşıyor. Alçak burun kısmı, fastback silüeti, geniş çamurlukları ve güçlü dinamik çizgileriyle dikkat çeken modelin ön bölümündeki LED farlar agresif bir görünüm sunuyor. Büyük panjur ve dikey hava girişleri de bu görünümü destekliyor.

    Profilden bakıldığında beş kollu jantların arasından seçilen kırmızı kaliperlerin dikkat çektiği MG7'nin arka bölümünde de aktif arka spoyler, boydan boya uzanan LED stoplar ve dörtlü egzoz çıkışı göze çarpıyor. Bunun dışında henüz iç mekana ilişkin bir görsel yok.

    Yeni 2022 MG7 sedanın tasarımı ortaya çıktı
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    Teknik detaylar henüz resmiyet kazanmış değil fakat yerel kaynakların belirttiğine göre MG7'nin uzunluğu 4884 mm, genişliği 1889 mm ve yüksekliği 1447 mm olarak ölçülüyor. Bu noktada silüetiyle benzetebileceğimiz Audi A7'den 85 mm daha kısa olduğunu söylemek mümkün. Ancak fiyat olarak da A7'ye göre çok daha erişilebilir bir fiyata sahip olacağını düşünmek yanlış olmaz.

    MG7'ye güç verecek motor olarak da 2.0 litre turbo benzinli motorun sözü geçiyor. Görsellerdeki 405 VTGI Trophy versiyonu 254 hp güç ve 405 Nm tork sunarken 9 ileri ZF otomatik şanzımanla kombine edilecek. Bunun dışında 300 VTGI versiyonu da bulunacak ve bu versiyonun küçük kardeşi MG6'da 183 hp güç ve 300 Nm tork üreten 1.5 litre turbo üniteyi kullanacağı belirtiliyor. Şanzıman olaraksa 7 ileri DCT karşımıza çıkacak. Ayrıca 2023'te PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonun da geleceği söyleniyor.

    MG7'nin resmi tanıtımı 17 Ağustos 2022'de yapılacak. Tüm detayları o tarihte öğreneceğiz. MG7'nin Çin dışına çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 1 gün önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

    Profil resmi
    Sonic.Storm 6 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 1 hafta önce

    Çok güzel yaw

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