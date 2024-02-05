Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli sedan Lynk & Co 07 EM-P'nin tasarımı ortaya çıktı

    İsminde de yer alan EM-P şarj edilebilir hibrit sisteminden güç alan sedan model bu ay Çin'de satışa sunulacak.                                                    

    Geçtiğimiz haftalarda kamuflajlı ipucu görselleri paylaşılan yeni Lynk & Co 07 EM-P, Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının internet sitesinde ortaya çıktı. Bu ay seri üretimine başlanması planlanan sedan model, PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemiyle 102 km saf elektrikli sürüş menzili vadediyor.

    Bilmeyenler için Lynk & Co'nun Geely ve Volvo tarafından 2016 yılında kurulan bir elektrikli araç markası olduğunu belirtelim. Markanın yeni modeli 07 EM-P, daha önce sergilenen The Next Day konseptindeki tasarım dilini seri üretime taşıyor. Dışarıdan bakıldığında %100 elektrikli otomobil gibi görünen sedan otomobilde "h" şeklindeki gündüz LED'leri, boydan boya uzanan ince şerit içerisine gizlenen ana aydınlatmalar ve dikey hava girişleri dikkat çekiyor.

    Çinli sedan Lynk & Co 07 EM-P'nin tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yan tarafta geniş çamurlukları, çift renkli aerodinamik jantları ve gizli kapı kollarıyla dikkat çeken modelde yan aynalar, sütunlar ve tavan, gövde rengiyle kontrast oluşturacak şekilde siyah tasarlanmış. Lynk & Co 07 EM-P'nin arka bölümünde ise boydan boya uzanan ince LED stop lambaları ve bagaj ucuna entegre edilmiş küçük spoyler göze çarpıyor. Tampondaki arka difüzör ve reflektörlerin yerleşimi de ön tasarımla uyumlu olacak şekilde tasarlanarak güzel bir kombinasyon elde edilmiş.

    Lynk & Co 07 EM-P; 4827 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1480 mm yüksekliğe ve 2843 mm aks mesafesine sahip. 235/45 R18 veya 245/40 R19 lastiklerle tercih edilebilen modelin boş ağırlığı da 1915 kg. CMA Evo platformu üzerine inşa edilen modelde EM-P adı verilen şarj edilebilir hibrit sistem bulunuyor. Bu sistem, 161 hp güç üreten 1.5 litre benzinli motora sahip. Elektrik motoru hakkında bir bilgi yok ancak 18.99 kWsa'lik bataryanın 102 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sağladığını biliyoruz.

    Lynk & Co 07 EM-P, bu ay içerisinde üretim bandından inerek satışa sunulacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    benzine su karışırsa ne olur oyak astsubay emekli ikramiyesi asus touchpad kapatma excel iki sütun karşılaştırma watch dogs 2 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    infinix Note 12
    infinix Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook B1
    Asus ExpertBook B1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız