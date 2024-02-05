Çinli sedan Lynk & Co 07 EM-P'nin tasarımı ortaya çıktı

Geçtiğimiz haftalarda kamuflajlı ipucu görselleri paylaşılan yeni Lynk & Co 07 EM-P, Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının internet sitesinde ortaya çıktı. Bu ay seri üretimine başlanması planlanan sedan model, PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemiyle 102 km saf elektrikli sürüş menzili vadediyor.
Bilmeyenler için Lynk & Co'nun Geely ve Volvo tarafından 2016 yılında kurulan bir elektrikli araç markası olduğunu belirtelim. Markanın yeni modeli 07 EM-P, daha önce sergilenen The Next Day konseptindeki tasarım dilini seri üretime taşıyor. Dışarıdan bakıldığında %100 elektrikli otomobil gibi görünen sedan otomobilde "h" şeklindeki gündüz LED'leri, boydan boya uzanan ince şerit içerisine gizlenen ana aydınlatmalar ve dikey hava girişleri dikkat çekiyor.
Lynk & Co 07 EM-P; 4827 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1480 mm yüksekliğe ve 2843 mm aks mesafesine sahip. 235/45 R18 veya 245/40 R19 lastiklerle tercih edilebilen modelin boş ağırlığı da 1915 kg. CMA Evo platformu üzerine inşa edilen modelde EM-P adı verilen şarj edilebilir hibrit sistem bulunuyor. Bu sistem, 161 hp güç üreten 1.5 litre benzinli motora sahip. Elektrik motoru hakkında bir bilgi yok ancak 18.99 kWsa'lik bataryanın 102 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sağladığını biliyoruz.
Lynk & Co 07 EM-P, bu ay içerisinde üretim bandından inerek satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.