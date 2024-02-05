Geçtiğimiz haftalarda kamuflajlı ipucu görselleri paylaşılan yeni Lynk & Co 07 EM-P, Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının internet sitesinde ortaya çıktı. Bu ay seri üretimine başlanması planlanan sedan model, PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemiyle 102 km saf elektrikli sürüş menzili vadediyor.

Bilmeyenler için Lynk & Co'nun Geely ve Volvo tarafından 2016 yılında kurulan bir elektrikli araç markası olduğunu belirtelim. Markanın yeni modeli 07 EM-P, daha önce sergilenen The Next Day konseptindeki tasarım dilini seri üretime taşıyor. Dışarıdan bakıldığında %100 elektrikli otomobil gibi görünen sedan otomobilde "h" şeklindeki gündüz LED'leri, boydan boya uzanan ince şerit içerisine gizlenen ana aydınlatmalar ve dikey hava girişleri dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Yan tarafta geniş çamurlukları, çift renkli aerodinamik jantları ve gizli kapı kollarıyla dikkat çeken modelde yan aynalar, sütunlar ve tavan, gövde rengiyle kontrast oluşturacak şekilde siyah tasarlanmış. Lynk & Co 07 EM-P'nin arka bölümünde ise boydan boya uzanan ince LED stop lambaları ve bagaj ucuna entegre edilmiş küçük spoyler göze çarpıyor. Tampondaki arka difüzör ve reflektörlerin yerleşimi de ön tasarımla uyumlu olacak şekilde tasarlanarak güzel bir kombinasyon elde edilmiş.

Lynk & Co 07 EM-P; 4827 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1480 mm yüksekliğe ve 2843 mm aks mesafesine sahip. 235/45 R18 veya 245/40 R19 lastiklerle tercih edilebilen modelin boş ağırlığı da 1915 kg. CMA Evo platformu üzerine inşa edilen modelde EM-P adı verilen şarj edilebilir hibrit sistem bulunuyor. Bu sistem, 161 hp güç üreten 1.5 litre benzinli motora sahip. Elektrik motoru hakkında bir bilgi yok ancak 18.99 kWsa'lik bataryanın 102 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sağladığını biliyoruz.

Lynk & Co 07 EM-P, bu ay içerisinde üretim bandından inerek satışa sunulacak.

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Çinli sedan Lynk & Co 07 EM-P'nin tasarımı ortaya çıktı