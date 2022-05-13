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Daha önce patent görselleri üzerinden tasarımı hakkında ipuçları edinebildiğimiz yeni 2023 Honda CR-V'nin tasarımı Çin'de ortaya çıktı. Henüz resmi olarak tanıtımı yapılmayan yeni CR-V'nin önümüzdeki aylarda dünya prömiyerini gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yeni 2023 Honda CR-V, Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından onaylandı. Bu kapsamda yeni SUV'un görüntüleri bakanlığın internet sitesinde yayınlandı. Söz konusu araç Çin'de satılacak versiyon ancak global model de görsel olarak aynı olacaktır. Yeni nesil modelin iç mekanını henüz göremiyoruz ancak dış tasarımı selefine göre daha modern görünüyor.

Yeni CR-V'nin tasarımına baktığımızda burun kısmının eskiye göre daha uzun göründüğünü söylemek mümkün. Ön bölümü domine eden yeni siyah panjurun üzerinde boydan boya uzanan bir krom şerit bulunuyor. Bu detay, ince farların da içerisinden geçerek bu üçlü tasarımın bir bütün gibi görünmesini sağlıyor. Sade bir tasarıma sahip tamponda ince bir merkez havalandırma ve kenarlarda dikey hava girişleri göze çarpıyor.

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Yenilenen SUV'un arka bölümüde stopların yerleşimi aynı gibi görünse de CR-V'yi daha agresif gösterecek şekilde inceldiğini ve grafiklerinin yedilendiğini görüyoruz. Tamamen değişen bagaj kapağında plakalık daha yukarı taşınmış. Tampon kısmında ise krom egzoz çıkışları dikkat çekiyor. Ayrıca arkayı gösteren fotoğraflardan birinde ek olarak 4WD rozeti dikkat çekiyor. Bu da demek oluyor ki iki farklı versiyona bakıyoruz.

Paylaşılan bilgilere göre yeni 2023 Honda CR-V'nin uzunluğu 4703 mm, genişliği 1866 mm, 1690 mm yüksekliğe 2700 mm aks mesafesine sahip. 5 ve 7 koltuklu versiyonlarla sunulacak SUV'un kaputu altında 1.5 litre turbo benzinli ünite ve CVT kombinasyonu bulunuyor. Elbette bu bilgiler Çin'deki versiyon için geçerli. Önümüzdeki aylarda tanıtılacak yeni CR-V'de PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyon da görmeyi bekliyoruz.

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Yeni 2023 Honda CR-V'nin tasarımı Çin'de ortaya çıktı