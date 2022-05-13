Fisker, elektrikli şehir aracı Pear'ın ipucu görselini paylaştı

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Fisker, elektrikli SUV modeli Ocean'ın ardından gelecek modellerle ilgili ipuçları paylaşmaya devam ediyor. Bu kez de Pear adı verilen modelle ilgili bir görsel paylaşıldı. Fisker Pear, şirketin ikinci ve en ucuz modeli olacak. Üçüncü model olarak da dört kapı convertible olan Ronin gelecek.

Fisker Pear, şirketin tanımlamasına göre "çevik bir şehir aracı" olacak. Şirket, aracın hiçbir mevcut segmente uymayan devrim niteliğinde bir elektrikli araç olacağı iddiasında. Ön bölümde Ocean'daki tasarım dilinden esintiler görmek mümkün. Burun kısmı, ince farlar, boydan boya uzanan aydınlatmalar, ortadaki Pear yazısı ve alttaki merkez havalandırmanın şekli, bahsettiğimiz bu benzerlikler arasında.

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Biraz geride ise planörlerden esinlenildiği belirtilen, kenarları oldukça bombeli bir ön cam dikkat çekiyor. Eğer gözlerimiz bizi yanıltmıyorsa bu tasarıma bombeli A sütunları eşlik ediyor ki bu da araca farklı bir görünüm katmakla birlikte 2002 yılında gösterilen Renault Ellypse konseptini anımsatıyor. Büyük tekerlekler, geniş çamurluklar ve dijital yan aynalar da Fisker Pear'ın dikkat çeken tasarım unsurları arasında.

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Gelen bilgiye göre Fisker Pear'ın başlangıç fiyatı 30 bin dolardan az olacak. Üstelik buna uygulanan teşvikler dahil değil. Elektrikli modelin hızlı ve basitleştirilmiş bir üretim süreci için tasarlandığı ve tamamen yeni bir mimari üzerine inşa edileceği belirtiliyor.

Fisker Pear'ın üretimi 2024'te başlayacak. Şİrket, üretim için Foxconn ile anlaştığını duyurdu. Foxconn, kısa süre önce Lordstown Motors'un Ohio'daki fabrikasını 230 milyon dolara satın aldığını duyurmuştu. Bu fabrikayı Kuzey Amerika'nın en önemli elektrikli araç üretim merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen Foxconn, farklı markalar için üretim yapmaya hazır. Pear için de yıllık minimum 250 bin adet üretim hacmi planlanıyor.

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Fisker, elektrikli şehir aracı Pear'ın ipucu görselini paylaştı