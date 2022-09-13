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    %100 elektrikli Peugeot E-308 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Peugeot, bu ay sonuna doğru ülkemizde satışa sunulacak olan yeni 308'in %100 elektrikli versiyonunu tanıttı. Station wagon gövde tipiyle de gelecek olan 2023 Peugeot E-308'in detayları haberimizde:
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    Yeni 2023 Peugeot E-308 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Yeni Peugeot 308 ailesi büyüyor. Fransız marka bugün tamamen elektrikli Peugeot E-308 ve Peugeot E-308 SW modellerinin örtüsünü kaldırdı. Söz konusu modellerin önümüzdeki yılın ortasında satışa sunulması planlanıyor.

    2023 Peugeot E-308, özellikleriyle neler sunuyor?

    2023 Peugeot E-308 ve E-308 SW'de 54 kWsa kapasiteye sahip yüksek voltajlı batarya paketi kullanılmış. Bunun 51 kWsa'lik kısmı kullanılabilir kapasite olarak ayrılmış. 400 Volt şarj teknolojisine sahip batarya, %80 oranında nikel, %10 manganez ve %10 kobalttan oluşan yeni bir kimyaya sahip. Bu da elektrikli 308'e WLTP'ye göre 400 kilometreden fazla menzil sağlıyor.

    Yeni Peugeot E-308, geçtiğimiz yıl tanıtılan içten yanmalı motorlu versiyonla aynı platformu kullanıyor. İki modelin iç ve dış tasarımı da büyük oranda aynı. Fakat Fransız marka elektrikli versiyonu geliştirirken özellikle ön bölümde aerodinamik odaklı bazı güncellemeler yapmış. 18 inçlik jantların tasarımı da bu doğrultuda değiştirilmiş ve düşük sürtünmeli lastiklere geçiş yapılmış.

    Yeni 2023 Peugeot E-308 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Yapılan bu değişiklikler ile 2023 Peugeot E-308 ve E-308 SW modellerinin ortalama enerji tüketiminin 12.7 kWsa/100km olduğu belirtiliyor. Şarj konusunda ise 11 kW üç fazlı dahili şarj cihazı standart olarak geliyor. 100 kW'a kadar destek sunan DC şarj özelliğiyle 25 dakikada %20-%80 arası dolum sağlanıyor.

    Elektrikli hatchback ve station wagon modellerde yeni geliştirildiği belirtilen bir elektrik motoru kullanılmış. Söz konusu motor 156 hp güç ve 260 Nm tork üretiyor. Söz konusu modelin performans verileri henüz belli değil. Öte yandan her iki modelde de Eco, Normal, Sport ve Brake adı verilen sürüş modlarının bulunduğunu biliyoruz. Sondaki mod, sürücü gaz pedalından ayağını kaldırdığında uygulanan rejeneratif frenlemenin etkisini artırıyor.

    Yeni Peugeot E-308 ve E-308 SW modelleri önümüzdeki yılın ortasında Avrupa'da satışa sunulacak. Fiyat ve diğer detaylar belli olduğunda siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 5 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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