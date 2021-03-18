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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesil 2021 Peugeot 308 resmen tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

    Tasarım anlamında adeta evrim geçiren ve daha modern bir yüze kavuşan 2021 Peugeot 208'in kabuğu altında şarj edilebilir hibrit (PHEV) üniteler görüyoruz. İşte yeni 308 tasarımı ve özellikleri:
    18 Mart 2021, 11:49 (Güncellendi, 1 sa.)
    2,4b
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    23
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    11

    Yeni nesil 2021 Peugeot 308 resmen tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri
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    Geçtiğimiz günlerde örtüsünü kısmen de olsa kaldıran 2021 Peugeot 308 bugün resmi olarak tanıtıldı. Yepyeni tasarım, teknoloji ve motor gamıyla gelen yeni nesil 308 adeta evrim geçirmiş diyebiliriz.

    Stellantis çatısı altında yenilenen 2021 Peugeot 308, grubun EMP2 platformu üzerine inşa edildi. Boyutlara baktığımızda aks mesafesinin selefine kıyasla 55 mm (2672 mm) uzadığını görüyoruz. Ayrıca daha dinamik hale getirilen yeni nesil 308'in yüksekliği de 20 mm kadar düşürülmüş. Öte yandan genişlik olarak da eskiye göre 50 mm kadar fazlası var. Tüm bunlar yapılırken aerodinamik yapının korunduğu ve hatta hava sürtünme katsayısının 0.28'e düşürüldüğünü de belirtelim.

    2021 Peugeot 308, markanın yeni logosunu üzerinde taşıyan ilk model olma özelliğine sahip. Yeni nesil modelin ön bölümüne baktığımızda ince farlar, aşağı doğru uzanan gündüz farları ve çerçevesiz panjur ile yepyeni bir tasarım görüyoruz. Yapılan açıklamaya göre yeni 308'in tüm versiyonlarında LED aydınlatmalar ve dikey LED gündüz farları standart olacak. GT ve GT Premium versiyonlarında ise Peugeot Matrix LED teknolojisine yer verilecek.

    Yeni nesil 2021 Peugeot 308 resmen tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Yeni nesil 308'in tamamen yenilenen arka bölümünde de yine 'üç pençe' imzalı LED stoplar karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra bir bagaj spoyleri dikkat çekerken parlak siyah difüzör de plakaya, reflektörlere ve krom egzoz çıkışlarına ev sahipliği yapıyor ki bu son detay muhtemelen sahte. Fotoğraflarda 2021 Peugeot 308'in lansman rengi olan Olivine Yeşil rengini görmekteyiz. Yeni 308 bunun dışında 6 farklı gövde rengiyle daha tercih edilebilecek.

    2021 Peugeot 308'in iç mekanı da tamamen yenilendi. İlk etapta markanın diğer modellerinden alışık olduğumuz i-Cockpit tasarımı bizleri karşılıyor. Bu kapsamda bulunan 10 inçlik dijital gösterge ekranı GT versiyonlarında 3 boyutlu grafiklere sahip olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca konsolun merkezinde de 10 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı mevcut.

    Peugeot'nun yeni i-Connect multimedya yazılım paketi yeni 308'de kendine yer bulmuş. Sekiz farklı sürücü profili oluşturmaya imkan veren sistemde kablosuz ekran yansıtma fonksiyonu da mevcut. Android Auto ve Apple CarPlay desteği, USB girişleri, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve sesli komut, bu alanda karşımıza çıkan özelliklerden.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni logo, yeni tasarım: 2021 Peugeot 308 neredeyse tamamen kamuflajsız görüntülendi

    Yeni nesil 2021 Peugeot 308 resmen tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri
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    Yapılan açıklamaya göre 2021 Peugeot 308'in iç mekanında toplamda 34 litreye varan saklama alanları mevcut. Öte yandan otomobilin bagaj hacmi değişim sonrası 412 litreye gerilemiş. Hatta hibrit versiyonlarda bu değer 361 litreye kadar düşüyor. Arka koltuklar katlandığında ise 1323 lirteye kadar bagaj hacmi elde etmek mümkün.

    2021 Peugeot 308'de gelişmiş güvenlik teknolojilerine yer verilmiş. Adaptif hız sabitleyici, şeritte kalma yardımcısı, yarı otonom şerit değiştirme yardımcısı, viraj alma asistanı, uzun menzilli kör nokta görüntüleme, arka çapraz trafik uyarısı, 180 derece yüksek çözünürlüklü geri görüş kamerası, 360 derece çevre görüşüne sahip park asistanı ve E-Call+ gibi özellikleri bunlara örnek göstermek mümkün.

    Ayrıca Bkz. "Toyota, yeni Aygo X Prologue ile A segmentine yeni bir soluk kazandıracak"

    Yeni 308 motor seçenekleri

    Yeni nesil Peugeot 308'in motor gamında iki farklı şarj edilebilir hibrit (PHEV) ünite bulunuyor. Giriş seviyesindeki Hybrid 180 e-EAT8 versiyonunda 150 beygirlik 1.6 litre PureTech benzinli ünite ile 81 kW'lık elektrik motoru komnbinasyonuyla toplamda 180 beygir güç elde edilmiş. Önden çekişli bu versiyon 60 kilometre saf elektrikli sürüş menziline sahip. Hybrid 225 e-EAT8'de ise farklı olarak 180 beygirlik benzinli üniteye yer verilmiş. Bu sayede toplamda 225 beygir güç elde edilmiş.

    Yeni nesil 2021 Peugeot 308 resmen tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    2021 Peugeot 308'in her iki PHEV versiyonunda da 12.4 kWh'lık lityum iyon batarya kullanılmış. Standart prizden 3,7 kW kablo ile şarj edildiğinde bataryayı doldurmak 7 saati buluyor. 7,4 kW wallbox ve 7,4 kW şarj kablosu kullanıldığında ise şarj süresini yaklaşık 2 saate kadar indirmek mümkün.

    Yenilenen hatchback modelde elektrik desteği bulunmayan benzinli ve dizel seçenekler de mevcut. Yeni 308'in benzin tarafında 110 ve 130 beygir güç çıkışları bulunan 1.2 PureTech üç silindirli motor kullanılmış. 110 beygirlik seçenek yalnızca 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilirken, güçlü seçenekte EAT8 opsiyonu da mevcut.

    Yeni 308'in dizel tarafında ise 130 beygirlik 1.5 BlueHDI dört silindirli ünite görmekteyiz. Söz konusu motoru 6 ileri manuel veya EAT8 tam otomatik şanzımanla tercih etmek mümkün.

    2021 Peugeot 308 bu yılın sonuna doğru satışa sunulacak. İlerleyen süreçte station wagon versiyonunu da görmeyi beklediğimiz yeni nesil hatchback'in 308 PSE (Peugeot Sport Engineered) rozeti taşıyan, elektrik desteğiyle dört tekerlekten sürüşü bir arada sunan ateşli bir versiyonu da bulunacak. Konuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



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    aybrkaknc 7 saat önce

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    aytek66 (Aytekin Altun) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) daswagen
    Bu yorumu daha önce de okumuştum sanki. Tüm peugeot haberlerinin altına kopyala yapıştır yapıyorsunuz herhalde :)
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    oly1786 (caner nebi) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Golf'den daha iyi bir araç Peugeot sağlam geliyor.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Pc.programcı (Ramazan PARLAK) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gun geçtikçe geriye gidiyoruz.



    Ayni paraya brodwaye binerken , o birim paraya bu araclwri alıyorlar insanlar. Yazik bize....
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    A aycibin (Yalım Dilmen) 21 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    508'ün de forumda hayranı çok ama D segmentte arka koltuğa çocuk oturamayan tek araba oldu.bunda da bir sürpriz çıkacak mı bakalım.görüntü herşey değil
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    fastmustaine (Furkan ) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şu muazzamlığa bak 88 kere golfun içinden geçer ama anca posterini duvara asmakla yetiniriz
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    Akasha_Ether (abc def) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Golften yakışıklı duruyor.
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    kadalt (kadir altunışık) 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel olmuş, golf katili de yaziyim de vw fanları linç etsin birde kapı sesi fanları da diyebiliriz, 🤣
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    V V4LKyR 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok kötü duruyor.
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    shkoksal (Seyit Hacı KÖKSAL) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aşırı karizmatik bir araba. Peugeot kendini aştı.
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    gs_tutkunu (aSociaL MaN) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    8 ileri şanzımanı gayet iyi alınır da parası olana
    Yanıtla +1
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Görünüş odaklı bir milletiz, tasarım dizayn denecek birşey yok. Fakat herşey tasarım değil. 508,5008,3008,2008, yeni 208 iç mekan kabin birleşim yerlerinde işçilik hataları var. Her yerde burda Facebook instagram sürekli herhangi bir marka model ne olursa olsun passat tan iyi golf ten iyi sürekli böyle mukayeseler mevcut, ilginç umarım sıkıntısız yıllar sonra takurtu tıkırtı gelmeyen model olmuştur.
    Yanıtla
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Görünüş odaklı bir milletiz, tasarım dizayn denecek birşey yok. Fakat herşey tasarım değil. 508,5008,3008,2008, yeni 208 iç mekan kabin birleşim yerlerinde işçilik hataları var. Her yerde burda Facebook instagram sürekli herhangi bir marka model ne olursa olsun passat tan iyi golf ten iyi sürekli böyle mukayeseler mevcut, ilginç umarım sıkıntısız yıllar sonra takurtu tıkırtı gelmeyen model olmuştur.
    Yanıtla +1
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    Prime. 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Peugeot sponsorluğunuz mu var arkadaş bu ne 2 güne bir Peugeot haberi.
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    2412 kez okundu.
    15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    Galeri, 2021 peugeot 308 ve
    4 etiket daha yeni 308 yeni nesil peugeot 308 peugeot Bilim ve Teknoloji
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