Yeni 2024 Dacia Duster'ın görselleri sızdırıldı: Bambaşka bir Duster geliyor!

Yeni nesil Dacia Duster, 2024 yılının en çok merak edilen otomobillerinden bir tanesi. Türkiye'de üretilecek olmasına yönelik çıkan haberler de bu merakı artırıyor. Peki, daha önce yoğun kamuflaj altında kameralara yakalanan yeni Duster nasıl görünecek?

2024 Dacia Duster'ın tasarım çizgilerini Bigster isimli konseptten alacağı uzun süredir biliniyor. Bu durum, Duster'a daha heybetli ve kaslı bir görünüm kazandırıyor. Kısa süre ortaya çıkan görsellerden de bunu daha net görebiliyoruz. Haberimize konu olan görseller resmi değil ancak kamuflajlı fotoğraflardaki detaylarla son derece uyumlu görünüyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Dacia Duster'ın ön bölümüne baktığımızda Bigster'dan gelen izler doğrudan kendisini belli ediyor. Kenarlarda yükseklik kazanan kaslı motor kaputu, Y şekilli gündüz LED'leri, yeni logo ve yatay şeritlerin yer aldığı ince panjur, dikey hava girişleri, merkez hava girişini saran gri koruma plakası ve yuvarlak sis farları bu alanda dikkat çeken detaylardan.

2024 Dacia Duster'ın kaslı görünümü yan tarafta da devam ediyor. Geniş ön ve arka çamurluklara SUV'lerin olmazsa olmazı siyah plastik dodikler eşlik ediyor. Omuz çizgisinin arkaya doğru yükselerek daha dinamik bir görüntü kazandırdığı kompakt SUV'da arka kapı kollarının da C sütununa gizlendiğini görmekteyiz. Siyah tavan raylarının yer aldığı tavanda hala bir sunroof bulunmuyor.

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Üçüncü nesil Duster'ın arka bölümü de Bigster konseptine çok benziyor. Bagaj spoylerinin şekli, Y formu oluşturan stop lambaları, plakanın konumu ve arka tamponun yapısı doğrudan konsept çalışmasından alınarak Duster'a uygulanmış. Son olarak, çift renkli alaşım jantlar da yeni Duster'ın şık tasarımını tamamlayan detaylardan olmuş. Test edilen prototipler üzerinde 215/65 lastiklerle çevrili 17 inç jantlar bulunuyordu.

Tam Boyutta Gör Yeni Duster, CMF-B platformu üzerine inşa edilecek. Kompakt modelin bu platforma geçiş yapması demek hibrit güç ünitelerinin de kullanılabileceği esnekliğe sahip olması anlamına geliyor. Zaten görsellerden birinde Hybrid 140 ibaresinin yer aldığını da görmekteyiz.

Dacia tarafında ilk kez Jogger'da kullanılan bu hibrit sistem, 90 bg güç üreten dört silindirli 1,6 litrelik benzinli motor, iki elektromotor (bir 50 bg motor ile birlikte yüksek voltajlı marş jeneratörü) ve içten yanmalı motora bağlı dört vites ve elektromotora bağlı iki vitesli otomatik şanzıman olmak üzere gelişmiş bir çözümden oluşuyor.

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Yeni 2024 Dacia Duster'ın görselleri sızdırıldı