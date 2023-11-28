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    Yeni 2024 Dacia Duster'ın görselleri sızdırıldı: Bambaşka bir Duster geliyor!

    Üçüncü nesil Dacia Duster, daha önce tanıtılan Bigster konseptinden aldığı tasarımla bambaşka bir karaktere bürünüyor. Önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen yeni Duster'ın görselleri sızdırıldı.

    Yeni nesil Dacia Duster, 2024 yılının en çok merak edilen otomobillerinden bir tanesi. Türkiye'de üretilecek olmasına yönelik çıkan haberler de bu merakı artırıyor. Peki, daha önce yoğun kamuflaj altında kameralara yakalanan yeni Duster nasıl görünecek?

    2024 Dacia Duster'ın tasarım çizgilerini Bigster isimli konseptten alacağı uzun süredir biliniyor. Bu durum, Duster'a daha heybetli ve kaslı bir görünüm kazandırıyor. Kısa süre ortaya çıkan görsellerden de bunu daha net görebiliyoruz. Haberimize konu olan görseller resmi değil ancak kamuflajlı fotoğraflardaki detaylarla son derece uyumlu görünüyor.

    Yeni 2024 Dacia Duster'ın görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni Dacia Duster'ın ön bölümüne baktığımızda Bigster'dan gelen izler doğrudan kendisini belli ediyor. Kenarlarda yükseklik kazanan kaslı motor kaputu, Y şekilli gündüz LED'leri, yeni logo ve yatay şeritlerin yer aldığı ince panjur, dikey hava girişleri, merkez hava girişini saran gri koruma plakası ve yuvarlak sis farları bu alanda dikkat çeken detaylardan.

    2024 Dacia Duster'ın kaslı görünümü yan tarafta da devam ediyor. Geniş ön ve arka çamurluklara SUV'lerin olmazsa olmazı siyah plastik dodikler eşlik ediyor. Omuz çizgisinin arkaya doğru yükselerek daha dinamik bir görüntü kazandırdığı kompakt SUV'da arka kapı kollarının da C sütununa gizlendiğini görmekteyiz. Siyah tavan raylarının yer aldığı tavanda hala bir sunroof  bulunmuyor.

    Üçüncü nesil Duster'ın arka bölümü de Bigster konseptine çok benziyor. Bagaj spoylerinin şekli, Y formu oluşturan stop lambaları, plakanın konumu ve arka tamponun yapısı doğrudan konsept çalışmasından alınarak Duster'a uygulanmış. Son olarak, çift renkli alaşım jantlar da yeni Duster'ın şık tasarımını tamamlayan detaylardan olmuş. Test edilen prototipler üzerinde 215/65 lastiklerle çevrili 17 inç jantlar bulunuyordu.

    Yeni 2024 Dacia Duster'ın görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni Duster, CMF-B platformu üzerine inşa edilecek. Kompakt modelin bu platforma geçiş yapması demek hibrit güç ünitelerinin de kullanılabileceği esnekliğe sahip olması anlamına geliyor. Zaten görsellerden birinde Hybrid 140 ibaresinin yer aldığını da görmekteyiz.

    Dacia tarafında ilk kez Jogger'da kullanılan bu hibrit sistem, 90 bg güç üreten dört silindirli 1,6 litrelik benzinli motor, iki elektromotor (bir 50 bg motor ile birlikte yüksek voltajlı marş jeneratörü) ve içten yanmalı motora bağlı dört vites ve elektromotora bağlı iki vitesli otomatik şanzıman olmak üzere gelişmiş bir çözümden oluşuyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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