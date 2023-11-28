Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli araçların yangın riski daha mı yüksek?

    Elektrikli otomobiller ile ilgili en büyük endişelerden biri yangın riski.  Araçlardaki yangınları söndürmek normal bir yangına göre daha zor olabiliyor. Peki yangın riski gerçekten daha mı yüksek?
    Elektrikli araçların yangın riski daha mı yüksek? Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobiller ile ilgili en büyük endişelerden biri yangın riski. Elektrikli araçlarda bulunan lityum iyon bataryalar delinme, kısa devre yapma gibi sebeplerle alev alarak yangına sebep olabiliyor. Üstelik bu yangınları söndürmek normal bir yangına göre çok daha zor olabiliyor. Peki bu tehlikeli piller üzerinde giden araçlar içten yanmalı araçlardan daha mı tehlikeli? Yangin çıkma olasılığı daha mı fazla?

    Elekrikli araç yangın iddialarını iki kategoriye ayırabiliriz. İlki elektrikli araçlarda yangın çıkma riskinin daha fazla olması, ikincisi ise yangın çıktığında daha fazla zarar vermesi.

    Şuanda dünya üzerinde trafikte bulunan elektrikli otomobil sayısı bir milyonu geçmiş durumda. Dolayısıyla yangın riskine dair elimizde yeterli veri mevcut. Birçok uzmana göre elektrikli araçların alev almaya daha yatkın olduğunu söylemek için bir neden yok. Gerçek ise tam tersi. Uzmanlar elektrikli araçların yangin riski konusunda içten yanmalı araçlardan daha güvenli olduğunu dile getiriyor.

    Elektrikli araçlarda yangın riski daha düşük

    Elektrikli araç satışlarında açık ara dünya lideri olan Norveç'de Sosyal Güvenlik ve Acil Durumlara Hazırlık Müdürlüğü'nün raporuna göre benzinli ve dizel araçlar elektrikli araçlara göre 4-5 kat daha fazla yangın riski taşıyor. İsveç Sivil Acil Durumlar Ajansı 2022 yılında 100 bin elektrikli ya da hibrit araç başına 3.8 yangın çıktığını, içten yanmalı araçlarda ise 100 bin araç başına 68 yangının rapor edildiğini belirtti.

    Avustralya'da durumu araştıran EV FireSafe kuruluşu elektrikli araçlarda batarya yangını çıkma olasılığını %0.0012 olarak tespit etti. İçten yanmalı araçlarda ise yangın riski %0.1 olarak belirlendi.

    Elon Musk, 2012-2021 arasında ABD'de kazaya karışan Tesla araçlarındaki yangın sayısının diğer araçlardan  kilometre başına hesap yapıldığında 11 kat düşük olduğunu söyledi.

    Elektrikli araçlardaki yangını söndürmek daha zor

    Buna rağmen insanların elektrikli araçları daha riskli görmelerinin sebebi yangın çıktığında araçların çok şiddetli bir şekilde yanması ve söndürülmesinin zor olması.

    Newcastle Üniversitesi'nde piller üzerinde çalışan ve itfaiye ekiplerinin eğitimine yardımcı olan elektrokimya profesörü, batarya hücreleri yandığında buhar bulutu patlamaları ve roket alevleri gibi şiddetli yangınların oluşabileceğini belirtti.

    Profesör elektrikli otomobillerden ziyade elektrikli bisiklet ve scooterların daha büyük risk taşıdığını da sözlerine ekliyor. Çünkü bu araçlarda kullanılan pillerin yeterince denetlenmediği ve yeterince güvenlik testlerine tabi tutulmadığı dolayısıyla daha büyük risk taşıdığı konusunda uyarıyor.

    EV Firesafe elektrikli araç yangınlarını söndürmek için daha fazla suya ihtiyaç duyulduğunu, daha yüksek sıcaklıklara ulaşıldığını ve içten yanmalı araçlara göre yeniden alevlenmeye daha yatkın olduğunu belirtiyor. Bazı itfaiye teşkilatları bu soruna çözüm olarak yanan elektrikli araçların tamamen su dolu tanka batırılması gibi çözümler üzerinde denemelerde bulunuyor.

    Bu gibi risklere rağmen elektrikli araçlarda yangın çıkma riski içten yanmalı araçlara göre çok daha düşük. Ancak bataryalar yaşlandıkça riskin artma ihtimali var. Gelecekte lityum demir fosfat (LFP) gibi daha güvenli batarya tiplerinin kullanılmasıyla yangın riskinin daha da düşmesi mümkün.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kymco kaliteli mı motive eclipse bilet apotemi integral pdf tescil tarihi ne demek dominos en iyi pizza

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold5
    Samsung Galaxy Z Fold5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız