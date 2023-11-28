Elektrikli araçların yangın riski daha mı yüksek?

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobiller ile ilgili en büyük endişelerden biri yangın riski. Elektrikli araçlarda bulunan lityum iyon bataryalar delinme, kısa devre yapma gibi sebeplerle alev alarak yangına sebep olabiliyor. Üstelik bu yangınları söndürmek normal bir yangına göre çok daha zor olabiliyor. Peki bu tehlikeli piller üzerinde giden araçlar içten yanmalı araçlardan daha mı tehlikeli? Yangin çıkma olasılığı daha mı fazla?

Elekrikli araç yangın iddialarını iki kategoriye ayırabiliriz. İlki elektrikli araçlarda yangın çıkma riskinin daha fazla olması, ikincisi ise yangın çıktığında daha fazla zarar vermesi.

Şuanda dünya üzerinde trafikte bulunan elektrikli otomobil sayısı bir milyonu geçmiş durumda. Dolayısıyla yangın riskine dair elimizde yeterli veri mevcut. Birçok uzmana göre elektrikli araçların alev almaya daha yatkın olduğunu söylemek için bir neden yok. Gerçek ise tam tersi. Uzmanlar elektrikli araçların yangin riski konusunda içten yanmalı araçlardan daha güvenli olduğunu dile getiriyor.

Elektrikli araçlarda yangın riski daha düşük

Elektrikli araç satışlarında açık ara dünya lideri olan Norveç'de Sosyal Güvenlik ve Acil Durumlara Hazırlık Müdürlüğü'nün raporuna göre benzinli ve dizel araçlar elektrikli araçlara göre 4-5 kat daha fazla yangın riski taşıyor. İsveç Sivil Acil Durumlar Ajansı 2022 yılında 100 bin elektrikli ya da hibrit araç başına 3.8 yangın çıktığını, içten yanmalı araçlarda ise 100 bin araç başına 68 yangının rapor edildiğini belirtti.

Avustralya'da durumu araştıran EV FireSafe kuruluşu elektrikli araçlarda batarya yangını çıkma olasılığını %0.0012 olarak tespit etti. İçten yanmalı araçlarda ise yangın riski %0.1 olarak belirlendi.

Elon Musk, 2012-2021 arasında ABD'de kazaya karışan Tesla araçlarındaki yangın sayısının diğer araçlardan kilometre başına hesap yapıldığında 11 kat düşük olduğunu söyledi.

Elektrikli araçlardaki yangını söndürmek daha zor

Buna rağmen insanların elektrikli araçları daha riskli görmelerinin sebebi yangın çıktığında araçların çok şiddetli bir şekilde yanması ve söndürülmesinin zor olması.

Newcastle Üniversitesi'nde piller üzerinde çalışan ve itfaiye ekiplerinin eğitimine yardımcı olan elektrokimya profesörü, batarya hücreleri yandığında buhar bulutu patlamaları ve roket alevleri gibi şiddetli yangınların oluşabileceğini belirtti.

Profesör elektrikli otomobillerden ziyade elektrikli bisiklet ve scooterların daha büyük risk taşıdığını da sözlerine ekliyor. Çünkü bu araçlarda kullanılan pillerin yeterince denetlenmediği ve yeterince güvenlik testlerine tabi tutulmadığı dolayısıyla daha büyük risk taşıdığı konusunda uyarıyor.

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EV Firesafe elektrikli araç yangınlarını söndürmek için daha fazla suya ihtiyaç duyulduğunu, daha yüksek sıcaklıklara ulaşıldığını ve içten yanmalı araçlara göre yeniden alevlenmeye daha yatkın olduğunu belirtiyor. Bazı itfaiye teşkilatları bu soruna çözüm olarak yanan elektrikli araçların tamamen su dolu tanka batırılması gibi çözümler üzerinde denemelerde bulunuyor.

Bu gibi risklere rağmen elektrikli araçlarda yangın çıkma riski içten yanmalı araçlara göre çok daha düşük. Ancak bataryalar yaşlandıkça riskin artma ihtimali var. Gelecekte lityum demir fosfat (LFP) gibi daha güvenli batarya tiplerinin kullanılmasıyla yangın riskinin daha da düşmesi mümkün.

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Elektrikli araçların yangın riski daha mı yüksek?