Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Kymco'nun Downtown 250i modeli Türkiye'de satışa sunuldu.Standart olarak sunulan ‘Artçı Sırt Dayaması' gibi özellikleriyle dikkat çeken Kymco Downtown 250i fiyatı 134.900 TL olarak açıklandı. Söz konusu model, hemen teslim imkanıyla bayilerde yerini aldı.

Kymco Downtown 250i, yenilikçi özellikleriyle dış görünüşünü tamamlarken, Euro 5 motoru ve standart olarak sunulan ABS’si ile hem güvenlik hem de verimlilik sunuyor. Analog ve dijital ekranın birleşimiyle minimum sürüş yorgunluğu ve maksimum sürüş zevkini kullanıcılarına veriyor. 810 mm yüksekliğe sahip selesi ve 12.5 litrelik yakıt deposuyla uzun mesafeli sürüşlerde konfor vadediyor. Standart olarak gelen artçı sırt dayaması ise en önemli özelliği olarak ön plana çıkıyor.

192 kilogramlık ağırlığa sahip Kymco Downtown 250i’nin 246 cc’lik hacme sahip 4 zamanlı tek silindirli motoru, hem gücü hem de verimliliği en üst seviyede sunuyor. Sunduğu 22.4 HP’lik maksimum gücüyle bir maksiscooterdan beklenen performansı veren Downtown 250i, 100 kilometrede 3,4 litrelik bir yakıt tüketimi verisine sahip.

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Downtown 250i teknik özellikler Motor tipi OHC 4 Zamanlı tek silindir Soğutma Sıvı Yakıt Enjeksiyon Hacim 246 cc Maksimum güç 22.4 hp / 7750 rpm Maksimum tork 21.63 Nm / 6250 rpm Vites Otomatik (CVT) Kuru Ağırlık 192 kg Ölçüler 2250 x 780 x 1310 mm Sele yüksekliği 810 mm Aks mesafesi 1.553 mm Jant Alüminyum alaşım Ön süspansiyon Teleskopik Arka süspansiyon Çift salıncaklı ayarlanabilir çift hidrolik amortisör Ön-arka fren Disk, ABS

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Kymco Downtown 250i Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri