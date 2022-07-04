Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kymco Downtown 250i Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Kymco'nun maxi scooter segmentindeki modeli Downtown 250i, hemen teslim avantajıyla bayilerdeki yerini aldı. Kymco Downtown 250i modelinin fiyatı ve özellikleri haberimizde:
    1

    Kymco Downtown 250i Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Kymco'nun Downtown 250i modeli Türkiye'de satışa sunuldu.Standart olarak sunulan ‘Artçı Sırt Dayaması' gibi özellikleriyle dikkat çeken Kymco Downtown 250i fiyatı 134.900 TL olarak açıklandı. Söz konusu model, hemen teslim imkanıyla bayilerde yerini aldı.

    Kymco Downtown 250i, yenilikçi özellikleriyle dış görünüşünü tamamlarken, Euro 5 motoru ve standart olarak sunulan ABS’si ile hem güvenlik hem de verimlilik sunuyor. Analog ve dijital ekranın birleşimiyle minimum sürüş yorgunluğu ve maksimum sürüş zevkini kullanıcılarına veriyor. 810 mm yüksekliğe sahip selesi ve 12.5 litrelik yakıt deposuyla uzun mesafeli sürüşlerde konfor vadediyor. Standart olarak gelen artçı sırt dayaması ise en önemli özelliği olarak ön plana çıkıyor.

    192 kilogramlık ağırlığa sahip Kymco Downtown 250i’nin 246 cc’lik hacme sahip 4 zamanlı tek silindirli motoru, hem gücü hem de verimliliği en üst seviyede sunuyor. Sunduğu 22.4 HP’lik maksimum gücüyle bir maksiscooterdan beklenen performansı veren Downtown 250i, 100 kilometrede 3,4 litrelik bir yakıt tüketimi verisine sahip.

    Downtown 250i teknik özellikler
    Motor tipi OHC 4 Zamanlı tek silindir
    Soğutma Sıvı
    Yakıt Enjeksiyon
    Hacim 246 cc
    Maksimum güç 22.4 hp / 7750 rpm
    Maksimum tork 21.63 Nm / 6250 rpm
    Vites Otomatik (CVT)
    Kuru Ağırlık 192 kg
    Ölçüler 2250 x 780 x 1310 mm
    Sele yüksekliği 810 mm
    Aks mesafesi 1.553 mm
    Jant Alüminyum alaşım
    Ön süspansiyon Teleskopik
    Arka süspansiyon Çift salıncaklı ayarlanabilir çift hidrolik amortisör
    Ön-arka fren Disk, ABS

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A55
    OPPO A55
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    2021 Apple MacBook Pro 16 in&#231;
    2021 Apple MacBook Pro 16 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız