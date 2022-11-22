2023 Abarth 500e tanıtıldı: 155 hp güç ve yapay motor sesi

Tam Boyutta Gör Abarth, performans odaklı güncellemelerini bu kez Fiat'ın %100 elektrikli modeli Fiat 500e üzerinde uyguladı. Yeni Abarth 500e, standart modele göre daha agresif bir görünüm sunarken daha sportif şasi, daha güçlü motor, yeni sürüş modları ve yapay motor sesi de bu görünümü destekliyor.

Yeni Abarth 500e, özellikleriyle neler sunuyor❓

Motor tarafındaki değişiklerden başlayacak olursak eğer yeni Abarth 500e'nin 155 hp güç ve 235 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu da Fiat 500e'ye kıyasla 38 hp güç ve 15 Nm tork artışı anlamına geliyor. Bu iyileştirme sayesinde minik elektriklinin 0-100 km/s hızlanma süresi 2 saniye kısalarak 7 saniyeye düşmüş.

Abarth 500e, 42 kWsa kapasiteli batarya paketine ve 85 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip. Bu da bataryanın 35 dakikada yüzde 0-80 doluma ulaşmasını ya da 5 dakikadan kısa sürede 40 kilometre civarında menzil kazanabilmesini sağlıyor. Abarth, söz konusu bataryanın ne kadar menzil sunduğunu açıklamadı ancak standart modelin 321 km'lik menzilinden biraz daha az olmasını bekleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Abarth 500e sürücüsü üç farklı sürüş modundan birini seçebilecek. Bunlar Turismo, Scorpion Street ve Scorpion Track olarak sıralanıyor. Turismo, gücü 136 hp'ye ve torku 220 Nm'ye çekerek verimliliğe odaklanıyor. Scorpion Track ise menzil kaygısı gütmeden otomobilin en agresif biçimde kullanabilmek için ayarlanmış durumda. Söz konusu modelde bu agresifliğe uyumlu şekilde tasarlanan yapay benzinli motor sesi de mevcut. Bu ses tek tuşla açılıp kapatılabiliyor.

Abarth 500e'nin gövde tasarımında sahte hava girişlerine sahip sportif tampon tasarımı, 18 inç alaşımlı jantlar, Abarth çıkartmaları ve arka difüzör gibi farklı detaylar dikkat çekiyor. Üç kapı hatchback ve cabrio gövde tipleriyle tercih edilebilecek modelin ilk etapta Scorpionissima isimli özel bir versiyonu da bulunacak. Bu versiyonun üretimi 1949 (şirketin kuruluş yılı) adetle sınırlı olacak.

Tam Boyutta Gör Scorpionissima, özel olarak Acid Green veya Poison Blue gövde rengiyle tercih edilebilecek. Bu versiyonda ayrıca 18 inç elmas kesim titanyum grisi jantlar, cam tavan, koyu arka camlar, Alcantara döşeme, ısıtmalı sportif çanak koltuklar, çelik pedallar, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto destekli 10.25 inç dokunmatik multimedya ekranı ve Abarth'a özel grafiklere sahip 7 inç dijital gösterge paneli bulunacak.

Otomatik far ve silecekler, anahtarsız giriş, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, 360 derece kamera, JBL ses sistemi ve otomatik klima da yeni Abarth 500e'de görülebilecek diğer özelliklerden. Söz konusu modelin ilk teslimatları 2023 yılı içerisinde yapılacak. Fiyatı ise henüz belli değil.

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Yeni Abarth 500e tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri