2023 Abarth 500e tanıtıldı: 155 hp güç ve yapay motor sesi

Yeni Abarth 500e, özellikleriyle neler sunuyor❓
Motor tarafındaki değişiklerden başlayacak olursak eğer yeni Abarth 500e'nin 155 hp güç ve 235 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu da Fiat 500e'ye kıyasla 38 hp güç ve 15 Nm tork artışı anlamına geliyor. Bu iyileştirme sayesinde minik elektriklinin 0-100 km/s hızlanma süresi 2 saniye kısalarak 7 saniyeye düşmüş.
Abarth 500e, 42 kWsa kapasiteli batarya paketine ve 85 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip. Bu da bataryanın 35 dakikada yüzde 0-80 doluma ulaşmasını ya da 5 dakikadan kısa sürede 40 kilometre civarında menzil kazanabilmesini sağlıyor. Abarth, söz konusu bataryanın ne kadar menzil sunduğunu açıklamadı ancak standart modelin 321 km'lik menzilinden biraz daha az olmasını bekleyebiliriz.
Abarth 500e'nin gövde tasarımında sahte hava girişlerine sahip sportif tampon tasarımı, 18 inç alaşımlı jantlar, Abarth çıkartmaları ve arka difüzör gibi farklı detaylar dikkat çekiyor. Üç kapı hatchback ve cabrio gövde tipleriyle tercih edilebilecek modelin ilk etapta Scorpionissima isimli özel bir versiyonu da bulunacak. Bu versiyonun üretimi 1949 (şirketin kuruluş yılı) adetle sınırlı olacak.
Otomatik far ve silecekler, anahtarsız giriş, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, 360 derece kamera, JBL ses sistemi ve otomatik klima da yeni Abarth 500e'de görülebilecek diğer özelliklerden. Söz konusu modelin ilk teslimatları 2023 yılı içerisinde yapılacak. Fiyatı ise henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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