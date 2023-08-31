Modern Alfa Romeo 33 Stradale, 750 beygirlik elektrikli versiyonuyla tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Tasarımında ismini aldığı modele gönderme yapan retro esintiler taşıyan "modern 33 Stradale"nin üretimi 33 adetle sınırlı olacak. Tüm örnekleri çoktan alıcı bulan yeni Alfa Romeo 33 Stradale, Carrozzeria Touring Superleggera'da el işçiliğiyle üretilecek. Bolca kişiselleştirme seçeneği sunulan otomobilin tasarımında müşterinin isteklerine göre ilerlenecek. Böylece birbirine benzemeyen toplam 33 eser ortaya çıkarılmış olacak.

Alfa Romeo 33 Stradale, özellikleriyle neler sunuyor❓

Alfa Romeo 33 Stradale'de alüminyum H şasi ve karbon fiberden yapılan monokok gövdeye yer veren İtalyan marka, bu sayede son derece rijit ve hafif bir otomobil vaadinde bulunuyor. Yukarı doğru açılan kelebek kapıların da entegre edildiği tavanda alüminyum ve karbon fiber kullanılmış. Cam çerçevelerinin de karbon fiberden yapıldığı otomobilde arka cam olarak polikarbona yer verilmiş. Modern 33 Stradale'in de 60'lı yıllardaki selefi gibi ortadan motorlu bir otomobil olduğunu belirtelim.

Otomobilin iç mekanında iki farklı tema mevcut: Tributo ve Corse. Bunlardan ilkinde daha çok klasik otomobil havası eserken ikinci seçenekte daha sportif bir temaya yer veriliyor. Söz konusu alanda deri, karbon fiber, alüminyum ve Alcantara karışımı döşemelere yer verilirken direksiyonun arkasındaki alüminyum vites kulakçıkları da sürücünün sürüş esnasında gözünü yoldan ayırmamasını kolaylaştırıyor.

Tam Boyutta Gör Alfa Romeo'nun yeni spor otomobilinin kalbinde arka tekerleklere güç veren 620 beygirlik twin turbo 3.0 litre V6 motor bulunuyor. Giulia ve Stelvio Quadrifoglio modellerindeki 2.9 litre V6 motor üzerinde yapılan geliştirmelerle ortaya çıkan bu motor, ZF kaynaklı 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Tork değeri belirtilmemiş ancak yukarıda sözünü ettiğimiz Quadrifoglio ikilisinde 600 Nm maksimum tork sunulduğunu hatırlatalım.

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33 Strade, içten yanmalı motora alternatif olarak %100 elektrikli yapıyla da tercih edilebiliyor. 750 beygir güç üreten elektrikli versiyon, WLTP'ye göre 450 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. 33 Stradale, her iki versiyonda da 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyeden kısa sürede tamamlıyor ve maksimum 333 km/s hıza ulaşabiliyor. Bu performansla başa çıkabilmek adına break-by-wire teknolojisi ve Brembo karbon seramik disklerle donatılan modelde çift kollu ön süspansiyon mevcut. Bu sistem, aktif amortisörler ve yoldaki engellere karşı geliştirilen süspansiyon yükseltme özelliğiyle kombine edilmiş.

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Yeni Alfa Romeo 33 Stradale tanıtıldı: İşte özellikleri