Modern Alfa Romeo 33 Stradale, 750 beygirlik elektrikli versiyonuyla tanıtıldı

Alfa Romeo 33 Stradale, özellikleriyle neler sunuyor❓
Alfa Romeo 33 Stradale'de alüminyum H şasi ve karbon fiberden yapılan monokok gövdeye yer veren İtalyan marka, bu sayede son derece rijit ve hafif bir otomobil vaadinde bulunuyor. Yukarı doğru açılan kelebek kapıların da entegre edildiği tavanda alüminyum ve karbon fiber kullanılmış. Cam çerçevelerinin de karbon fiberden yapıldığı otomobilde arka cam olarak polikarbona yer verilmiş. Modern 33 Stradale'in de 60'lı yıllardaki selefi gibi ortadan motorlu bir otomobil olduğunu belirtelim.
Otomobilin iç mekanında iki farklı tema mevcut: Tributo ve Corse. Bunlardan ilkinde daha çok klasik otomobil havası eserken ikinci seçenekte daha sportif bir temaya yer veriliyor. Söz konusu alanda deri, karbon fiber, alüminyum ve Alcantara karışımı döşemelere yer verilirken direksiyonun arkasındaki alüminyum vites kulakçıkları da sürücünün sürüş esnasında gözünü yoldan ayırmamasını kolaylaştırıyor.
33 Strade, içten yanmalı motora alternatif olarak %100 elektrikli yapıyla da tercih edilebiliyor. 750 beygir güç üreten elektrikli versiyon, WLTP'ye göre 450 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. 33 Stradale, her iki versiyonda da 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyeden kısa sürede tamamlıyor ve maksimum 333 km/s hıza ulaşabiliyor. Bu performansla başa çıkabilmek adına break-by-wire teknolojisi ve Brembo karbon seramik disklerle donatılan modelde çift kollu ön süspansiyon mevcut. Bu sistem, aktif amortisörler ve yoldaki engellere karşı geliştirilen süspansiyon yükseltme özelliğiyle kombine edilmiş.
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.