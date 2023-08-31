İkinci el araç ve gayrimenkul satış siteleri için yeni düzenleme

Tam Boyutta Gör Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile Sahibinden.com gibi ikinci el araç ve gayrimenkul satış sitelerine yeni düzenleme getirildi.

Yeni düzenleme ile ilanlarda sahte hesapların önüne geçiliyor. Kişilerin kimlik doğrulaması yapılmadan ilan yayınlanamayacak. İkinci el ilan platformları, üyelik oluşturulurken veya ilanın yayınından önce kişinin ad, soyad, T.C. kimlik numarası ve telefon numarasını doğrulamak zorunda olacak. Bu bilgilerini doğrulayamayan kullanıcılar ilan veremeyecek.

Kişiler; kendisi, eşi veya bir ve ikinci dereceden akrabalarına ait olmayan ikinci el araç ve gayrimenkulü yetki belgesi olmadan ilan veremeyecek. İlan platformları, ilanın yayınından önce bunun doğrulamasını yapmakla yükümlü olacak.

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Yönetmelikte, ilan sitelerine “Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak.” yükümlülüğü getirildi. Ticaret Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde yeni kısıtlamalar getirmesi ve platformların bu platformlara uyması gerekiyor.

Yönetmelikte yapılan değişikliklere uymayan ilan sitelerine her ilan için 10 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikte ilan sitelerine şu yükümlülükler getirildi:

Gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce doğrulamak. Doğrulanmış bilgilerin güncelliğini korumak ve bu bilgileri saklamak.

İlana konu taşıtın/gayrimenkulun ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşıt sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulamak.

Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak.

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İkinci el araç ve gayrimenkul satış siteleri için yeni düzenleme