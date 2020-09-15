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    Yeni Apple Etkinliği | Mesut Çevik ile Canlı

    Bu akşam saat 19.30'da Donanım Haber Youtube kanalımızdaki canlı yayında Apple'ın yeni tablet ve saatlerini duyurması beklenen etlinliğini değerlendiriyor olacağız.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    1,2b
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    iPad
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    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    Bu akşam saat 19.30'da Donanım Haber Youtube kanalımızdaki canlı yayında Apple'ın yeni tablet ve saatlerini duyurması beklenen etlinliğini değerlendiriyor olacağız.
     



    https://youtu.be/QsqKQoct45A Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Xtrud (Harun Yahya) 2 sa. en beğenilen
    Erdi yapsa ya mantıklı birisi en azından
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    Extreme Victory (Ufuk ARSEZER) 2 sa.
    Keşke Mesut ÇEVİK yerine Burak ŞOLT yapsa.
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    toysican (veysel ) 44 dk. (düzenlendi)
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    TurboBoosted (Evren X) 1 sa.
    IOS 14 gelir bugün herhalde değil mi?
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    ByGalaxyS3 1 sa.
    iphone 12 ler tanıtılmayacak sanırım
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    chakra7o (mehmet narin) 2 sa.
    Erdi ağa varken Mesut nedir arkadaş yaaaa
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    igetsky 1 sa. chakra7o
    Bu isi yapacak bir kisi varsa oda cesut meviktir erdi gitsin dandroid cakma cin mali urunleri tanitsin
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    drjacob (... ) 2 sa.
    bekliyoruz
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    vozy (Vatan Yiğit) 2 sa.
    yeni bir yüz alsanızda o yapsa canlıları vs vs
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 sa. en beğenilen
    Erdi yapsa ya mantıklı birisi en azından
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    devmanetihad 2 sa.
    tablet ve saat mi ??????????/
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 2 sa. devmanetihad
    Analistler yanılacak. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro serisi de tanıtılacak
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    Extreme Victory (Ufuk ARSEZER) 2 sa.
    Keşke Mesut ÇEVİK yerine Burak ŞOLT yapsa.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 3 sa.
    Haydi bakalım Apple göster bizlere İPhone 12’i.
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    1204 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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