Yeni Apple Etkinliği | Mesut Çevik ile Canlı

Genel Yayın Yönetmeni
Bu akşam saat 19.30'da Donanım Haber Youtube kanalımızdaki canlı yayında Apple'ın yeni tablet ve saatlerini duyurması beklenen etlinliğini değerlendiriyor olacağız.
https://youtu.be/QsqKQoct45A Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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