Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatına zam geldi

Tam Boyutta Gör ABD’de indirime giden Tesla, Dolar/TL kurunun 31’e yükselmesiyle birlikte Türkiye’deki fiyatlara zam yaptı. Tesla Model Y fiyatı arttı.

Tesla Model Y’nin arkadan itişli başlangıç modelinin fiyatı 2.366.838 TL’ye yükseldi. Çift motorlu dört çeker ve uzun menzilli Tesla Model Y Long Range’in fiyatı 2.985.139 TL’ye, yüksek performanslı Model Y Performance modelinin fiyatı ise 3.230.822 TL’ye çıktı.

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Tesla sahiplerinin Geliştirilmiş Otopilot özelliği için 107.170 TL, Full Self-Driving otopilot özelliği için ise 212.450 TL ödemesi gerekiyor. Bugün verilecek siparişler için tahmini teslimat tarihi Nisan veya Mayıs ayı olarak belirtiliyor.

Tesla Model Y fiyat listesi 💰 Model Menzil Eski Fiyat Yeni Fiyat Tesla Model Y RWD 430 km 2.299.000 TL 2.366.838 TL Tesla Model Y AWD Long Range 533 km 2.899.000 TL 2.985.139 TL Tesla Model Y AWD Performance 514 km 3.138.355 TL 3.230.822 TL

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Tesla Model Y Türkiye fiyatına zam geldi: Tesla fiyatı 2024