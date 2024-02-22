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    Anlık Bildirim

    Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatına zam geldi

    Tesla Model Y'nin fiyatı 2 milyon 300 bin TL'nin üzerine yükseldi. Tüm Tesla Model Y modellerine zam geldi. Tesla Model Y fiyatı ne kadar oldu?                  
    Tesla Model Y Türkiye fiyatına zam geldi: Tesla fiyatı 2024 Tam Boyutta Gör
    ABD’de indirime giden Tesla, Dolar/TL kurunun 31’e yükselmesiyle birlikte Türkiye’deki fiyatlara zam yaptı. Tesla Model Y fiyatı arttı.

    Tesla Model Y’nin arkadan itişli başlangıç modelinin fiyatı 2.366.838 TL’ye yükseldi. Çift motorlu dört çeker ve uzun menzilli Tesla Model Y Long Range’in fiyatı 2.985.139 TL’ye, yüksek performanslı Model Y Performance modelinin fiyatı ise 3.230.822 TL’ye çıktı.

    Tesla sahiplerinin Geliştirilmiş Otopilot özelliği için 107.170 TL, Full Self-Driving otopilot özelliği için ise 212.450 TL ödemesi gerekiyor. Bugün verilecek siparişler için tahmini teslimat tarihi Nisan veya Mayıs ayı olarak belirtiliyor.

    Tesla Model Y fiyat listesi 💰
    Model Menzil Eski Fiyat  Yeni Fiyat
    Tesla Model Y RWD 430 km 2.299.000 TL 2.366.838 TL
    Tesla Model Y AWD Long Range 533 km 2.899.000 TL 2.985.139 TL
    Tesla Model Y AWD Performance 514 km 3.138.355 TL 3.230.822 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 13 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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