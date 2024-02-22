Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatına zam geldi

Tesla Model Y’nin arkadan itişli başlangıç modelinin fiyatı 2.366.838 TL’ye yükseldi. Çift motorlu dört çeker ve uzun menzilli Tesla Model Y Long Range’in fiyatı 2.985.139 TL’ye, yüksek performanslı Model Y Performance modelinin fiyatı ise 3.230.822 TL’ye çıktı.
Tesla sahiplerinin Geliştirilmiş Otopilot özelliği için 107.170 TL, Full Self-Driving otopilot özelliği için ise 212.450 TL ödemesi gerekiyor. Bugün verilecek siparişler için tahmini teslimat tarihi Nisan veya Mayıs ayı olarak belirtiliyor.
|Model
|Menzil
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Tesla Model Y RWD
|430 km
|2.299.000 TL
|2.366.838 TL
|Tesla Model Y AWD Long Range
|533 km
|2.899.000 TL
|2.985.139 TL
|Tesla Model Y AWD Performance
|514 km
|3.138.355 TL
|3.230.822 TL
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.