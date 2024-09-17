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    Yeni araştırma: Dünya bir zamanlar Satürn gibi görünüyordu

    Satürn'ün halkaları gezegenin en ikonik özelliklerinden birisi. Bir süre öne yapılan yeni bir araştırmaya göre ise Dünya’da tıpkı Satürn gibi bir zamanlar halkalara sahip olmuş olabilir.
    Yeni araştırma: Dünya bir zamanlar Satürn gibi görünüyordu Tam Boyutta Gör
    Bilim dünyasında ezber bozan bir keşif, Dünya'nın kadim geçmişi hakkındaki anlayışımızı sarsıyor. Yapılan yeni araştırmalar, gezegenimizin 466 milyon yıl önce, alışılmadık derecede yoğun bir göktaşı bombardımanı dönemi olan Ordovisiyen çağında bir halka sistemine sahip olabileceğini gösteriyor. Bu çarpıcı hipotez, bugün "Earth and Planetary Science Letters" dergisinde yayımlandı.

    Bu şaşırtıcı hipotez, 21 asteroid çarpma kraterinin konumlarına dikkat çeken Ordovisyen dönemine ait levha tektoniği rekonstrüksiyonlarından kaynaklanıyor. İlginç bir şekilde, bu kraterlerin tamamı ekvatorun 30 derece yakınında yer alıyor. O dönemde Dünya’nın kıtasal kabuğunun yüzde 70'inden fazlası bu bölgenin dışında olmasına rağmen, kraterlerin yalnızca bu sınırlı alan içinde bulunması geleneksel teorilerle açıklanamıyor.

    Parçalanan asteroit enkaz halkası oluşturdu

    Araştırmacılar, bu bölgesel etki deseninin, büyük bir asteroidin Dünya ile yakın bir karşılaşma yaşaması sonucunda ortaya çıktığını öne sürüyor. Asteroid, Dünya’nın Roche limiti içerisine girdikten sonra gelgit kuvvetleri nedeniyle parçalanmış ve gezegenimizin etrafında bir enkaz halkası oluşmuş olabilir. Bu durum, Satürn ve diğer gaz devlerinde bugün gözlemlediğimiz halka sistemlerine benzetiliyor.

    Monash Üniversitesi Yer, Atmosfer ve Çevre Bilimleri Fakültesi'nden Profesör Andy Tomkins, “Milyonlarca yıl boyunca, bu halkadan gelen malzeme yavaş yavaş Dünya'ya düştü ve jeolojik kayıtlarda gözlemlenen göktaşı çarpmalarında ani bir artış yarattı. Ayrıca bu döneme ait tortul kayalardaki katmanların olağanüstü miktarda göktaşı kalıntısı içerdiğini görüyoruz.” dedi.

    Yeni araştırma: Dünya bir zamanlar Satürn gibi görünüyordu Tam Boyutta Gör

    Bu keşfin daha da ilgi çekici olan yanı ise olası iklimsel etkileri. Araştırmacılar, halkaların Dünya üzerinde bir gölge oluşturmuş olabileceğini ve bu durumun güneş ışığını engelleyerek küresel bir soğuma olayına yol açmış olabileceğini düşünüyor. Bu dönem, Hirnantian Buz Devri olarak bilinen ve Dünya tarihinin son 500 milyon yılındaki en soğuk dönemlerden biri olarak kabul ediliyor.

    Asteroitlerin genellikle rastgele konumlarda Dünya'ya çarptığı biliniyor. Bu nedenle, Ay ve Mars gibi gök cisimlerinde çarpma kraterlerinin eşit şekilde dağıldığı görülüyor. Ordovisiyen dönemi kraterlerinin ekvator civarında yoğunlaşmasının tesadüfi olup olmadığını anlamak için araştırmacılar, o dönemde kraterleri koruyabilecek kararlı kara alanlarını inceledi. Batı Avustralya, Afrika, Kuzey Amerika Kratonu ve Avrupa’nın küçük bir bölümü gibi bölgeler bu döneme ait kraterlerin korunması için uygun alanlar olarak belirlendi. Uygun kara alanının sadece yüzde 30'unun ekvatora yakın olduğu belirlendi, ancak bu döneme ait tüm çarpma kraterleri bu bölgede bulundu. Bunun gerçekleşme ihtimalinin çok ama çok düşük olduğunun altı çiziliyor.

    Bu ilgi çekici hipotezin esasında gezegenler için yaygın bir olgu olabileceği üzerinde de duruluyor. Örneğin Mars, halihazırda Phobos adındaki uydularından birisini benzer şekilde parçalıyor. Ve bu, 20 ila 40 milyon yıl içinde yeni bir halka oluşturabilir. Öte yandan ekip, asteroitlerin nasıl parçalanıp halka oluşturduklarını ve bu halkanın zaman içinde nasıl geliştiğini modellemeyi planlıyor. Daha sonraki çalışmalarda halkaların iklim üzerindeki etkileri de modellenmeye çalışılacak.

    Kaynakça https://newatlas.com/space/earth-ring-saturn-climate-chaos/ https://www.monash.edu/science/news-events/news/current/earth-may-have-had-a-ring-system-466-million-years-ago
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 9 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 9 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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