Yeni BYD Song Ultra'nın iç mekanı ortaya çıktı: "Büyük Yatak Modu" öne çıkıyor

BYD, yeni elektrikli SUV modeli Song Ultra'nın iç mekânına ilişkin ilk resmi görselleri paylaştı. Modelin en dikkat çekici özelliği ise çok yönlü kullanım sunan “Büyük Yatak Modu" oldu. Daha önce ortaya atılan iddialara göre aracın başlangıç fiyatının yaklaşık 26.050 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

Modern ve teknolojik iç mekân

Tam Boyutta Gör BYD Song Ultra'nın kabin tasarımı sade ve yatay hatların ön planda olduğu modern bir mimari sunuyor. Düz formdaki ön konsol tasarımı, konsola gömülü dijital gösterge paneli ve merkezi dokunmatik multimedya ekranıyla tamamlanıyor.

Araçta çift kablosuz telefon şarj ünitesi, çift bardaklık ve fiziksel multimedya kontrol düğmesi gibi günlük kullanımda pratiklik sağlayan detaylar da bulunuyor. Bu özellikler, hem konfor hem de ergonomi açısından iddialı bir iç mekân ortaya koyuyor.

Song Ultra'nın öne çıkan özelliği ise 2.840 mm’lik aks mesafesi sayesinde mümkün olan “Büyük Yatak Modu”. Ön ve arka koltukların düz bir zemin oluşturacak şekilde birleşebilmesi, araç içinde geniş bir uyku alanı yaratıyor. Bu özellik sayesinde kamp, uzun yolculuk ve doğa aktiviteleri seven kullanıcılar için önemli bir avantaj sunuluyor.

Dynasty tasarım dili ve LiDAR seçeneği

Song Ultra, BYD’nin “Dynasty” tasarım dilini benimsiyor. Ön bölümde kapalı ızgara tasarımı ve boydan boya uzanan “star-ring” LED ışık şeridi dikkat çekiyor. Arka tarafta ise yine yatay uzanan stop lambaları ve büyük bir spoyler, araca dinamik ve katmanlı bir görünüm kazandırıyor.

Modelde opsiyonel olarak LiDAR sistemi de sunuluyor. Bu donanım sayesinde BYD’nin God’s Eye B gelişmiş sürüş destek sistemi devreye giriyor. Sistem; şehir içi ve otoyol sürüşlerinde yarı otonom destek sağlayabiliyor.

362 hp güç, 710 km’ye kadar menzil

Song Ultra'nın kaputu altında tek elektrik motoru yer alıyor. Bu motor 270 kW (362 beygir) maksimum güç üretiyor ve aracın azami hızı 210 km/s olarak açıklanıyor. Batarya tarafında ise iki farklı seçenek sunuluyor. 75,6 kWsa kapasiteli paket CLTC’ye göre 620 km menzil sunarken, 82,7 kWsa'lik pakette ise menzil iddiası 710 km'ye kadar çıkıyor.

