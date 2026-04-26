Audi'nin logosuz elektrikli canavarı E7X görücüye çıktı: 750 km menzil, 680 beygir güç

Tam Boyutta Gör Audi, büyük ses getiren yeni elektrikli SUV modeli E7X'i Pekin Otomobil Fuarı'nda ilk kez kamuoyuna tanıttı. Markanın popüler Q8 modeline elektrikli bir alternatif olarak tasarlanan E7X, özellikle 35.000 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Audi ve SAIC ortaklığının bir ürünü olan araç markanın geleneksel dört halkalı logosunu taşımayan ve doğrudan Çin pazarına odaklanan bir model. Dış tasarımında Q8'in keskin hatlarını fütüristik dokunuşlarla harmanlayan E7X, 5.049 mm uzunluğu, 1.997 mm genişliği ve 1.710 mm yüksekliğiyle oldukça heybetli duruyor. 3.060 mm'lik aks mesafesiyle geniş bir iç hacim sunan SUV, 2.584 kg ağırlığa sahip.

İç mekan teknoloji üssü

Araçta geleneksel yan aynalar yerine kameralar tercih edilmiş. Ön bölümünde ince gündüz farları ve dikey konumlandırılmış dijital Matrix LED farlar öne çıkarken, arka tarafta boydan boya uzanan LED ışık barı ve çerçeve formundaki stop tasarımı dikkat çekiyor.

E7X'de hafızalı park sistemi dahil olmak üzere farklı otonom park çözümleri var. Kapalı ve açık otoparklarda kendi kendine manevra yapabilen araç, dar veya düzensiz alanlar için özel modlara da sahip. Arazi sürüşlerinde ise off-road modu sürücü müdahalesine gerek kalmadan ESC ve havalı süspansiyon ayarlarını otomatik olarak optimize ediyor.

Audi E7X'in iç mekanı adeta bir teknoloji üssü kıvamında. Ön panelde 59 inçlik dev bir ekran yer alırken, arka yolcular için tavandan açılan 21.4 inçlik ayrı bir eğlence ekranı bulunuyor. Deri ve ahşap kaplamalarla donatılan iç mekanda, 23 hoparlörlü Bose ses sistemi, üç bölgeli tam otomatik klima ve değişken karartmalı panoramik tavan gibi lüks donanımlar çıtayı yukarı taşıyor.

680 beygir güç ve 13 dakikada şarj

E7X yalnızca bir SUV değil, aynı zamanda yüksek performans odaklı bir model olarak geliştirildi. İki farklı versiyonla sunulan aracın arkadan itişli seçeneği 300 kW (408 beygir) güç ve 500 Nm tork üretirken, dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyonu 500 kW (680 beygir) güç ve 800 Nm tork sunmakta.

0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 3.9 saniyede tamamlayan ve maksimum 230 km/s sürate çıkabilen araç, pist testlerinde sergilediği bu dinamizmle Porsche Macan Electric ve Xiaomi YU7 gibi iddialı rakiplerini geride bırakmayı başarıyor.

100 ve 109 kWh'lik batarya seçenekleriyle gelen araç, tam şarjla CLTC döngüsüne göre 751 kilometreye kadar menzil sunmakta. Ayrıca 900 voltluk modern mimarisi sayesinde 13 dakika içinde %10'dan %80 doluluğa ulaşabildiği belirtildi. Audi E7X'in yaklaşık 35.000 dolardan başlayan fiyatlarla 2026 yılının ilk yarısında satışa sunulması bekleniyor.

