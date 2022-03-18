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Yenilenebilir enerji üretiminin artmasıyla beraber bu enerjinin depolanması da önem kazanmaya başladı. Mevcut teknolojilerle büyük ölçekli depolamanın bazı olumsuz yanlarının önüne geçmek için araştırmacılar, yeni bir akış pili tasarladılar.

Ticari uygunluğun tespiti için büyük ölçekli testler gerekiyor

Yenilenebilir kaynaklardan enerji üreterek elektrik şebekelerinin sürekliliğini sağlamak için büyük ölçekli depolama gerekiyor. Bu konuda da elektriği bir sıvıda depolayan akış pilleri bir çözüm olarak görülüyor ancak bu pillerin nadir metaller içermesi ve pahalı olması sorun teşkil ediyor. Akış pilleri, iki farklı çözeltinin farklı depolarda yer aldığı ve bu çözeltileri birbirinden ayıran bir özel bir membrandan oluşuyor.

Groningen Üniversitesi araştırmacıları, mevcut akış pillerinin iki problemini çözebilecek yeni bir yöntem geliştirdiler. Araştırmacılar, akış pillerinde kullanılan vanadyum yerine yalnızca organik bir molekül kullanmakla kalmayıp ayrıca her iki depoda da aynı sıvıya yer verilen simetrik bir akış pili tasarladılar.

Araştırma ekibi, bir redoks reaksiyonunda bir elektronu alabilen veya verebilen iki kutuplu bir organik bileşik olan bir Blatter radikalini geliştirdikleri pilde kullandılar. Bileşiğin küçük bir elektrokimyasal hücrede test edilmesi sonucunda 275 şarj/deşarj döngüsü boyunca stabilitenin korunduğu gözlemlendi.

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Ekip, iyi bir stabiliteye sahip simetrik akışlı bir pil yapmanın mümkün olduğunu belirtirken bir sonraki adımın Blatter radikallerinin suda çözünür bir versiyonunu oluşturmak olduğunu söylüyorlar. Blatter radikalinin stabilitesi ve çözünürlüğü artırılarak daha büyük bir ölçekte test edilecek ve ticari uygulamalar için yeterince kararlı olup olmayacağı gözlemlenecek.

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Yeni akış pili büyük ölçekli enerji depolama için çözüm sunabilir