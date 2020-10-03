Yeni BMW 4 Serisi Coupe Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Geçtiğimiz Haziran ayında resmi olarak tanıtılan yeni BMW 4 Serisi Coupe'nin Türkiye fiyatı belli oldu. 1.6 litre, 2.0 litre ve 3.0 litre motor seçenekleriyle ülkemiz yollarına çıkmaya hazırlanan yeni BMW 4 Serisi Coupe fiyatı 722.800 TL'den başlıyor.

Yeni BMW 4 Serisi Coupe’nin bağımsız tasarımı ve klasik coupe silueti, ikonik modellere atıfta bulunurken, dikey Böbrek Izgara tasarımına yeni bir yorum getiriyor. Yeni BMW 4 Serisi Coupe, standart olarak sunulan LED farlarıyla modern görünümünü kuvvetlendirirken, opsiyonel olarak sunulan BMW Laserlight da tercih edilebiliyor. Yeni BMW 4 Serisi Coupe, estetik L-şekilli ışık çubuklarına sahip karartılmış LED stoplarla birlikte çarpıcı dış tasarımına son noktayı koyuyor.

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Yeni BMW 4 Serisi Coupe, BMW’nin efsaneleşen 50:50 ağırlık dengesini tutturmayı başarırken aerodinamik yapısı, 21 mm aşağı çekilen ağırlık merkezi ve hassas şekilde optimize edilen şasi teknolojisi sayesinde BMW’ye özgü bir sürüş vadediyor. Üst düzey mühendislikle tasarlanan süspansiyon, alüminyumdan üretilen çift eklemli ve yaylı bağlantılı ön aks, beş kollu arka aks ve tüm bu bileşenlerin titizlikle ayarlanması sayesinde ileri seviyede hassasiyet, çeviklik ve konfor mümkün hale geliyor.

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Yeni BMW 4 Serisi Coupe’nin iç tasarımı, sürücüyü odak noktası haline getiriyor. 10.25 inç’lik bilgi-eğlence ekranının yanında, tamamen dijital 12.3 inçlik gösterge paneli de modelde kullanılan en son teknolojilere ışık tutuyor. Sportif görünümünü M Sport tasarım seçeneğiyle en üst seviyeye çıkaran Yeni BMW 4 Serisi Coupe, M Sport Deri Direksiyon ve M Sport Koltuklar ile de göz alıcı bir iç ambiyans yaratıyor. Dijital gösterge panelinin 3D görselleştirmesi, aktifleştirilmiş yardım sistemlerinin sunduğu işlevlerin de daha rahat takip edilebilmesine olanak sağlıyor. Opsiyonel olarak sunulan yeni nesil BMW Head-Up Display yüzde 70 daha geniş projeksiyon yüzeyi sunuyor.

Yeni BMW 4 Serisi Coupe’de opsiyonel olarak sunulan Profesyonel Sürüş Asistanı, trafikte sürüş koşullarına en uygun konforu ve güvenliği sağlıyor. Bunun yanı sıra Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Şerit Değiştirme ve Acil Durum Durdurma Asistanı ile Şeritte Tutma Asistanı da sunuluyor. Otomatik park özellikli Park Asistanı Plus ve Geri Sürüş Asistanı da isteğe göre alınabiliyor. BMW Live Cockpit Professional, 16 hoparlörlü Harman Kardon Ses Sistemi, kablosuz şarj fonksiyonuna sahip Akıllı Telefon Bağlantı Sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerini içeren Akıllı Telefon Arayüzü de yeni BMW 4 Serisi Coupe’nin öne çıkan donanımları arasında yer alıyor.

Yeni BMW 4 Serisi Coupe, Türkiye’de 170 bg güç üreten 1.6 litre 420i benzinli, 258 bg güç üreten 2.0 litre 430i benzinli motor seçenekleri ile Ekim ayı süresince Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcıları’nda görülebilirken, Kasım ayından itibaren satışa sunuluyor. Ayrıca lansman döneminde 374 bg güç üreten 3.0 lt Mild-Hybrid benzinli M Performance modeli M440i xDrive da showroom’larda yerini alıyor.

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