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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni BMW 4 Serisi Coupe Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Geçtiğimiz Haziran ayında resmi olarak tanıtılan yeni BMW 4 Serisi Coupe, Kasım ayından itibaren Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni BMW 4 Serisi Coupe fiyatı ve özellikleri haberimizde:
    2 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni BMW 4 Serisi Coupe Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Geçtiğimiz Haziran ayında resmi olarak tanıtılan yeni BMW 4 Serisi Coupe'nin Türkiye fiyatı belli oldu. 1.6 litre, 2.0 litre ve 3.0 litre motor seçenekleriyle ülkemiz yollarına çıkmaya hazırlanan yeni BMW 4 Serisi Coupe fiyatı 722.800 TL'den başlıyor.

    Yeni BMW 4 Serisi Coupe’nin bağımsız tasarımı ve klasik coupe silueti, ikonik modellere atıfta bulunurken, dikey Böbrek Izgara tasarımına yeni bir yorum getiriyor. Yeni BMW 4 Serisi Coupe, standart olarak sunulan LED farlarıyla modern görünümünü kuvvetlendirirken, opsiyonel olarak sunulan BMW Laserlight da tercih edilebiliyor. Yeni BMW 4 Serisi Coupe, estetik L-şekilli ışık çubuklarına sahip karartılmış LED stoplarla birlikte çarpıcı dış tasarımına son noktayı koyuyor.

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    Yeni BMW 4 Serisi Coupe, BMW’nin efsaneleşen 50:50 ağırlık dengesini tutturmayı başarırken aerodinamik yapısı, 21 mm aşağı çekilen ağırlık merkezi ve hassas şekilde optimize edilen şasi teknolojisi sayesinde BMW’ye özgü bir sürüş vadediyor. Üst düzey mühendislikle tasarlanan süspansiyon, alüminyumdan üretilen çift eklemli ve yaylı bağlantılı ön aks, beş kollu arka aks ve tüm bu bileşenlerin titizlikle ayarlanması sayesinde ileri seviyede hassasiyet, çeviklik ve konfor mümkün hale geliyor.

    Yeni BMW 4 Serisi Coupe Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Yeni BMW 4 Serisi Coupe’nin iç tasarımı, sürücüyü odak noktası haline getiriyor. 10.25 inç’lik bilgi-eğlence ekranının yanında, tamamen dijital 12.3 inçlik gösterge paneli de modelde kullanılan en son teknolojilere ışık tutuyor. Sportif görünümünü M Sport tasarım seçeneğiyle en üst seviyeye çıkaran Yeni BMW 4 Serisi Coupe, M Sport Deri Direksiyon ve M Sport Koltuklar ile de göz alıcı bir iç ambiyans yaratıyor. Dijital gösterge panelinin 3D görselleştirmesi, aktifleştirilmiş yardım sistemlerinin sunduğu işlevlerin de daha rahat takip edilebilmesine olanak sağlıyor. Opsiyonel olarak sunulan yeni nesil BMW Head-Up Display yüzde 70 daha geniş projeksiyon yüzeyi sunuyor.

    Yeni BMW 4 Serisi Coupe’de opsiyonel olarak sunulan Profesyonel Sürüş Asistanı, trafikte sürüş koşullarına en uygun konforu ve güvenliği sağlıyor. Bunun yanı sıra Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Şerit Değiştirme ve Acil Durum Durdurma Asistanı ile Şeritte Tutma Asistanı da sunuluyor. Otomatik park özellikli Park Asistanı Plus ve Geri Sürüş Asistanı da isteğe göre alınabiliyor. BMW Live Cockpit Professional, 16 hoparlörlü Harman Kardon Ses Sistemi, kablosuz şarj fonksiyonuna sahip Akıllı Telefon Bağlantı Sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerini içeren Akıllı Telefon Arayüzü de yeni BMW 4 Serisi Coupe’nin öne çıkan donanımları arasında yer alıyor.

    Yeni BMW 4 Serisi Coupe, Türkiye’de 170 bg güç üreten 1.6 litre 420i benzinli, 258 bg güç üreten 2.0 litre 430i benzinli motor seçenekleri ile Ekim ayı süresince Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcıları’nda görülebilirken, Kasım ayından itibaren satışa sunuluyor. Ayrıca lansman döneminde 374 bg güç üreten 3.0 lt Mild-Hybrid benzinli M Performance modeli M440i xDrive da showroom’larda yerini alıyor.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 2 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    En lük arabayı alıp iş yapmayan kağıt üstünde şirketinden gider göstererek vergisiz alan bakan ve milletvekili çocukları bunu beğendi
    1 Yanıt Yanıtla +52
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    fhrstw 2 hf.
    720 bin çok bir para değil ufak çaplı bir ihale parası hatta euro 9 böl 80 bin euro yapar. Eee onuda dolarla euroyla maaş almayanlar ve devletten ihale alamayanlar düşünsün.
    720 bin çok bir para değil ufak çaplı bir ihale parası hatta euro 9 böl 80 bin euro yapar. Eee onuda dolarla euroyla maaş almayanlar ve devletten ihale alamayan...
    Devamını Gör
    Yanıtla +37
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    torabi 2 hf.
    vergi ,prim para , doviz kuru, kdv. otv, yanlis memlekette dogma sansizlari toplanmadan
    2 Yanıt Yanıtla +18
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (32) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    shockwave23 (Megatron ) 1 hf.
    izmirde yeni kasa bmw çılgınlığı var her yerdeler
    Yanıtla
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 hf. (düzenlendi)
    iyi bari şu gereksiz tırtır motorlu 420d'yi kaldırdıklarına sevindim.buna aksesuarıyla 800bin verecek adam km/kr hesabı yapacak kadar keriz olmasın bi zahmet.bir de o tırtır motora 2.0lt mtv'si bayılıyorlar
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    bps (mehmet tan) 1 hf. aycibin
    Kaldırmadılar. Türkiye'ye getirmiyorlar.
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    artenis (mehmet n.) 2 hf.
    Oooo ihaleci arabası gelmiş :) güzel, ihalecilere şimdiden hayırlı olsun diyoruz efendim, ihalecileri savunan asgari ücretliler için de temiz çıtır hasarlı tofaş ilanları yayınlansın DH de. Hizmet gibi hizmet olur :)
    Yanıtla +2
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    VETERINARY (Eren Çalışkan) 2 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Ray Kurzweil 2 hf.
    Çok güzel, AKP gençlik kolu başkanları binerse sokaklarda görürüz.
    Yanıtla +3
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    faithlesszombie (Okan ) 2 hf.
    hız sınırı 120, otobanlar köprüler paralı. yani, para böyle havadan falan gelmesi lazım ihaleci aracı bunlar...
    Yanıtla +2
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    kingsix (Murat Arman) 2 hf.
    1 tane Bankaya, 1 tane devlete almadan içim rahat etmez benim.
    Yanıtla +2
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    DH Misafiri 2 hf.
    1600cc, 170 HP bir otomobile 750 bin lira verenin aklından şüphe ederim hemde BMW 5 sene sonra dökülmeye, sağı solu bozulmaya başlar ..yollarda 60 yaşında Chevrolet,ford Amerikan otomobilleri veya 1962-1970 arası üretilmiş Mercedes ler görebilirsiniz ama 30 Luk bir BMW çok çok nadir görülür
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Apyn 2 hf. DH Misafiri
    1.4 motorlu audi a5 kaç para 1.6 motorlu mercedes c coupe kaç para
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    hayalci07 2 hf. DH Misafiri
    Söylediklerinize kısmen katılıyorum ama atladığınız nokta şu;Zaten 50-60 yıl önce ülkeye saydığınız markarlar dışında ithalat yapılmıyordu ki ? O yüzden yollarda 20-30 yıllık merecedes, ford, chevrolet 100 tane görüyorsanız, 2 tane bmw vardır. Malum birde sürüş dinamikleri olan bir bmw olunca, piyasada temiz oynanmamış nadir kalıyor ve onlarda çok pahalıya koleksiyoncusuna gidiyor. Ek olarak ford, chevrolet 5 yıl paslanmaz garantisi verirken, bmw, mercedes 10 yıl garanti sunmaktadır. 10 yaş sonrası her araba için sıkıntı başlar, iyi korursanız marka model fark etmeksizin uzun yıllar (tabirinize göre 50-60 yıl) saklayabilirsiniz.
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    haberelectro 2 hf.
    Şu suratsıza bir de 1.6 motora bu parayı vermek...
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    The Killing Road (&#39;y ) 2 hf.
    Onunu gordukce kusasim geliyor
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    12469 kez okundu.
    32 kişi, toplam 32 yorum yazdı.

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