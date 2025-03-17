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Tam Boyutta Gör Çinli BYD, Ocean serisi elektrikli otomobil serisine ekleyeceği yeni modeliyle ilgili kısa bir ipucu videosu paylaştı. Sealion 05 adı verilen kompakt SUV, arkadan itiş düzenine sahip yeni bir platform üzerine inşa edildi.

BYD Sealion 05; 4520 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe, 1630 mm yüksekliğe ve 2720 mm aks mesafesine sahip. Dolayısıyla ülkemizde de satılan Atto 3 ile benzer ölçülere sahip olduğu söylenebilir. 140 kW ve 160 kW'lık iki farklı güç seçeneğiyle sunulacak olan elektrikli SUV'da 50 kWsa ve 61 kWsa LFP batarya seçenekleriyle 430 km ve 520 km'ye (CLTC) kadar menzil hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Sealion 05, ön taraftan bakıldığında kaslı bir görünüme sahip. Boydan boya uzanan parçalı ışık imzasıyla birleşen ince farlar, çıkıntılı burun kısmı ve dikey hava girişleri, bu alanda dikkat çeken tasarım detayları arasında. Yan tarafta ise çift renkli aerodinamik jantlar, gövdeden taşmayan kapı kolları ve arka kısımda iyice belirginleşen omuz çizgisi göze çarpıyor.

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Elektrikli kompakt SUV, ince bir fren lambasına sahip sportif arka spoylere sahip. Şirketin bu yıl tanıttığı DiPilot 100 otonom sürüş sistemiyle gelecek modelin ön çamurluklarında ve arka spoylerinde dahi kamera bulunuyor. Arka kısımda ise aydınlatılmış BYD logosuna sahip LED stop lambaları mevcut.

Tam Boyutta Gör BYD Sealion 05'in diğer özellikleri henüz belli değil. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Yeni BYD Sealion 05 elektrikli SUV'un ilk görüntüleri paylaşıldı