Yeni BYD Sealion 05 elektrikli SUV'un ilk görüntüleri paylaşıldı

BYD Sealion 05; 4520 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe, 1630 mm yüksekliğe ve 2720 mm aks mesafesine sahip. Dolayısıyla ülkemizde de satılan Atto 3 ile benzer ölçülere sahip olduğu söylenebilir. 140 kW ve 160 kW'lık iki farklı güç seçeneğiyle sunulacak olan elektrikli SUV'da 50 kWsa ve 61 kWsa LFP batarya seçenekleriyle 430 km ve 520 km'ye (CLTC) kadar menzil hedefleniyor.
Elektrikli kompakt SUV, ince bir fren lambasına sahip sportif arka spoylere sahip. Şirketin bu yıl tanıttığı DiPilot 100 otonom sürüş sistemiyle gelecek modelin ön çamurluklarında ve arka spoylerinde dahi kamera bulunuyor. Arka kısımda ise aydınlatılmış BYD logosuna sahip LED stop lambaları mevcut.