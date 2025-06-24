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    BYD Atto 3, dünya genelinde 1 milyon satışı geride bıraktı

    BYD’nin global elektrikli SUV modeli Atto 3, 110 ülkede toplam 1 milyon satışa ulaştı. Çin’de Yuan Plus adıyla tanınan model, 3 yıl 9 ayda bu başarıya ulaştı.   

    BYD Atto 3, dünya genelinde 1 milyon satışı geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi BYD’nin kompakt elektrikli SUV modeli Atto 3, dünya genelinde 1 milyon adet satışa ulaştı. Çin'de Yuan Plus ismiyle 19 Şubat 2022 tarihinde satışa sunulan model, bu önemli kilometre taşına 3 yıl 9 ayda ulaşmayı başardı.

    BYD Atto 3, markanın küresel pazara sunduğu ilk modellerden biri olarak dikkat çekiyor. Şu anda 110’dan fazla ülkede satılan Atto 3, BYD’nin en çok tercih edilen modellerinden biri haline geldi. Çin’de piyasaya çıktıktan sonraki 14 ay içinde 300 bin adet satan model, sonraki 6 ayda 200 bin adet daha sattı. Geriye kalan 500 bin satış ise 25 aylık bir sürede tamamlandı.

    BYD’ye göre Atto 3, markanın "Hanedan" (Dynasty) serisinde 1 milyon satışa ulaşan üçüncü model oldu. Daha önce BYD Song (Seal U) SUV ve Qin sedan modelleri bu eşiği aşmıştı. Ocean serisinde yer alan ve daha küçük sınıfta konumlanan BYD Seagull ise yalnızca iki yılda 1 milyon satışa ulaşarak dikkat çekmişti.

    BYD Atto 3’ün Çin’deki fiyatı yaklaşık 16.100 ile 20.560 dolar aralığında değişiyor. Ancak modelin fiyatı yurt dışı pazarlarda daha yüksek. Örneğin, fiyat listesi Almanya’da 45 bin dolar civarından başlarken Türkiye'de 1.710.000 TL (43.100 dolar) liste fiyatına sahip.

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