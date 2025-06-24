BYD Atto 3, dünya genelinde 1 milyon satışı geride bıraktı

BYD Atto 3, markanın küresel pazara sunduğu ilk modellerden biri olarak dikkat çekiyor. Şu anda 110’dan fazla ülkede satılan Atto 3, BYD’nin en çok tercih edilen modellerinden biri haline geldi. Çin’de piyasaya çıktıktan sonraki 14 ay içinde 300 bin adet satan model, sonraki 6 ayda 200 bin adet daha sattı. Geriye kalan 500 bin satış ise 25 aylık bir sürede tamamlandı.
BYD’ye göre Atto 3, markanın "Hanedan" (Dynasty) serisinde 1 milyon satışa ulaşan üçüncü model oldu. Daha önce BYD Song (Seal U) SUV ve Qin sedan modelleri bu eşiği aşmıştı. Ocean serisinde yer alan ve daha küçük sınıfta konumlanan BYD Seagull ise yalnızca iki yılda 1 milyon satışa ulaşarak dikkat çekmişti.
BYD Atto 3’ün Çin’deki fiyatı yaklaşık 16.100 ile 20.560 dolar aralığında değişiyor. Ancak modelin fiyatı yurt dışı pazarlarda daha yüksek. Örneğin, fiyat listesi Almanya’da 45 bin dolar civarından başlarken Türkiye'de 1.710.000 TL (43.100 dolar) liste fiyatına sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: