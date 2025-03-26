BYD, elektrikli Sealion 05'i tanıttı: 16 bin dolardan başlıyor!

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Tam Boyutta Gör BYD, Sealion 05 isimli elektrikli kompakt SUV'sini tanıttı. 16.240 dolar gibi iddialı başlangıç fiyatıyla satışa sunulan otomobil neler sunuyor bir göz atalım.

BYD Sealion 05 neler sunuyor?

BYD Sealion 05, şirketin e-Platfrom 3.0 Evo mimarisi üzerine inşa edildi. BYD'nin Ocean tasarımını benimseyen araç, 4520 mm uzunluğu, 1860 mm genişliği, 1630 mm yüksekliği ve 2720 mm aks mesafesiyle kompakt crossover gövde tipine sahip. Sealion 05, arka tarafta 600 litrelik bagaj hacminin yanında, önde ekstra 110 litrelik bagaj hacmi sunuyor.

Tam Boyutta Gör İç mekanda, 12,8 inç büyüklüğünde merkezi bilgi eğlence ekranı ve 8,8 inçlik gösterge paneli ve üç kollu direksiyon simidi göze çarpıyor. Orta tünelde ise bir dizi fiziksel düğme, kablosuz telefon şarj pedi ve bir çift bardak tutucu yer alıyor. BYD Sealion 05'in güzel özelliği, soğutma ve ısıtma fonksiyonlarına sahip bir saklama bölmesi. Bu bölme, -6 dereceye kadar soğutmanın yanında, 50 dereceye kadar ısıtma gerçekleştirebiliyor.

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BYD Sealion 05'in bir diğer öne çıkan özelliği ise "God's Eye" C (DiPilot 100) sürüş destek sistemi. 5 milimetre dalga radarı, 12 ultrasonik sensör ve 12 kameradan oluşan sistem, otoyollarda otonom sürüş gerçekleştirebiliyor.

Tam Boyutta Gör Sealion 05'in temel modeli, arka aksta yer alan 140 kW'lik (188 beygir) elektrik motorundan güç alıyor. 50 kWh'lik lityum demir fosfat bataryaya sahip olan araç, CLTC koşullarında 430 km menzil sunuyor. Üst seviyede ise 160 kW (215 beygir) gücünde motor ve 60,9 kWh batarya ile 520 km menzil sunuluyor. 156 kW'a kadar şarj hızıyla Sealion 05'in bataryası, sadece 18 dakikada %30'dan %80'e kadar şarj edilebiliyor.

Üç donanım seviyesi bulunan BYD Sealion 05, 16.240 dolardan başlayan ve 19.000 dolara kadar çıkan fiyatlarla Çin'de satışa sunulmuş durumda.

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BYD, elektrikli Sealion 05'i tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı