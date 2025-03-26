BYD, elektrikli Sealion 05'i tanıttı: 16 bin dolardan başlıyor!

BYD Sealion 05, şirketin e-Platfrom 3.0 Evo mimarisi üzerine inşa edildi. BYD'nin Ocean tasarımını benimseyen araç, 4520 mm uzunluğu, 1860 mm genişliği, 1630 mm yüksekliği ve 2720 mm aks mesafesiyle kompakt crossover gövde tipine sahip. Sealion 05, arka tarafta 600 litrelik bagaj hacminin yanında, önde ekstra 110 litrelik bagaj hacmi sunuyor.
BYD Sealion 05'in bir diğer öne çıkan özelliği ise "God's Eye" C (DiPilot 100) sürüş destek sistemi. 5 milimetre dalga radarı, 12 ultrasonik sensör ve 12 kameradan oluşan sistem, otoyollarda otonom sürüş gerçekleştirebiliyor.
Üç donanım seviyesi bulunan BYD Sealion 05, 16.240 dolardan başlayan ve 19.000 dolara kadar çıkan fiyatlarla Çin'de satışa sunulmuş durumda.