Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Citroen Ami, İtalya'da görücüye çıktı: İşte tasarımı

    2025 Citroen Ami yenilenen yüzüyle EICMA 2024 fuarında görücüye çıktı. Resmi tanıtımı Paris Otomobil Fuarı'nda yapılan elektrikli dört tekerlekli motosiklet, gelecek yıl satışa sunulacak.
    Yeni Citroen Ami, İtalya'da görücüye çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen motosiklet fuarı EICMA 2024'te bu yıl sadece motosikletler değil, şehir içi ulaşımı kolaylaştıran çeşitli kentsel mobilite çözümleri de sergileniyor. Bunlar arasında Citroen Ami de var. Aracın yeni tasarımı birkaç hafta önce Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştı. Yeni elektrikli dört tekerlekli motosiklet, bu kez EICMA 2024 kapsamında görücüye çıktı.

    Yeni Citroen Ami'yi yollarda görmek için birkaç ay beklememiz gerekecek. Fransız marka aracın 2025'in ilk yarısından itibaren piyasada olacağını söylüyor. Yeni modelde boyutlar aynı kalsa da ön ve arka tasarımda bazı değişiklikler söz konusu. Ön camın altına konumlandırılmış farlar ve merkeze yerleştirilmiş yeni Citroen logosu ik bakışta dikkat çekenler arasında.

    Yeni Citroen Ami, İtalya'da görücüye çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Motor ve menzil

    2025 Citroen Ami, yine maliyetleri düşük tutmak amacıyla simetriyi temel alan bir tasarımı benimsiyor. Kapılar ve çamurluklar simetrik yapıda. Ayrıca aracın arka çamurluklarında Citroen'in klasikleşmiş modeli 1948 2CV'ye gönderme yapan çizgiler bulunuyor. Jant kapakları ise yeni bir dama tahtası desenine sahip. Her zaman olduğu gibi yeni Ami'de kullanıcılara kişiselleştirme imkanı da sunulacak.

    Yeni Citroen Ami, İtalya'da görücüye çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Teknik açıdan herhangi bir değişiklik yok. 6 kW güç üreten bir motor ve 5.5 kWh kapasiteli bir batarya ile donatılan Ami, tek şarjla 75 kilometreye kadar yol alabiliyor. Aracın maksimum hızı ise 45 km/s ile sınırlı. Dört tekerlekli motosiklet kategorisine giren Citroen Ami, 16 yaşından itibaren B1 ehliyetine sahip herkes için uygun bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu da onu gençler için pratik bir ulaşım aracı yapıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sigara içtikten sonra halsizlik nedenleri meyveli soda kilo aldırır mı am5 anakart önerisi anahtar yuvadan çıkmıyor passiflora uçak korkusu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA X40
    Casper VIA X40
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız