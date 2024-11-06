Yeni Citroen Ami, İtalya'da görücüye çıktı: İşte tasarımı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen motosiklet fuarı EICMA 2024'te bu yıl sadece motosikletler değil, şehir içi ulaşımı kolaylaştıran çeşitli kentsel mobilite çözümleri de sergileniyor. Bunlar arasında Citroen Ami de var. Aracın yeni tasarımı birkaç hafta önce Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştı. Yeni elektrikli dört tekerlekli motosiklet, bu kez EICMA 2024 kapsamında görücüye çıktı.

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Yeni Citroen Ami'yi yollarda görmek için birkaç ay beklememiz gerekecek. Fransız marka aracın 2025'in ilk yarısından itibaren piyasada olacağını söylüyor. Yeni modelde boyutlar aynı kalsa da ön ve arka tasarımda bazı değişiklikler söz konusu. Ön camın altına konumlandırılmış farlar ve merkeze yerleştirilmiş yeni Citroen logosu ik bakışta dikkat çekenler arasında.

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Motor ve menzil

2025 Citroen Ami, yine maliyetleri düşük tutmak amacıyla simetriyi temel alan bir tasarımı benimsiyor. Kapılar ve çamurluklar simetrik yapıda. Ayrıca aracın arka çamurluklarında Citroen'in klasikleşmiş modeli 1948 2CV'ye gönderme yapan çizgiler bulunuyor. Jant kapakları ise yeni bir dama tahtası desenine sahip. Her zaman olduğu gibi yeni Ami'de kullanıcılara kişiselleştirme imkanı da sunulacak.

Tam Boyutta Gör Teknik açıdan herhangi bir değişiklik yok. 6 kW güç üreten bir motor ve 5.5 kWh kapasiteli bir batarya ile donatılan Ami, tek şarjla 75 kilometreye kadar yol alabiliyor. Aracın maksimum hızı ise 45 km/s ile sınırlı. Dört tekerlekli motosiklet kategorisine giren Citroen Ami, 16 yaşından itibaren B1 ehliyetine sahip herkes için uygun bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu da onu gençler için pratik bir ulaşım aracı yapıyor.

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Yeni Citroen Ami, İtalya'da görücüye çıktı: İşte tasarımı