Yeni Citroen Ami, İtalya'da görücüye çıktı: İşte tasarımı

Yeni Citroen Ami'yi yollarda görmek için birkaç ay beklememiz gerekecek. Fransız marka aracın 2025'in ilk yarısından itibaren piyasada olacağını söylüyor. Yeni modelde boyutlar aynı kalsa da ön ve arka tasarımda bazı değişiklikler söz konusu. Ön camın altına konumlandırılmış farlar ve merkeze yerleştirilmiş yeni Citroen logosu ik bakışta dikkat çekenler arasında.
Motor ve menzil
2025 Citroen Ami, yine maliyetleri düşük tutmak amacıyla simetriyi temel alan bir tasarımı benimsiyor. Kapılar ve çamurluklar simetrik yapıda. Ayrıca aracın arka çamurluklarında Citroen'in klasikleşmiş modeli 1948 2CV'ye gönderme yapan çizgiler bulunuyor. Jant kapakları ise yeni bir dama tahtası desenine sahip. Her zaman olduğu gibi yeni Ami'de kullanıcılara kişiselleştirme imkanı da sunulacak.
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über