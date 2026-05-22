    Citroen efsaneyi geri getiriyor: 2CV resmen dönüyor!

    36 yıl sonra geri dönüyor! Citroen, efsanevi 2CV modelini tamamen elektrikli olarak yeniden hayata geçiriyor. Uygun fiyatlı elektrikli otomobil, 2026 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak.

    Fransız otomotiv devi Citroen, tam 36 yıl sonra otomobil tarihinin en ikonik modellerinden birini yeniden hayata döndürüyor. Efsanevi 2CV, resmi olarak geri dönüyor. Marka, yeni nesil 2CV’nin 2026 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılacağını doğruladı.

    Yeni Citroen 2CV, tamamen elektrikli olacak

    1949 ile 1990 yılları arasında üretilen orijinal 2CV’den dünya genelinde 5 milyondan fazla satış gerçekleştirilmişti. Basit yapısı, düşük maliyeti ve sıra dışı tasarımıyla otomotiv dünyasının unutulmaz modellerinden biri haline gelen otomobil, şimdi tamamen elektrikli olarak geri geliyor.

    Yeni 2CV, Stellantis grubunun 2030 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığı 110 yeni modelden biri olacak. Paylaşılan ilk ipucu görseli ise retro tasarıma güçlü göndermeler yapıyor. Silüet, orijinal modelin karakteristik çizgilerini açıkça hatırlatıyor. Ancak bu kez kaput altında hava soğutmalı iki silindirli motor yerine tamamen elektrikli bir sistem yer alacak.

    Fiyatıyla Avrupa’nın en ucuz elektrikli otomobillerinden biri olabilir

    İddialara göre yeni Citroen 2CV’nin başlangıç fiyatı yaklaşık 15 bin euro seviyesinde olacak. Bu da onu Avrupa’daki en erişilebilir elektrikli otomobillerden biri yapabilir. Üretimin ise 2028 yılında İtalya’da başlaması planlanıyor. Aynı fabrikada yeni nesil Fiat Panda da üretilecek.

    Yeni modelin oldukça kompakt bir yapıda olması bekleniyor. Hatta 4015 mm uzunluğundaki Citroen e-C3 modelinden bile daha kısa olabileceği konuşuluyor.

    Herkes İçin Ulaşılabilir Elektrikli Otomobil

    2CV’nin dönüşü, Stellantis’in düşük maliyetli elektrikli otomobillere odaklanan “E-Car” stratejisinin önemli bir parçası olacak. Bu proje kapsamında geliştirilen küçük elektrikli modeller, Avrupa Birliği’nin emisyon düzenlemelerinde üreticilere ekstra avantaj sağlayan “süper kredi” sisteminden faydalanabilecek.

    Bugünün otomobil dünyasında ekranlar, yazılımlar ve karmaşık teknolojiler giderek artarken, yeni 2CV’nin “sade ve işlevsel” karakterini koruyup koruyamayacağı büyük merak konusu.

    Eğer Citroen bunu başarabilirse, 2CV yalnızca nostaljik bir geri dönüş değil, aynı zamanda uygun fiyatlı elektrikli otomobil pazarında oyunun kurallarını değiştiren modellerden biri olabilir.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Müştemilat Bey 4 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

