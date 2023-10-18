Rolls-Royce, 2500 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor

İngiliz otomobil devi Rolls-Royce, dünya genelince istihdamının %6’sı olan 2500 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.
Dünya genelinde 42 bin kişiyi istihdam eden Rolls-Royce, verimliliği arttırmak için yeni yapacağı gelişmeler doğrultusunda maliyet verimliliği sağlamak, personel sayısını sıkı bir şekilde yönetmek için istihdamda azalmaya gidecek. Bu doğrultuda da 2500 çalışanın işine son verilecek.
Rolls-Royce Üst Yöneticisi Tufan Erginbilgiç konuyla ilgili “Bu; müşterilerimize, ortaklarımıza ve hissedarlarımıza hizmet verecek daha verimli bir organizasyon anlamına geliyor. Organizasyonumuz kendini adamış ve yetenekli insanlarla dolu. Bu değişikliklerin onların uzun vadeli başarımızın anahtarı olan alanlarda daha fazla yetenek geliştirmelerine olanak sağlayacağına inanıyorum. Bu; yüksek performanslı, rekabetçi, dayanıklı ve büyüyen bir Rolls-Royce yaratmaya yönelik çok yıllı dönüşüm yolculuğumuzun bir başka adımı.” şeklinde açıklama yaptı.
Bunlarla beraber Rolls-Royce daha sade ve düzenli bir organizasyon yapısı oluşturarak verimliliği artıracağını düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.