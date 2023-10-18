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    Rolls-Royce, 2500 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor

    İngiliz lüks otomobil devi Rolls-Royce, dünya genelince kendi istihdamının yüzde 6’sı olan tam 2500 çalışanını işten çıkararak verimliliği arttırmayı planlıyor.

    Rolls-Royce, 2500 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor Tam Boyutta Gör

    İngiliz otomobil devi Rolls-Royce, dünya genelince istihdamının %6’sı olan 2500 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

    Dünya genelinde 42 bin kişiyi istihdam eden Rolls-Royce, verimliliği arttırmak için yeni yapacağı gelişmeler doğrultusunda maliyet verimliliği sağlamak, personel sayısını sıkı bir şekilde yönetmek için istihdamda azalmaya gidecek. Bu doğrultuda da 2500 çalışanın işine son verilecek.

    Rolls-Royce Üst Yöneticisi Tufan Erginbilgiç konuyla ilgili “Bu; müşterilerimize, ortaklarımıza ve hissedarlarımıza hizmet verecek daha verimli bir organizasyon anlamına geliyor. Organizasyonumuz kendini adamış ve yetenekli insanlarla dolu. Bu değişikliklerin onların uzun vadeli başarımızın anahtarı olan alanlarda daha fazla yetenek geliştirmelerine olanak sağlayacağına inanıyorum. Bu; yüksek performanslı, rekabetçi, dayanıklı ve büyüyen bir Rolls-Royce yaratmaya yönelik çok yıllı dönüşüm yolculuğumuzun bir başka adımı.” şeklinde açıklama yaptı.

    Bunlarla beraber Rolls-Royce daha sade ve düzenli bir organizasyon yapısı oluşturarak verimliliği artıracağını düşünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 5 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    lol ekran çok yakın tv anten girişine uydu bağlamak yokuş kalkış desteği sonradan takılır mı dahiliyeye aç mı gidilir saat dilimi aygıt sınırlamaları yüzünden elle ayarlanamıyor

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