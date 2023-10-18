Tam Boyutta Gör

İngiliz otomobil devi Rolls-Royce, dünya genelince istihdamının %6’sı olan 2500 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

Dünya genelinde 42 bin kişiyi istihdam eden Rolls-Royce, verimliliği arttırmak için yeni yapacağı gelişmeler doğrultusunda maliyet verimliliği sağlamak, personel sayısını sıkı bir şekilde yönetmek için istihdamda azalmaya gidecek. Bu doğrultuda da 2500 çalışanın işine son verilecek.

2023 yılında motorlu taşıtlardan 297 milyar TL ÖTV toplandı 1 gün önce eklendi

Rolls-Royce Üst Yöneticisi Tufan Erginbilgiç konuyla ilgili “Bu; müşterilerimize, ortaklarımıza ve hissedarlarımıza hizmet verecek daha verimli bir organizasyon anlamına geliyor. Organizasyonumuz kendini adamış ve yetenekli insanlarla dolu. Bu değişikliklerin onların uzun vadeli başarımızın anahtarı olan alanlarda daha fazla yetenek geliştirmelerine olanak sağlayacağına inanıyorum. Bu; yüksek performanslı, rekabetçi, dayanıklı ve büyüyen bir Rolls-Royce yaratmaya yönelik çok yıllı dönüşüm yolculuğumuzun bir başka adımı.” şeklinde açıklama yaptı.

Bunlarla beraber Rolls-Royce daha sade ve düzenli bir organizasyon yapısı oluşturarak verimliliği artıracağını düşünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Rolls-Royce, 2500 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor