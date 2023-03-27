Yeni Dacia Duster Bursa'da üretilecek!

Tam Boyutta Gör Oyak Renault, yeni Clio'nun kopyası olarak karşımıza çıkacak Mitsubishi Colt'un üretimini Bursa'da yapacağını duyurmuştu. Emre Özpeynirci'nin haberine göre şirketten çok büyük bir sürpriz daha geldi ve üçüncü nesil Dacia Duster'ın da Bursa'da üretileceği açıklandı.

Hatırlanacak olursa şirket, Megane Sedan üretimi için Karsan ile anlaşmıştı. Buradan doğan kapasite boşluğu yeni Mitsubishi Colt ve Dacia Duster'ın gelişiyle fazlasıyla dolacak. 2024 yılında Avrupa'da yollarda olması beklenen yeni Duster için yapılacak yatırımla birlikte mevcuttaki 390 bin adetlik kapasitenin 500 bin adede çıkacağı iddia ediliyor.

Togg mobil deneyim merkezleri şimdi de Samsun ve Antalya'da 14 sa. önce eklendi

Özpeynirci'nin haberine göre, söz konusu kapasitenin yaklaşık 200 bin adedinin Duster, 300 bin adedinin ise Renault Clio ve ikizi Mitsubishi Colt modellerinden oluşması bekleniyor. Açıklanan bu yatırımla birlikte Oyak Renault, aynı anda üç farklı marka için üretim yapan bir şirket haline gelecek.

Dacia Duster, 5 yıldır Avrupa'da en çok satılan SUV model olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde de en çok satılan SUV modeller arasında yer alıyor. Son dönemde Egea Cross ve Duster arasında kıyasıya rekabet söz konusu. Egea Cross'un yerli avantajının ortadan kalkmasıyla rekabet daha da kızışacak gibi görünüyor.

Konuyla ilgili Oyak Renault tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklamanın yakında yapılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.