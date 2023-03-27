Yeni Dacia Duster Bursa'da üretilecek!

Hatırlanacak olursa şirket, Megane Sedan üretimi için Karsan ile anlaşmıştı. Buradan doğan kapasite boşluğu yeni Mitsubishi Colt ve Dacia Duster'ın gelişiyle fazlasıyla dolacak. 2024 yılında Avrupa'da yollarda olması beklenen yeni Duster için yapılacak yatırımla birlikte mevcuttaki 390 bin adetlik kapasitenin 500 bin adede çıkacağı iddia ediliyor.
Özpeynirci'nin haberine göre, söz konusu kapasitenin yaklaşık 200 bin adedinin Duster, 300 bin adedinin ise Renault Clio ve ikizi Mitsubishi Colt modellerinden oluşması bekleniyor. Açıklanan bu yatırımla birlikte Oyak Renault, aynı anda üç farklı marka için üretim yapan bir şirket haline gelecek.
Dacia Duster, 5 yıldır Avrupa'da en çok satılan SUV model olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde de en çok satılan SUV modeller arasında yer alıyor. Son dönemde Egea Cross ve Duster arasında kıyasıya rekabet söz konusu. Egea Cross'un yerli avantajının ortadan kalkmasıyla rekabet daha da kızışacak gibi görünüyor.
Konuyla ilgili Oyak Renault tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklamanın yakında yapılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)