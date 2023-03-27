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    Yeni Dacia Duster Bursa'da üretilecek!

    Geçtiğimiz haftalarda TOFAŞ'ın Stellantis Türkiye'yı satın almasının ardından Oyak Renault tarafından da bir atak geldi. Şirket, Mistubishi'den sonra Dacia için de üretim yapmaya hazırlanıyor
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    Yeni Dacia Duster Bursa'da üretilecek! Tam Boyutta Gör
    Oyak Renault, yeni Clio'nun kopyası olarak karşımıza çıkacak Mitsubishi Colt'un üretimini Bursa'da yapacağını duyurmuştu. Emre Özpeynirci'nin haberine göre şirketten çok büyük bir sürpriz daha geldi ve üçüncü nesil Dacia Duster'ın da Bursa'da üretileceği açıklandı.

    Hatırlanacak olursa şirket, Megane Sedan üretimi için Karsan ile anlaşmıştı. Buradan doğan kapasite boşluğu yeni Mitsubishi Colt ve Dacia Duster'ın gelişiyle fazlasıyla dolacak. 2024 yılında Avrupa'da yollarda olması beklenen yeni Duster için yapılacak yatırımla birlikte mevcuttaki 390 bin adetlik kapasitenin 500 bin adede çıkacağı iddia ediliyor.

    Özpeynirci'nin haberine göre, söz konusu kapasitenin yaklaşık 200 bin adedinin Duster, 300 bin adedinin ise Renault Clio ve ikizi Mitsubishi Colt modellerinden oluşması bekleniyor. Açıklanan bu yatırımla birlikte Oyak Renault, aynı anda üç farklı marka için üretim yapan bir şirket haline gelecek.

    Dacia Duster, 5 yıldır Avrupa'da en çok satılan SUV model olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde de en çok satılan SUV modeller arasında yer alıyor. Son dönemde Egea Cross ve Duster arasında kıyasıya rekabet söz konusu. Egea Cross'un yerli avantajının ortadan kalkmasıyla rekabet daha da kızışacak gibi görünüyor.

    Konuyla ilgili Oyak Renault tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklamanın yakında yapılması bekleniyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 23 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 6 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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