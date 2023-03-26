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    Togg mobil deneyim merkezleri şimdi de Samsun ve Antalya'da

    Kısa süre önce İstanbul ve Bursa’da mobil deneyim merkezleri açan Togg, bu kez de Antalya Konyaaltı ve Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda aynı anda açtığı mobil deneyim merkezleriyle kullanıcıyla buluştu.
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    Togg mobil deneyim merkezleri şimdi de Samsun ve Antalya'da Tam Boyutta Gör

    Togg, Türkiye genelindeki mobil deneyim merkezlerinin sayısını artırıyor. İlk olarak İstanbul Meydan AVM ile Bursa Suryapı Marka AVM’de mobil deneyim merkezleri açan Togg, şimdi de Antalya Konyaaltı ile Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda aynı anda açtığı mobil deneyim merkezleriyle kullanıcılarla buluştu.

    Bir şehirde 2 ay açık kalacak mobil deneyim merkezlerinde kullanıcılar hem Togg ekosistemini deneyimleme hem de Togg T10X’i inceleme şansı buluyor.

    “Mobil deneyim merkezlerimiz Türkiye’yi dolaşacak”

    Togg mobil deneyim merkezleri şimdi de Samsun ve Antalya'da Tam Boyutta Gör

    Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, kullanıcı odaklı bir marka olduklarının altını çizerek, şunları söyledi: “Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturuyor, satışları doğrudan kendimiz organize ediyoruz. Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapı kurduk. Bu yapıda daha hızlı, etkin ve verimli bir deneyim yaşatmak istediğimiz kullanıcılarımızla farklı temas noktalarından iletişim kuruyoruz.

    Doğrudan yönettiğimiz ve 2023 boyunca sayıları 18’e ulaşacak deneyim merkezlerimizin yanı sıra Türkiye genelinde mobil deneyim merkezleri de açıyoruz. Bu konuda ilk adımı çok yakın bir zamanda İstanbul ve Bursa’da atmıştık, şimdi Antalya ve Samsun’da da kullanıcılarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yıl içinde sayıları sekize ulaşacak mobil deneyim merkezlerimiz tüm Türkiye’yi dolaşacak.”

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 10 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 6 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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